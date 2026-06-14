Japón rescata un empate ante Países Bajos en los minutos finales

Foto: Cortesía

Alemania inició con autoridad su participación en la Copa del Mundo al imponerse 7-1 sobre Curazao en el partido inaugural del Grupo E, encuentro que también marcó el debut mundialista de la selección caribeña.

Desde los primeros minutos, el conjunto alemán mostró su capacidad ofensiva ante un rival que concedió espacios en defensa. Joshua Kimmich destacó en la generación de juego desde la banda derecha, una posición poco habitual para el futbolista alemán.

El marcador se abrió al minuto 5, cuando Felix Nmecha aprovechó una oportunidad para vencer la resistencia de Curazao y adelantar a Alemania.

La selección caribeña sorprendió al minuto 21 con el empate. Livano Comenencia realizó un disparo a media altura que fue desviado en su trayectoria, descolocando al guardameta Manuel Neuer y provocando la celebración de los aficionados presentes en el estadio de Houston.

Durante varios minutos, Curazao dio señales de poder competir en el encuentro; sin embargo, el dominio alemán terminó imponiéndose. Al minuto 38, Nico Schlotterbeck aprovechó un tiro de esquina para marcar de cabeza y devolver la ventaja a su equipo.

Antes del descanso, Kai Havertz amplió la diferencia al convertir un penal en el cuarto minuto del tiempo agregado de la primera mitad.

En el complemento, Alemania mantuvo el control del partido y amplió la ventaja apenas iniciado el segundo tiempo, con una anotación de Jamal Musiala. Más adelante, Nathaniel Brown marcó el quinto gol al minuto 68.

Deniz Undav se sumó a la goleada con el sexto tanto al minuto 77, mientras que Kai Havertz cerró la cuenta al minuto 88 con su segundo gol de la noche.

Con este resultado, Alemania se coloca como líder del Grupo E gracias a su amplia diferencia de goles. Por su parte, Curazao dejó como hecho destacado su debut en una Copa del Mundo y la celebración de su primer gol en la máxima cita del fútbol.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...