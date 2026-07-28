Política
Asamblea Legislativa aprueba nueva prórroga del Régimen de Excepción
La Asamblea Legislativa aprobó una nueva prórroga de 30 días para el Régimen de Excepción, medida que entrará en vigor el 30 de julio de 2026 y permanecerá vigente hasta el 28 de agosto del mismo año.
Con esta decisión, se mantienen suspendidas algunas garantías constitucionales relacionadas con el plazo de la detención administrativa, el derecho de defensa en determinadas etapas procesales y la inviolabilidad de las telecomunicaciones, conforme al marco legal del régimen.
La aprobación se realizó durante la sesión plenaria número 120, en la que los diputados que respaldaron la iniciativa señalaron que la medida busca dar continuidad a las estrategias de seguridad implementadas para combatir las estructuras criminales y preservar la tranquilidad de la población.
Asimismo, legisladores oficialistas reiteraron su respaldo al presidente Nayib Bukele y afirmaron que continuarán apoyando las acciones orientadas a mantener la seguridad y la paz en el país.
Política
Aprobado: placas vehiculares 2011 seguirán vigentes hasta el 31 de agosto de 2027
Foto: Cortesía
Con 59 votos de los diputados presentes, la Asamblea Legislativa aprobó una prórroga a la validez de las placas de los vehículos automotores de El Salvador con formato del año 2011, la cual estará vigente hasta el 31 de agosto de 2027.
La medida modifica la Disposición transitoria a la Ley de derechos fiscales por la circulación de vehículos, con el objetivo de mitigar el impacto económico que representa la renovación de placas y otorgar un tiempo prudencial para realizar la evaluación técnica y financiera del proceso.
Según el dictamen aprobado, es necesario efectuar una evaluación técnica, financiera y logística minuciosa para optimizar los recursos destinados a la futura emisión de nuevos dispositivos de identificación vehicular.
Las placas con formato 2011 vencían originalmente en 2017; sin embargo, su vigencia fue prorrogada hasta diciembre de 2021 y posteriormente extendida hasta abril de 2024 debido a la crisis económica provocada por la pandemia de covid-19.
Más adelante, el periodo de validez fue ampliado nuevamente hasta agosto de 2025 para contribuir a la economía de los salvadoreños y, posteriormente, hasta el 31 de agosto de 2026 mediante un decreto legislativo aprobado el 19 de agosto de 2025.
Con la nueva disposición, las placas con formato 2011 mantendrán su vigencia hasta el 31 de agosto de 2027.
Política
El Salvador y UNOPS fortalecen el diálogo sobre infraestructura y desarrollo social
El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, mantuvo un encuentro con la Directora y Representante de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), Claudia Valenzuela, con el propósito de intercambiar perspectivas sobre las prioridades de desarrollo en el país.
Durante la conversación, el Vicepresidente Ulloa abordó las transformaciones del país, las cuales responden a la visión del Presidente Nayib Bukele. Señaló que, tras alcanzar el denominado “milagro de la seguridad” y recuperar el control de los territorios, el Gobierno trabaja para impulsar el “milagro económico”, mediante un Plan Económico estructurado en diferentes etapas.
También destacó las apuestas gubernamentales en materia de salud, transformación digital e innovación. Como ejemplo, se refirió a DoctorSV, plataforma que, desde su lanzamiento, registra más de 1.5 millones de usuarios, 3 millones de consultas y más de 1.3 millones de exámenes realizados. Además, mencionó la inauguración del nuevo Complejo Central de la Fiscalía General de la República como resultado de la visión estratégica del Gobierno y de la articulación del Gabinete de Seguridad Ampliado.
Por su parte, Valenzuela felicitó al país por los avances alcanzados y destacó su potencial en materia de infraestructura, así como el desarrollo de políticas sociales. Asimismo, reconoció el carácter joven e innovador del Gobierno salvadoreño y expresó la disposición de UNOPS de acompañar la implementación de proyectos estratégicos que contribuyan al bienestar de la población.
UNOPS es una agencia especializada en la implementación de proyectos que trabaja en áreas como planificación, infraestructura pública y gestión de programas. La representante mencionó algunos proyectos desarrollados en zonas fronterizas, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que contempla la adquisición de equipamiento médico, insumos y vehículos adecuados para transitar por territorios de difícil acceso.
Finalmente, ambas autoridades reafirmaron su disposición de continuar identificando oportunidades de trabajo conjunto que permitan fortalecer la infraestructura pública, modernizar los servicios esenciales y agilizar la ejecución de proyectos vinculados con las prioridades de desarrollo de El Salvador.
Política
TSE detalla que el voto remoto por internet comprende cuatro pasos
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que el voto remoto por internet para los salvadoreños residentes en el exterior comprenderá cuatro pasos durante las elecciones generales de 2027.
Según las fechas establecidas por el organismo electoral, la diáspora podrá emitir el sufragio mediante esta modalidad durante un mes, desde el 30 de enero hasta el 28 de febrero de 2027.
«¿Eres salvadoreño en el exterior? ¡Ahora, votar es más fácil! Si tu DUI tiene dirección en el extranjero, podrás votar remoto por internet en cuatro pasos», indicó el TSE en una publicación.
- Primer paso: Ingresa el número del Documento Único de Identidad (DUI).
- Segundo paso: El ciudadano deberá validar su identidad mediante el escaneo del documento y una verificación facial.
- Tercer paso: Los electores podrán seleccionar su voto para presidente, vicepresidente y diputados de la circunscripción 15.
- Cuarto paso: Recibirán un comprobante de votación.
«Obtienes un código que te permite confirmar que tu voto fue registrado correctamente. ¡Listo!, ya eres parte de esta fiesta electoral. Porque no importa donde estés, tu voz y tu voto cuentan», señaló el TSE.
El tribunal informó recientemente que hasta junio pasado un total de 968,492 salvadoreños contaban con DUI con dirección registrada en el extranjero y estaban habilitados para votar mediante la modalidad remota por internet.
De esa cifra, 925,734 corresponden a salvadoreños con dirección registrada en Estados Unidos.
Durante las elecciones generales de 2024, el TSE registró que 240,339 compatriotas emitieron su voto mediante la modalidad remoto por internet.