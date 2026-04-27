Nacionales -deportes
Comité disciplinario de la Fesfut castiga por seis meses a Chochera Castillo
Tras el partido de vuelta de octavos de final de la Copa Presidente, que marcó la eliminación de Platense, su técnico, el peruano Agustín Castillo, se acercó al árbitro Raúl Morales para reclamarle por su actuación en acciones puntuales en el choque contra Fuerte San Francisco. Ese encontronazo con el réferi le terminó costando caro a la Chochera.
El comité disciplinario de la Fesfut ha informado este lunes que el entrenador peruano fue sancionado con seis meses de castigo, en los que no podrá ejercer desde la cancha su labor de entrenador.
Según el informe del comité disciplinario, Chochera Castillo fue sancionado por dirigirse al árbitro con palabras irrespetuosas y agredirlo en el rostro después del final del partido.
También explica que Wil Alejandro Cardona queda suspendido por un plazo de seis partidos por dirigirse con palabras irrespetuosas al árbitro en el medio tiempo, lo que provocó su expulsión. Además de reincidir al final de ese compromiso que marcó la eliminación de los viroleños en el torneo copero.
El preparador de guardametas y el entrenador suramericano tienen 30 días, desde el día que se les notificó el castigo, para pagar una multa de $1,000 cada uno.
Según las bases de competencia de la Copa Presidente, las sanciones pueden extenderse a otros torneos, en este caso a los torneos de la primera división. Además se detalla que estas decisiones de sanción a los dos actores del fútbol nacional son irrevocables.
Nacionales -deportes
Arévalo y Pavic arrancan con buen pie en el Mutua Madrid Open
Marcelo Arévalo y Mate Pavic tuvieron un buen comienzo en el Torneo Mutua Madrid Open, al derrotar este domingo en su debut por 6-4, 7-6(6), a la pareja estadounidense formada por Tommy Paul y Ethan Quinn y avanzaron a la fase de octavos de final.
Se trata del Torneo Master 1000 que se juega en canchas de arcilla en la capital española, y en el cual tanto Arévalo como Pavic, no han podido hasta el presente llegar a las instancias finales, pero hoy se les presenta una nueva oportunidad para intentar conquistar el título de campeones tras este prometedor inicio.
Tanto al salvadoreño y al croata jugar en arcilla les sienta bien y lo demostraron en el set inicial al ganarlo sin mayores problemas por 6-4, tras capitalizar en gran forma dos quiebres de servicio.
Distinto fue el panorama en el segundo set, pues sus rivales en turno mejoraron su nivel de juego y movilidad en la cancha y ello los llevó a ejecutar mejores tiros ganadores y dieron una férrea batalla en la cancha, esta vez no permitieron ningún quiebre de servicio y llevaron la definición del mismo al límite, es decir a un tiebrake (rompimiento de empate).
Pero Arévalo y Pavic también estaban con buen ritmo y tampoco cedieron su servicio en ningún momento, lo cual los llevó a definir el set en la última instancia, fue acá que ellos marcaron diferencia al lograr un mini quiebre que aprovecharon al máximo manteniendo la ventaja, hasta finalmente ganarlo con parciales de 7-6(6).
Así redondearon su triunfo de 6-4, 7-6(6) en su debut en este prestigioso torneo, cuyo título les sigue siendo esquivo, pero que hoy tienen una nueva oportunidad de pelearlo.
En octavos de final, Arévalo y Pavic van a enfrentarse al kazajo Aleksandr Búblik y al australiano Marc Polman, ambos de 28 años.
El Mutua Madrid Open hizo la transición de pista dura a tierra batida en 2009 y se disputa hoy en la Caja Mágica. Los jugadores españoles han ganado la corona en ocho ocasiones desde la edición inaugural de 2002. Rafael Nadal, que levantó el trofeo por quinta vez en 2017, tiene el récord de cinco coronas, mientras que Carlos Alcaraz ha ganado en dos ocasiones en 2022 y 2023.
Nacionales -deportes
Firpo estrenó una clínica de recuperación para sus jugadores
Firpo dio un paso enorme a la profesionalización de su equipo, con la presentación de una clínica de recuperación que estará ubicada en el estadio Sergio Torres de Usulután.
Según explicó el equipo: «La adquisición de este moderno equipo profesional para la recuperación de nuestros jugadores no solo fortalece su bienestar, sino que también refleja el esfuerzo constante por profesionalizar cada área de la institución. Seguimos avanzando con visión, trabajo y dedicación, construyendo un futuro más sólido para nuestros jugadores y para toda nuestra afición».
Los toros son el único equipo en El Salvador que cuenta con un escenario propio. Ahora también se convierte en la primera institución del fútbol profesional que cuenta con este tipo de clínica con el que no solo se verán beneficiados los jugadores del plantel mayor, sino también de los diferentes niveles con los que cuentan.
«Contamos con magnetoterapia, el solenoide y las placas, que es un tratamiento muy importante en la recuperación de los jugadores en muchos tipos de lesiones en el cual pues tal vez si no lo tuviéramos se tardarían un poco más. También contamos como con la electroterapia y la láserapia que son tratamientos importantes también en la recuperación en cada uno de ellos», detalló el licenciado César Aguilar, fisioterapista de Firpo.
Tanto el cuerpo técnico, como los jugadores del equipo pampero han mostrado contentos y orgullosos por este esfuerzo hecho por la directiva, ya que se sienten respaldados ante situaciones que para ellos son complicados cuando sufren alguna lesión.
«Aparte de que se han mejorado cosas, o sea, esto es paralelo a que un equipo puede ganar o puede perder, pero el crecimiento de la infraestructura, de la de la organización es muy importante. Lo que demuestra que el equipo va creciendo y eso a mí me alegra mucho, aspectos que los equipos profesionales tienen que tener», comentó el entrenador de este equipo, Marvin Solano.
Actualmente, Firpo es el campeón del fútbol salvadoreño, tras haberse coronado en el Apertura 2025 y celebrar su corona 11. Es uno de los grandes candidatos a estar en la final del actual torneo, donde ya clasifico a la ronda de eliminación en la segunda posición. En estos momentos afinan detalles para recibir a FAS, por la jornada 21 del Clausura 2026.
Nacionales -deportes
Marcelo Arévalo y Mate Pavic se quedan con el subcampeonato en Montecarlo
Marcelo Arévalo y Mate Pavic desde hace 11 meses no habían estado más cerca de poder llevarse un nuevo título para sus respectivos palmarés. Pero los alemanes Kevin Krawietz y Tim Puetz lo evitaron al arrebatarles la corona del Masters 1000 de Montecarlo con parciales de 6-4, 2-6 y 8-10.
El salvadoreño y el croata tuvieron que conformarse con el segundo lugar, ubicación máxima que han logrado en casi un año en diferentes torneos, puesto que desde mayo del 2025 cuando se impusieron a los franceses Sadio Doumbia y Fabien Reboul en la final del Masters de Roma, Italia, no han vuelto a coronarse.
A pesar de la derrota llegar hasta la final de un torneo tan exigente en el inicio de la temporada sobre pista de tierra batida (arcilla o polvo de ladrillo), es un buen presagio para el centroamericano y el balcánico, que siguen teniendo como mejor año jugando juntos el 2024 cuando se coronaron campeones del Roland Garros.
3El juego de este domingo donde se disputó la corona del prestigioso torneo de Montecarlo, en Mónaco, empezó bien para Chelo y Mate, puesto que un quiebre bastó para llevarse el primer set con cifras de 6-4. Era un buen inicio ante una dupla que es fuerte y precisa, tal y como lo han demostrado en otros enfrentamientos ante estos mismos rivales.
Sin embargo, el segundo capítulo fue todo para los teutones. El sonsonateco y el balcánico apenas pudieron ganar dos games para terminar cayendo 2-6.La definición del título se tuvo que hacer por la vía del tiebreak, etapa donde los exnúmeros uno del mundo han demostrado que se crecen y vía por la que se han llevado otros partidos, pero Krawietz y Puetz pudieron borrar ese ímpetu en un set parejo de inicio a fin, pero definido con pequeños detalles aprovechados por los europeos para coronarse campeones en Mónaco.