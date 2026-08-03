Nacionales
Multan con $900 a hombre por cobrar parqueo ilegal cerca de SívarLand
Agentes del CAM sancionaron con $900 a un hombre por cobrar de forma ilegal espacios de parqueo en los alrededores de SívarLand, en San Salvador.
El sujeto fue detectado a través de las cámaras de videovigilancia de Sivar Seguro y, pese a las advertencias, continuó realizando el cobro. La medida fue confirmada por el alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán.
El CAM reiteró que existe una prohibición estricta contra esta práctica y advirtió que, según las circunstancias, podría considerarse un delito de extorsión.
Nacionales
MARN advierte incremento de calor y poca probabilidad de lluvia este domingo
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) emitió el pronóstico climático para las próximas horas de este domingo 2 de agosto.
Entre las 5:00 p.m. y las 11:59 p.m. no se esperan lluvias en lo que resta de la tarde. Durante la noche se prevén lluvias breves y de rápido desplazamiento sobre las cordilleras Apaneca-Ilamatepec, sur de la cordillera de El Bálsamo y zona costera de La Libertad y Sonsonate.
En el resto del territorio el cielo estará mayormente nublado y sin lluvias, lo que incrementará la sensación de calor. El MARN recomienda a la población hidratarse constantemente para evitar problemas de salud.
Judicial
Capturan a joven de 18 años por distribuir drogas en Colón, La Libertad
La Policía Nacional Civil capturó a un joven de 18 años durante un allanamiento en una vivienda de la urbanización Villa Lourdes, en Colón, La Libertad Oeste.
El detenido, identificado como Néstor Alfredo Pérez Hernández, se dedicaba a la distribución y venta de drogas en la zona. Durante el operativo le decomisaron marihuana, metanfetamina, dinero en efectivo, una laptop, una tablet y un celular.
En las próximas horas será remitido por el delito de tráfico ilícito de drogas.
Nacionales
Identifican a joven ahogado en río de Chapeltique, San Miguel
Edgar Abimael Campos fue identificado como el joven que perdió la vida al ahogarse en una poza de un río en Chapeltique, San Miguel.
Según reportes, se encontraba disfrutando de las aguas cuando ocurrió la tragedia. Amistades dieron aviso a las autoridades para que realizaran el procedimiento correspondiente.
En el marco de las vacaciones de agosto, las autoridades reiteran a la población la importancia de seguir las recomendaciones de seguridad para evitar este tipo de accidentes.