Asamblea Legislativa aprueba nueva prórroga del Régimen de Excepción

El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, mantuvo un encuentro con la Directora y Representante de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), Claudia Valenzuela, con el propósito de intercambiar perspectivas sobre las prioridades de desarrollo en el país.

Durante la conversación, el Vicepresidente Ulloa abordó las transformaciones del país, las cuales responden a la visión del Presidente Nayib Bukele. Señaló que, tras alcanzar el denominado “milagro de la seguridad” y recuperar el control de los territorios, el Gobierno trabaja para impulsar el “milagro económico”, mediante un Plan Económico estructurado en diferentes etapas.

También destacó las apuestas gubernamentales en materia de salud, transformación digital e innovación. Como ejemplo, se refirió a DoctorSV, plataforma que, desde su lanzamiento, registra más de 1.5 millones de usuarios, 3 millones de consultas y más de 1.3 millones de exámenes realizados. Además, mencionó la inauguración del nuevo Complejo Central de la Fiscalía General de la República como resultado de la visión estratégica del Gobierno y de la articulación del Gabinete de Seguridad Ampliado.

Por su parte, Valenzuela felicitó al país por los avances alcanzados y destacó su potencial en materia de infraestructura, así como el desarrollo de políticas sociales. Asimismo, reconoció el carácter joven e innovador del Gobierno salvadoreño y expresó la disposición de UNOPS de acompañar la implementación de proyectos estratégicos que contribuyan al bienestar de la población.

UNOPS es una agencia especializada en la implementación de proyectos que trabaja en áreas como planificación, infraestructura pública y gestión de programas. La representante mencionó algunos proyectos desarrollados en zonas fronterizas, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que contempla la adquisición de equipamiento médico, insumos y vehículos adecuados para transitar por territorios de difícil acceso.

Finalmente, ambas autoridades reafirmaron su disposición de continuar identificando oportunidades de trabajo conjunto que permitan fortalecer la infraestructura pública, modernizar los servicios esenciales y agilizar la ejecución de proyectos vinculados con las prioridades de desarrollo de El Salvador.

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