Economia
Conozca los nuevos precios de referencia de los combustibles
La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) dio a conocer los nuevos precios de referencia para los combustibles, los cuales estarán vigentes del 18 al 31 de agosto de 2026.
De acuerdo con el reporte oficial, en la zona central del país el precio por galón será de $4.91 para la gasolina superior, $4.58 para la regular y $4.59 para el diésel.
En las zonas occidental y oriental, los precios registran una variación mínima. La gasolina superior tendrá un costo de $4.92 por galón, mientras que la gasolina regular y el diésel se comercializarán a $4.59.
Las autoridades explicaron que los precios están influenciados por diversos factores internacionales, entre ellos los ataques de grupos hutíes contra una refinería de Arabia Saudita, situación que mantiene la incertidumbre en el mercado global de hidrocarburos.
Asimismo, la industria petrolera internacional enfrenta tensiones adicionales debido a los nuevos ataques de Ucrania contra infraestructura petrolera rusa, lo que impacta directamente los precios de los derivados del crudo a nivel mundial.
A pesar del panorama internacional, la DGEHM destacó que un buen manejo de las gestiones en el mercado interno ha contribuido a mantener la estabilidad de los precios de los combustibles.
Economia
Sorteo LOTRA N.o 461 dedicado a “Velando por la estabilidad y transparencia del Sistema Financiero” de la Superintendencia del Sistema Financiero
La Lotería Nacional de Beneficencia realizó el Sorteo LOTRA N.º 461, dedicado a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), bajo el lema “Velando por la estabilidad y transparencia del Sistema Financiero”.
Con esta dedicatoria se reconoció la labor de la SSF como entidad responsable de supervisar y regular el sistema financiero salvadoreño. Su trabajo contribuye a la estabilidad del sistema, la transparencia de las operaciones y la protección de los usuarios de los servicios financieros.
Previo al inicio del sorteo, se realizó la presentación de los Premios Mayores y los Maletines de Balotas de Colores, elementos que acompañaron el desarrollo de la jornada.
Al finalizar la fase previa, el gerente general de la Lotería Nacional de Beneficencia, Héctor Aguiar, entregó el cuadro conmemorativo del sorteo al superintendente adjunto de Pensiones, Raúl López Velado, en representación de la SSF.
Los resultados del Sorteo LOTRA N.º 461 fueron los siguientes:
- Primer Premio: $175,000, correspondiente al billete N.º 32164, no vendido.
- Segundo Premio: $20,000, correspondiente al billete N.º 13782, no vendido.
- Tercer Premio: $10,000, correspondiente al billete N.º 38248, vendido.
La lista completa de números ganadores puede consultarse en el sitio web de la Lotería Nacional de Beneficencia.
Economia
El Salvador registra cifra récord de turismo en fiestas agostinas 2026 con más de 95 mil visitantes internacionales
El Salvador cerró las fiestas agostinas 2026 con un nuevo récord turístico. Según el informe oficial del Ministerio de Turismo (Mitur), entre el 31 de julio y el 7 de agosto el país recibió 95,159 visitantes internacionales, un aumento del 5.2 % respecto a los 90,454 registrados en el mismo período de 2025.
Guatemala lideró las llegadas con 32,986 turistas, seguido de Estados Unidos con 31,907 y Honduras con 19,297. El resto de nacionalidades sumó 10,969 visitantes. Las autoridades atribuyen el crecimiento a la mejora en la percepción de seguridad y al fortalecimiento de la conectividad aérea.
En el ámbito interno, más de 3.2 millones de personas visitaron sitios turísticos, culturales y naturales, un incremento del 13.8 % frente a los 2.8 millones del año anterior. Sivarland, el parque de diversiones temporal de la Alcaldía de San Salvador, concentró 1.4 millones de asistentes, mientras que el Centro Histórico de la capital recibió 1.07 millones de visitas.
Otros espacios también registraron cifras destacadas: playas públicas (216,677), sitios turísticos públicos (223,091) y circuitos culturales (203,646). El balance confirma el impulso de la oferta recreativa y cultural durante las vacaciones de agosto.
Economia
Conozca los nuevos precios de referencia de los combustibles
La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) publicó este lunes los nuevos precios de referencia de los combustibles en El Salvador, los cuales estarán vigentes del 4 al 17 de agosto de 2026.
La institución informó que los combustibles experimentarán una tendencia al alza debido a diversos factores internacionales. Para esta quincena, la gasolina superior y la gasolina regular aumentarán $0.17 por galón en todo el país, mientras que el diésel registrará un incremento de $0.15 por galón a nivel nacional.
Con los nuevos precios, la gasolina regular costará $4.58 en la zona central y $4.59 en las zonas occidental y oriental.
En el caso de la gasolina superior, el precio será de $4.91 por galón en la zona central y de $4.92 en las zonas occidental y oriental.
Por su parte, el diésel tendrá un precio de $4.59 por galón en las zonas central, occidental y oriental.
La DGEHM explicó que el incremento responde a varios factores internacionales, entre ellos los ataques a buques petroleros por parte de los hutíes en el estrecho de Bab el-Mandeb, en el mar Rojo, situación que ha generado alzas en los precios internacionales del petróleo y sus derivados.
Asimismo, señaló que los ataques a la refinería de Jazan, en Arabia Saudita, han provocado inestabilidad en los precios internacionales de los hidrocarburos.
Otro de los factores señalados por la institución es la fuerte disminución en las reservas de petróleo de Estados Unidos, lo que ha impulsado un aumento en los precios del petróleo y sus derivados en el mercado internacional.