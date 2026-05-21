Internacionales -deportes
Se agotaron los boletos para la final del Clausura 2026
En un aproximado de cinco horas, la empresa que se encargó para la venta de los boletos reportó que se habían agotado todas las entradas para la final del Clausura 2026 entre Águila y FAS, programado para este sábado 23 de mayo, a partir de las 6:00 p.m.
Todo esto, a pesar de la inconformidad que se generó cuando el lunes se dieron a conocer los precios para este duelo ($25, $50 y $75), que no se repetía desde casi 17 años.
A las 10:00 de la mañana inició el proceso de venta en línea y la aplicación colapsó ante la gran demanda de compradores, quienes llegaron a esperar hasta una hora para poder adquirir la entrada en cualquiera de las localidades.
Al mediodía, la empresa ya reportaba que los sectores asignados a FAS, en el lado norte, ya se habían acabado. Al mismo tiempo, para los emplumados, en el sur, solo quedaba pendiente la tribuna baja. Este último, después de las 3:00 de la tarde, también se reportaba como agotada.
En total fueron 21,144 los boletos que fueron puestos a disposición para los aficionados de ambos equipos. Lo que no se confirmó es cuanto represento para cada sector asignado entre sol general, tribuna alta y tribuna baja.
Las autoridades recuerdan que las aperturas de las puertas del estadio Mágico González será a partir de la 1:00 p.m. y que también, no se permitirá el ingreso de niños menores de 5 años. Este jueves, en las instalaciones de la Fesfut, se realizará la conferencia de prensa donde se brindarán otros detalles de la logística para esta final.
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Manuel Calendi representará a El Salvador en evento europeo de karting
Por primera vez en la historia, el karting salvadoreño estará representado en una competencia europea y será a través del joven piloto Manuel Calendi Cardona, quien junto a su familia ya se encuentra en Bélgica, donde este fin de semana (viernes, sábado y domingo), va a competir en el Campeonato FIA Academy Trophy.
Según la información proporcionada por su madre, de origen salvadoreña, Gricel Cardona, arribaron a dicho país el martes para tomar parte en el referido campeonato de karting, donde la bandera de El Salvador será ondeada por su hijo Manuel Calendi.
Manuel Calendi representará por primera vez a nuestro país a nivel internacional. Foto/ Cortesía
«La competición se disputará en tres fechas, y es organizada por la FIA, este es uno de los campeonatos más importantes y exclusivos que organiza, solo son 52 pilotos, uno por país, seleccionados por la propia federación, en nuestro caso es Automóvil Club de El Salvador (ACES), dijo Gricel.
Esta competencia, según detalló Gricel, se desarrolla en su primer día con el total de pilotos inscritos (52) al final de la jornada cierta cantidad de estos quedan eliminados, lo mismo sucede el segundo día, hasta que a la final solo llegan 36 y de acá salen los ganadores de la fecha. «Llegar a la final será un gran reto, pero nos ilusiona mucho», reiteró.
En el 2025, Manuel vino al competir en un evento Centroamericano de Karting.
Explicó que ellos como padres (Gricel y Manuel Calendi), están muy contentos que Manuel hijo, pueda representar el país, y que, en este sentido, el apoyo de la prensa es muy importante para compartir información sobre este evento de karting que es histórico.
«Después de esta primera fecha, iremos luego a las ciudades de Sarno, en Nápoles, y posteriormente a Viterbo, ambas en Italia, sedes de la segunda y tercera fecha de este campeonato de Europa», confirmó la madre de este juvenil piloto italiano-salvadoreño.
Manuel Calendi tiene actualmente 13 años de edad y comenzó en correr en karting a los 9 años, por lo que, este es su cuarto año en la categoría Junior.
Manuel Calendi (al frente), ya conoce la pista del Autódromo El Jabalí. Foto/ Edison González.
Huyeron de las pandillas
Gricel contó que, en 2010 junto a una hermana, se vieron forzadas a emigrar de su natal Sonsonate por el constante asedio que sufrían de las pandillas, por suerte su madre lo había hecho antes en 1999 y ya estaba adaptada totalmente al estilo de vida en Italia, por lo que fue ella quien les recibió y eso les permitió acostumbrarse más rápido a un nuevo país.
El piloto ítalo-salvadoreño competirá en Bélgica, en la categoría Junior. Foto/ Edison González
Después de algunos años viviendo en Italia, conoció a Manuel, quien hoy es su esposo, un profesional de la ingeniería y amante de los deportes, especialmente con todo lo que tenga que ver con las pistas y la velocidad.
Es así como en el 2025, Manuel, junto a sus padres estuvo en el país en agosto, ocasión que aprovechó para competir en el Campeonato Centroamericano de Karting y lo hizo en las categorías Mini y Junior.
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Real Madrid anuncia la marcha de Carvajal al término de esta temporada
El capitán del Real Madrid, Dani Carvajal, dejará el club blanco cuando finalice su contrato al término de la presente temporada, anunció la entidad este lunes en un comunicado.
«Carvajal es uno de los cinco jugadores que a lo largo de toda la historia del fútbol han logrado ganar 6 Copas de Europa, y ha formado parte de un equipo que ha protagonizado una de las épocas más brillantes de nuestra historia», destacó el club.
Formado en las categorías inferiores del Real Madrid y tras un paso breve por el Bayer Leverkusen (2012-2013), Carvajal se adueñó de la banda derecha de la defensa blanca en la última década, logrando un impresionante palmarés.
En total, como recordó el Madrid, 450 partidos vistiendo la camiseta merengue y 27 títulos: «6 Copas de Europa, 6 Mundiales de Clubes, 5 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 4 Supercopas de España».
Con la selección española ha disputado 51 partidos, proclamándose campeón de la Eurocopa en 2024 y de la Liga de Naciones un año antes.
Carvajal tenía esperanzas de acudir con la Roja al Mundial de Norteamérica, pero en las dos últimas temporadas apenas ha jugado, desde que sufrió una grave lesión de rodilla en octubre de 2024 que le dejó fuera de los terrenos de juego durante ocho meses.
A su regreso, en junio del año pasado, apenas participó en un partido en el Mundial de Clubes y esta temporada ha encadenado varias lesiones musculares que apenas le han dejado participar con el equipo.
Según la prensa española, Carvajal no forma parte de la prelista de 55 jugadores convocables por el seleccionador español Luis de la Fuente para disputar el próximo Mundial.
«Carvajal es una leyenda y un símbolo del Real Madrid y su cantera. Su imagen junto a nuestro querido y recordado Alfredo Di Stéfano poniendo la primera piedra de la Ciudad Real Madrid quedará para siempre en el corazón de todos los madridistas y en la historia de nuestro club», declaró el presidente blanco Florentino Pérez, citado en el comunicado.
«Carvajal ha representado siempre los valores del Real Madrid de manera ejemplar. Esta es y será siempre su casa», añadió.
Por sexto año consecutivo, el jugador que ha sido capitán del Real Madrid abandonará el club al término de la temporada.
Antes que Carvajal, dejaron la entidad siendo los capitanes Sergio Ramos (2021), Marcelo (2022), Karim Benzema (2023), Nacho Fernández (2024) y Luka Modric (2025).
Carvajal tendrá la ocasión de despedirse del Estadio Santiago Bernabéu el próximo sábado contra el Athletic en la última jornada de LaLiga.
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Manchester City gana la FA Cup tras imponerse 1-0 al Chelsea
Es el vigésimo título con el City para el técnico español Pep Guardiola y la segunda esta temporada, tras conquistar la Copa de la Liga ya la espera del desenlace de la Premier League, en pugna con el Arsenal cuando sólo quedan dos fechas para la final.
El de Semenyo, de taquito, quedará como uno de los goles icónicos de las finales de la FA Cup.
Haaland realizó un inteligente desmarque por el costado derecho del área del Chelsea y puso el balón atrás hacia Semenyo, que de tacón colocado con maestría su soberbia definición en el palo largo.
El Manchester City vuelve a hacerse con la Copa de Inglaterra, tres años después de su último triunfo en la competición y tras dos fracasos consecutivos en la final de las ediciones de 2024 (Manchester United) y 2025 (Crystal Palace).
Los Citizens, inmersos en una racha de 21 partidos sin perder en competiciones domésticas, se quedarán a cinco puntos del líder Arsenal si los Gunners vencen en casa al descendido Burnley el lunes.
Los hombres de Guardiola pueden recortar de nuevo la desventaja a dos puntos con una victoria en Bournemouth en su penúltimo partido de la temporada el martes.
Pero el Arsenal seguiría asegurándose su primer título inglés desde 2004 si gana en el campo del Palace el 24 de mayo.
El Chelsea, por su parte, se queda sin posibilidad de ganar un título esta temporada, menos de un año después de haber proclamado Campeón del Mundo de clubes.
Y los Blues corren el riesgo de no disputar ninguna competición europea la próxima temporada, ya que su actual noveno puesto en la Premier League, a dos fechas de la final, no le concede boleto.
La sequía en el ámbito nacional del Chelsea se prolonga con esta cuarta final de Copa perdida, después de 2020, 2021 y 2022. El último título de los londinenses en Inglaterra se remonta a 2018, en esta misma competición.