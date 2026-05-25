Internacionales
Unos 20 heridos tras un incidente con aerosol en un centro comercial de Tokio
El portavoz de la policía de Tokio, Yusuke Koide, declaró a la AFP que un hombre roció una sustancia en un cajero automático en la planta baja del edificio, mientras que un funcionario de los bomberos señaló que «unas 20 personas resultaron heridas» luego que recibieron un aviso por un «olor» en este sector turístico de la ciudad.
Las calles alrededor del edificio en el distrito comercial de Ginza, donde se encuentra el centro comercial, fueron bloqueadas tras el incidente, y camiones de bomberos se alinearon a lo largo de la calle.
Sin embargo, los compradores siguieron entrando y saliendo del edificio por las entradas laterales.
Un reportero de AFP en el lugar vio a dos personas en camillas que las subían a una ambulancia, mientras bomberos y funcionarios sanitarios vestidos con trajes protectores ante materiales peligrosos trasladaban a personas desde el centro comercial a camiones especializados para examinarlas.
La cadena pública NHK informó que las heridas parecían ser leves.
Una mujer de 70 años que se encontraba en el centro comercial le dijo a la cadena que empezó a «picarle y dolerle» la garganta cuando se acercó al cajero automático.
«Cuando llegué, ya había comenzado el alboroto, y pensé que quizá había un pequeño incendio o algo por el estilo. Una vez que entré en la zona de los cajeros, sentí la garganta áspera, casi entumecida».
La policía está investigando la causa, señaló un responsable del departamento de bomberos en el lugar.
El crimen violento es relativamente poco frecuente en Japón, que tiene una baja tasa de homicidios y algunas de las leyes de armas más estrictas del mundo.
Sin embargo, de vez en cuando se producen ataques con arma blanca e incluso tiroteos, incluido el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe en 2022.
En diciembre del año pasado, catorce personas resultaron heridas en un ataque con arma blanca en una fábrica del centro de Japón, durante el cual también se roció un líquido no identificado.
Japón no olvida un grave atentado que marcó a este país en 1995 cuando miembros de la secta Aum Shinrikyo liberaron en el metro gas sarín (un nocivo agente neurotóxico) en varios trenes, matando a 14 personas y dejando a más de 5.800 heridos.
Internacionales
Marco Rubio dice que aún es posible que se llegue a un acuerdo entre EE.UU. e Irán este lunes
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo que un acuerdo para terminar la guerra con Irán podría materializarse este lunes.
«Pensábamos que tal vez tendríamos noticias anoche (domingo), o quizá hoy (lunes), pero yo no le daría demasiada importancia», dijo Rubio en Nueva Delhi, refiriéndose al posible acuerdo.
Rubio aseguró que Estados Unidos tiene sobre la mesa «una propuesta bastante sólida» para abrir el estrecho de Ormuz, bloqueado de facto por Irán y vital para el tráfico mundial de hidrocarburos.
«Cuenta con mucho apoyo en el Golfo… todos los países con los que hemos discutido esto entienden que no sólo es muy razonable, sino que es lo correcto para el mundo».
El alto diplomático estadounidense también expresó su confianza en que Irán «entraría en una negociación muy real, significativa y con un plazo limitado sobre el tema nuclear».
En medio de su viaje a India, el Ministerio de Asuntos Exteriores armenio anunció que Rubio viajará el martes a Armenia y se reunirá con su homólogo armenio, Ararat Mirzoyán, en un momento en que este país del Cáucaso, aliado histórico de Rusia, busca reforzar sus lazos con Occidente.
En febrero, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, visitó primero Armenia y luego Azerbaiyán, mientras Washington busca consolidar el acuerdo de paz firmado bajo sus auspicios entre estos dos países del Cáucaso Sur.
Este lunes en India, Rubio aprovechó para escaparse a Agra, la ciudad del norte famosa por el Taj Mahal, joya arquitectónica y símbolo de la India ante el mundo, que visitó junto a su esposa Jeanette.
«Es una de las maravillas del mundo», declaró Rubio sobre el Taj Mahal, emblemático mausoleo de mármol blanco construido en el siglo XVII por el emperador mogol Shah Jahan y obra maestra de la arquitectura indo-persa, que recorrió durante 45 minutos junto a su esposa, que suele huir de los focos.
Con 40 °C y bajo un sol abrasador, la pareja posó en el banco en el que la princesa británica Diana se sentó sola en 1992 para una foto que se hizo célebre.
Antes de esta escapada turística, Rubio mantuvo su optimismo frente a un posible acuerdo con Irán después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, moderara las expectativas al decir el domingo que había pedido a sus negociadores que no se «apresuraran».
«No tiene prisa, no va a hacer un mal trato, el presidente no va a firmar un mal acuerdo», dijo Rubio sobre Trump.
También se refirió a Israel y dijo que tiene el derecho de defenderse contra cualquier ataque.
«Israel siempre tiene derecho a defenderse… si Hezbolá va a lanzar misiles o les va lanzar misiles, Israel tiene todo el derecho a responder».
Internacionales
Dos nuevos casos de ébola en Uganda
Dos nuevos casos del virus de ébola fueron confirmados en Uganda, anunció este lunes el Ministerio de Salud de ese país en un comunicado.
Con estos dos nuevos pacientes son ya siete los casos confirmados de infección, incluido un deceso, en Uganda desde que se declaró la actual epidemia de ébola el 15 de mayo en la vecina República Democrática del Congo (RDC).
«Estos dos nuevos casos confirmados son ugandeses miembros del personal médico de una clínica privada de Kampala», la capital, indicó el ministerio. Ambos están siendo tratados en una unidad especializada, agregó la institución.
Más de 900 personas son sospechosas de haberse infectado del virus del ébola en la RDC en el marco del actual brote, estimó el domingo por la noche el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.
En su último balance publicado el sábado, el Ministerio de Salud de la RDC indicó que la epidemia había causado 207 muertes y un total de 867 casos sospechosos en el país.
A raíz de la epidemia, la OMS activó una alerta sanitaria internacional.
La epidemia está causada por la cepa Bundibugyo, para la que no hay ni cura ni tratamiento específico. Su tasa de mortalidad puede alcanzar el 50 %.
El ébola ha matado a más de 15.000 personas en África en los últimos 50 años, con una mortalidad de entre el 25% y el 90%, según la OMS.
Internacionales
El papa pide perdón por el retraso de la Iglesia en condenar la esclavitud
El papa León XIV pidió perdón por el largo retraso de la Iglesia católica en condenar la esclavitud, calificándola de «una herida en la memoria cristiana» en su primera encíclica, publicada este lunes.
«En nombre de la Iglesia, pido sinceramente perdón», escribió León en este texto que fija las posiciones de la Iglesia en distintas cuestiones, entre ellas la inteligencia artificial (IA).
En el pasado, los papas han pedido disculpas por la participación de los cristianos en el comercio de esclavos.
Juan Pablo II lo denunció en 1992, antes de emitir en el año 2000 una amplia petición de perdón por las injusticias históricas.
El papa Francisco también denunció repetidamente las formas contemporáneas de esclavitud.
Pero las palabras de León fueron más allá.
El papa estadounidense señaló que la Iglesia fue propietaria de esclavos hasta la Edad Media y que también asesoró a soberanos europeos sobre cómo justificar la esclavitud de los «infieles».
«Hubo que esperar hasta el siglo XIX para encontrar una condena formal, absoluta y universal de la esclavitud», escribió en «Magnifica Humanitas» (Magnífica humanidad), una documento centrado principalmente en el auge de la inteligencia artificial.
Agrega la cíclica: «Es cierto que los acontecimientos del pasado no pueden juzgarse de forma histórica, como si todos los criterios que se han ido madurando con el tiempo hubieran estado siempre disponibles».
Sin embargo, «no podemos negar ni minimizar el retraso con el que la Iglesia y la sociedad condenaron el flagelo de la esclavitud».
«Se trata de una herida en la memoria cristiana a la que no podemos considerarnos ajenos», remarcó