Nacionales
Choque entre motocicleta y vehículo particular deja varios lesionados en La Paz
Un accidente de tránsito se registró esta tarde en la curva conocida como La Chuca, sobre la calle vieja hacia Zacatecoluca, en el departamento de La Paz. En el percance intervinieron una motocicleta y un vehículo particular.
Testigos indicaron que el impacto dejó la moto prácticamente destruida y que varias personas resultaron lesionadas. Hasta el momento no se ha precisado el número exacto de heridos ni si alguno debió ser trasladado a un hospital.
Agentes de la Policía Nacional Civil resguardaron la escena e iniciaron las diligencias para determinar responsabilidades. Las causas del choque no han sido confirmadas de forma oficial.
Accidente vial deja motocicleta destrozada en curva de La Chuca
Dos vehículos y una motocicleta protagonizaron un fuerte choque este sábado en la curva conocida como La Chuca, sobre la calle vieja que conduce a Zacatecoluca.
El impacto dejó la motocicleta prácticamente… pic.twitter.com/ZYsOHp6Z3P
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 26, 2026
Economia
Las remesas sumaron $6,788.3 millones a agosto, con un alza de 3.8 %
Los hogares salvadoreños recibieron $6,788.3 millones en remesas familiares entre enero y agosto de 2026, $249.1 millones más que en el mismo período de 2025, cuando el flujo fue de $6,539.2 millones. El Banco Central de Reserva (BCR) reportó un crecimiento interanual de 3.8 %, menor al 18.4 % que se observaba un año atrás.
Estados Unidos sigue siendo el origen de casi todo el dinero: $6,261 millones, el 92.2 % del total, con un aumento de 3.6 %. Detrás aparecen Canadá ($56.8 millones), España ($49.5 millones), Italia ($42.1 millones) y México ($8.2 millones). Solo en agosto ingresaron $863.43 millones, un 4.66 % más que en agosto de 2025.
Por departamento, San Salvador concentró $1,240.8 millones; le siguen San Miguel ($754.3 millones), La Libertad ($575.2 millones), Santa Ana ($528.3 millones) y Usulután ($513.1 millones). Cuscatlán recibió el menor monto: $190.4 millones. La remesa promedio del país se ubicó en $362.2, aunque en Chalatenango, Cabañas y Morazán el envío medio es más alto.
Las remesas representan más del 20 % del PIB y llegan a cerca de una cuarta parte de los hogares. La mayor parte se destina a consumo. El ritmo más moderado de 2026 contrasta con el salto del año anterior, en un contexto de mayor incertidumbre migratoria en Estados Unidos.
Nacionales
Denuncian a una perrita amarrada junto a un basurero en la Zacamil, Mejicanos
Vecinos de la colonia Zacamil, en Mejicanos, San Salvador Centro, denunciaron que una perrita fue abandonada amarrada junto a un basurero. Según quienes reportaron el caso en redes, sus anteriores dueños ya no la querían y la dejaron atada en la vía pública, expuesta al sol, al tráfico y a quien pasara.
El abandono de animales de compañía está prohibido en El Salvador. Quienes dejan a una mascota amarrada o tirada en la calle pueden enfrentar sanciones, además de la responsabilidad civil y moral de haber puesto en riesgo la vida del animal. En este caso, los denunciantes piden que las autoridades identifiquen a quienes la dejaron ahí.
Mientras tanto, piden a quien pueda rescatarla o adoptarla que se comunique al 7468-2279. También hacen un llamado a no normalizar estas prácticas: amarrar a un perro junto a la basura no es “dejarlo en un lugar visible”; es abandonarlo.
Nacionales
Denuncian a una mujer que puso un tronco en la calle Ingenio El Ángel, en Apopa, para apartar parqueo
Ciudadanos denunciaron a una mujer que colocó un tronco de gran tamaño sobre la calle Ingenio El Ángel, en Apopa, San Salvador Oeste, para reservar un espacio de estacionamiento en la vía pública. El momento quedó grabado en un video que circula en redes sociales.
Quienes compartieron las imágenes señalan que el objeto no solo ocupa parte de la calzada, sino que obliga a conductores y motociclistas a desviarse o frenar de forma abrupta. En una vía de circulación constante, un obstáculo de ese tamaño puede provocar un choque, sobre todo de noche o con lluvia.
La calle al ingenio El Ángel fue pavimentada en 2025 por la Dirección de Obras Municipales y la alcaldía de San Salvador Oeste. Es un corredor de acceso industrial y residencial; reservar parqueo con troncos, sillas u otros objetos en la vía pública no está permitido y corresponde a las autoridades municipales retirarlos.
Hasta ahora no hay un pronunciamiento oficial de la alcaldía ni de la PNC sobre este caso. Los denunciantes piden que se retire el tronco y se evite que la práctica se normalice en el sector.
Denuncian a una mujer que colocó un tronco enorme en la calle Ingenio El Ángel, en Apopa, para apartar parqueo.
El video ya circula en redes. Vecinos advierten que invade la vía y es un riesgo para conductores y motociclistas. pic.twitter.com/TlRmko1aBw
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 26, 2026