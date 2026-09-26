Denuncian a una perrita amarrada junto a un basurero en la Zacamil, Mejicanos

Ciudadanos denunciaron a una mujer que colocó un tronco de gran tamaño sobre la calle Ingenio El Ángel, en Apopa, San Salvador Oeste, para reservar un espacio de estacionamiento en la vía pública. El momento quedó grabado en un video que circula en redes sociales.

Quienes compartieron las imágenes señalan que el objeto no solo ocupa parte de la calzada, sino que obliga a conductores y motociclistas a desviarse o frenar de forma abrupta. En una vía de circulación constante, un obstáculo de ese tamaño puede provocar un choque, sobre todo de noche o con lluvia.

La calle al ingenio El Ángel fue pavimentada en 2025 por la Dirección de Obras Municipales y la alcaldía de San Salvador Oeste. Es un corredor de acceso industrial y residencial; reservar parqueo con troncos, sillas u otros objetos en la vía pública no está permitido y corresponde a las autoridades municipales retirarlos.

Hasta ahora no hay un pronunciamiento oficial de la alcaldía ni de la PNC sobre este caso. Los denunciantes piden que se retire el tronco y se evite que la práctica se normalice en el sector.

Denuncian a una mujer que colocó un tronco enorme en la calle Ingenio El Ángel, en Apopa, para apartar parqueo. El video ya circula en redes. Vecinos advierten que invade la vía y es un riesgo para conductores y motociclistas. pic.twitter.com/TlRmko1aBw — Diario Digital Cronio (@croniosv) September 26, 2026

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