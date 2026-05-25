Unos 20 heridos tras un incidente con aerosol en un centro comercial de Tokio

El portavoz de la policía de Tokio, Yusuke Koide, declaró a la AFP que un hombre roció una sustancia en un cajero automático en la planta baja del edificio, mientras que un funcionario de los bomberos señaló que «unas 20 personas resultaron heridas» luego que recibieron un aviso por un «olor» en este sector turístico de la ciudad.

Las calles alrededor del edificio en el distrito comercial de Ginza, donde se encuentra el centro comercial, fueron bloqueadas tras el incidente, y camiones de bomberos se alinearon a lo largo de la calle.

Sin embargo, los compradores siguieron entrando y saliendo del edificio por las entradas laterales.

Un reportero de AFP en el lugar vio a dos personas en camillas que las subían a una ambulancia, mientras bomberos y funcionarios sanitarios vestidos con trajes protectores ante materiales peligrosos trasladaban a personas desde el centro comercial a camiones especializados para examinarlas.

La cadena pública NHK informó que las heridas parecían ser leves.

Una mujer de 70 años que se encontraba en el centro comercial le dijo a la cadena que empezó a «picarle y dolerle» la garganta cuando se acercó al cajero automático.

«Cuando llegué, ya había comenzado el alboroto, y pensé que quizá había un pequeño incendio o algo por el estilo. Una vez que entré en la zona de los cajeros, sentí la garganta áspera, casi entumecida».

La policía está investigando la causa, señaló un responsable del departamento de bomberos en el lugar.

El crimen violento es relativamente poco frecuente en Japón, que tiene una baja tasa de homicidios y algunas de las leyes de armas más estrictas del mundo.

Sin embargo, de vez en cuando se producen ataques con arma blanca e incluso tiroteos, incluido el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe en 2022.

En diciembre del año pasado, catorce personas resultaron heridas en un ataque con arma blanca en una fábrica del centro de Japón, durante el cual también se roció un líquido no identificado.

Japón no olvida un grave atentado que marcó a este país en 1995 cuando miembros de la secta Aum Shinrikyo liberaron en el metro gas sarín (un nocivo agente neurotóxico) en varios trenes, matando a 14 personas y dejando a más de 5.800 heridos.

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