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Flor Nuila: “El arte sensibiliza a los estudiantes”
Estudiantes de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer (USAM), de distintas carreras profesionales, participaron en la exposición colectiva “El silencio del hambre y la luz de la abundancia”, con la cual invitaron a reflexionar sobre temas sensibles del mundo actual.
Los jóvenes se enfocaron en los Objetivos 1 y 2 de Desarrollo Sostenible, que forman parte de la agenda 2030 de Naciones Unidas. El primero se refiere a erradicar la pobreza extrema en todas sus formas y el segundo a poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible.
En total, 16 estudiantes presentaron 37 piezas como parte de la muestra colectiva que se llevó a cabo en la Sala Gabriela Mistral de la Embajada de Chile en El Salvador.
Flor Nuila, pintora, docente universitaria, tallerista y curadora de “El silencio del hambre y la luz de la abundancia” detalló que como parte del proceso formativo que impulsa la USAM a los estudiantes se les brindan diversos talleres artísticos para promover su sensibilidad social y potenciar sus habilidades creativas.
“Como universidad nos interesamos en proyectar el trabajo de los estudiantes, también para hacer un intercambio como sociedad y universidad”, dijo en la entrevista El Salvador Today, de Diario Digital Cronio.
Nuila indicó que esta es la quinta edición de una muestra pictórica vinculada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es decir, en las exposiciones previas se han abordado otras temáticas establecidas por la ONU.
“El arte sensibiliza y da el gusto a la estética, el gusto a la belleza en sí, aunque los géneros son complejos y son varios, y al mismo tiempo (provee) conocimiento, un conocimiento de valorar la vida por medio del arte”, agregó.
Según la curadora, los talleres artísticos para los estudiantes son gratuitos y en ellos pueden participar todos los interesados. Además, la universidad provee materiales y espacios adecuados para impartirlos.
En la exposición colectiva “El silencio del hambre y la luz de la abundancia” también participó el artista emergente D. Charrutini, quien colaboró con tres piezas inéditas.
Durante la inauguración de la muestra, la embajadora de Chile en El Salvador, María Soledad Morales, agradeció el empeño de los estudiantes. Mientras que el director de la Casa de la Cultura de la universidad, Victor Guerra -de la que dependen los talleres artísticos de los jóvenes- recordó el pensamiento humanista del gran literato salvadoreño Alberto Masferrer, de quien toma su nombre la universidad y cuya figura fue incluida en algunas de las obras pictóricas.
CronioTV
VIDEO | Así fue como vecinos salvaron a un niño tras caer desde un cuarto piso
Un niño de dos años sobrevivió tras caer desde un cuarto piso en la localidad colombiana de Suba, cercana a Bogotá, donde unos vecinos improvisaron una ‘malla humana’ para atajarlo tras su caída.
El menor había quedado «colgado de la terraza», contó el padre a Citytv, según reportó este viernes el diario El Tiempo.
El hombre detalló que su hijo se encuentra en buen estado de salud y no sufrió fracturas.
Un niño de dos años que inexplicablemente aparece colgando de una de las paredes de la terraza del cuarto piso de una casa en el barrio Gaitana en Bogotá.
Hizo todo lo posible por sostenerse hasta que no puedo más .
Los vecinos con mantas y sus propios brazos hicieron una malla… https://t.co/geMTc3lnNr pic.twitter.com/0a4w8wvDpE
— DoñaPily (@dona_pily2) May 8, 2026
CronioTV
VIDEO | China prepara personal robótico de atención hospitalaria
La compañía china Unitree está entrenando a sus robots humanoides para escenarios de atención hospitalaria, con el objetivo de que en un futuro cercano funcionen como cuidadores robóticos.
En un video de reciente circulación en redes se observa cómo los robots son capaces de manipular sillas de ruedas, preparar la cama de los pacientes y hasta ordenar sus medicinas.
La idea no es sustituir a los médicos, sino convertirse en un apoyo en tareas repetitivas o delicadas. Por ahora siguen en fase de pruebas, pero apuntan a transformar la manera en que se presta atención en hospitales.
Y usted, ¿qué opina acerca del uso de robots humanoides en la atención hospitalaria?
China’s Unitree robots are training for hospital care scenarios. We’ll soon have robotic caregivers. pic.twitter.com/rY3RDaraLz
— Li Zexin 李泽欣 (@XH_Lee23) March 28, 2026
El Salvador Today
Audiencia especial programada contra Enrique Rais y cinco imputados por estafa y administración fraudulenta
El Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador programó para el martes 16 de septiembre una audiencia especial de reapertura del proceso penal que la Fiscalía General de la República (FGR) impulsa contra Enrique Rais y cinco personas más por los delitos de administración fraudulenta y estafa.
Los hechos afectan al ciudadano canadiense Franco Pacceti y a las sociedades Tradesal y Cindesol Inc. La jueza que conocerá el caso ha citado a víctimas, fiscales y defensores para que comparezcan a la diligencia.
El expediente proviene de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que anuló un sobreseimiento anterior a favor de Rais y los demás imputados. Inicialmente, el extinto Juzgado Décimo Cuarto de Paz había exonerado de manera definitiva a Enrique Rais, su esposa Marie Annette Clairmont de Rais, su hija Michelle Marie Rais de Barake, su sobrino Hugo Ernesto Blanco Rais, así como a Claudia Marina Albergue Martínez y Demetrio Alexander Palacios, tras una solicitud de sobreseimiento de la Fiscalía.
El proceso está relacionado con la estafa a Pacceti y las sociedades Tradesal y Cindesol Inc. Los imputados son acusados de administrar de manera fraudulenta la sociedad Mides, que contaba con 2,000 acciones, de las cuales 1,800 pertenecían a Cintec y luego fueron transferidas a Tradesal Inc. Según la FGR, Enrique Rais y Hugo Blanco Rais habrían desviado utilidades de la sociedad hacia cuentas personales y empresas locales y extranjeras sin relación con Mides.