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Experto migratorio mantiene esperanza: “Puede haber renovación del TPS si Bukele logra un acuerdo con Trump”
A menos de un mes del vencimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador, programado para el 9 de septiembre de 2026, el experto migratorio y director de SOS Inmigración, Reynaldo Alvergue, expresó que todavía existe posibilidad de una renovación. En declaraciones recientes, el especialista subrayó que todo depende de gestiones diplomáticas de alto nivel y que, mientras no exista un anuncio oficial del gobierno estadounidense, no se puede dar por terminado el beneficio.
Tres citas clave de Reynaldo Alvergue
- Sobre la posibilidad de renovación “La verdad que sí yo tengo esperanzas que sí pueda suceder una renovación. Como es una orden ejecutiva, dependerá mucho en estos 30 días que faltan, casi 60, que el presidente de El Salvador (Nayib Bukele) lograra un acuerdo o convenciera o cambiara de opinión al presidente Trump”.
- Sobre la necesidad de esperar el anuncio oficial “Yo sí tengo fe, tengo fe que algo podría pasar en estos días, pero hay que esperar hasta que esté el anuncio oficial, mientras no haya anuncio oficial, pues, no podemos dictaminar qué hacer con los salvadoreños”.
- Sobre el fallo judicial de inicios de agosto “Porque como todavía no hay un anuncio oficial, solo nada más que el juez dijo que autorizaba que el gobierno continuara con la cancelación. Canceló la oportunidad que los permisos siguieran vigentes”.
Alvergue también recomendó a los beneficiarios buscar asesoría legal especializada para explorar otras vías de ajuste de estatus mientras se aclara el panorama.
Contexto y situación actual del TPS
El TPS para El Salvador fue designado el 9 de marzo de 2001, tras los terremotos de enero y febrero de ese año. La última prórroga, aprobada en enero de 2025, extendió la vigencia hasta el 9 de septiembre de 2026. Se estima que unas 170.000 personas se encuentran amparadas bajo este estatus, muchas de ellas con más de 25 años residiendo y trabajando en Estados Unidos.
Según datos de organizaciones como FWD.us y la National TPS Alliance, estos trabajadores aportan aproximadamente 5.400 millones de dólares anuales a la economía estadounidense y pagan alrededor de 1.500 millones en impuestos federales, estatales y locales. Sectores como construcción, transporte, manufactura y servicios de alimentación concentran una parte importante de esta fuerza laboral.
En las últimas semanas se han producido dos hechos relevantes:
- El 5 de agosto de 2026, un juez federal de Massachusetts resolvió que el gobierno podía aplicar el límite de un año a los Documentos de Autorización de Empleo (EAD) de beneficiarios de TPS de El Salvador, Ucrania y Sudán. Esto eliminó la protección temporal que mantenía vigentes ciertos permisos de trabajo.
- El 12 de agosto de 2026, USCIS informó que los beneficiarios elegibles de TPS de El Salvador que tienen una solicitud de renovación de EAD pendiente (códigos A-12 o C-19) recibirán una extensión automática de su autorización de empleo hasta el 9 de septiembre de 2026, fecha en que finaliza la designación actual. Las notificaciones se envían por correo y electrónicamente a quienes tienen cuenta myUSCIS. Esta medida no prorroga el TPS propiamente dicho, sino que garantiza continuidad laboral hasta el vencimiento programado.
Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha emitido el anuncio oficial de extensión o terminación. La ley exige una decisión al menos 60 días antes del vencimiento; ese plazo ya se superó, lo que genera incertidumbre jurídica.
¿Qué sigue?
La decisión final sigue en manos del Ejecutivo estadounidense. Mientras tanto, Alvergue y otros especialistas coinciden en que los beneficiarios deben mantenerse informados a través de canales oficiales (USCIS) y consultar con abogados de inmigración sobre posibles opciones de ajuste de estatus, peticiones familiares u otras vías legales.
La comunidad salvadoreña en Estados Unidos y las autoridades del país continúan atentas a cualquier gestación diplomática que pueda influir en el desenlace de uno de los programas migratorios más antiguos y significativos para la diáspora.
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Capturan a “el Lunático”, marero de Santa Ana
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Diego Armando Magaña Serrano, de 24 años, alias “el Lunático”, señalado de pertenecer a la MS13. La aprehensión se realizó ayer, viernes 14 de agosto, en la zona occidental de El Salvador.
De acuerdo con la institución policial, Magaña Serrano «intentaba reorganizar la pandilla y generar miedo entre los habitantes».
La PNC detalló, en una publicación realizada en la red social X, que el hombre fue capturado en la colonia Jardines de San José, en Cutumay Camones, Santa Ana Centro, donde presuntamente pintó grafitis alusivos a su grupo criminal.
Durante el procedimiento, a Magaña Serrano también se le encontró un cuaderno con amenazas. Al menos una de las expresiones de intimidación escritas fue compartida en imágenes por la Policía en la publicación.
Tras su arresto, la corporación policial indicó que el detenido «será remitido por pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla».
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Motociclista muere tras impactar contra un autobús en Zacatecoluca
Un hombre falleció esta madrugada luego de impactar con su motocicleta contra un autobús del transporte colectivo sobre la calle antigua a Zacatecoluca, en el sector de las Vueltas de Uluapa, en Zacatecoluca, departamento de La Paz.
Personal local de Cruz Verde Salvadoreña acudió al lugar para atender la emergencia y brindar asistencia al motociclista. Sin embargo, la institución informó que el hombre ya no presentaba signos vitales.
En otro hecho, un motociclista resultó lesionado tras perder el control de la motocicleta y caer a un barranco en el kilómetro 27 ½ de la carretera Troncal del Norte, en Guazapa.
Socorristas de Cruz Verde Salvadoreña atendieron al hombre, quien presentaba varias lesiones en diferentes partes del cuerpo. Los equipos de emergencia lo estabilizaron y posteriormente lo trasladaron a un centro asistencial.
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El Salvador cerró el 14 de agosto de 2026 con cero homicidios, según la PNC
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que el viernes 14 de agosto de 2026 cerró con cero homicidios en El Salvador.
A través de una publicación en la red social X, la institución policial informó: «No se registraron homicidios en el país».
De acuerdo con la PNC, de los 14 días transcurridos hasta ayer en agosto, 11 han cerrado sin muertes violentas.
Como antecedente, el 14 de agosto de 2018, previo al primer gobierno del presidente Nayib Bukele, las autoridades reportaron nueve muertes en una sola jornada.