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Virales

VIDEO | Así entrenan al robot humanoide chino que derribó a un humano en pelea en jaula

Publicado

hace 10 minutos

el

Medios chinos difundieron imágenes que muestran cómo la empresa EngineAI entrena a su robot humanoide T800 para ejecutar movimientos precisos, desde patadas y golpes potentes hasta mantener el equilibrio bajo impacto.

El robot, de 1,83 metros, se enfrentó este lunes a un hombre en lo que los organizadores presentaron como la primera pelea en jaula entre humano y robot en Estados Unidos.

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Virales

VIDEO | Primer combate brutal entre un humano y un robot al estilo Terminator

Publicado

hace 1 día

el

22 septiembre, 2026

Por

El combate celebrado el pasado viernes en San Francisco (EE.UU.) ha sido presentado como el primer enfrentamiento de este tipo entre un humano y un robot humanoide modificado al estilo Terminator, el cíborg asesino de la famosa saga.

En las imágenes se ve al ‘influencer’ Frankie LaPenna enfrentarse al androide e intentar golpearla antes de que esta responda con una fuerza descomunal.

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Principal

VIDEO | Toro provoca pánico en España al saltar barrera de seguridad

Publicado

hace 1 día

el

22 septiembre, 2026

Por

Un toro de media tonelada protagonizó un angustioso momento cuando saltó la barrera que separa el ruedo de las gradas en medio de una corrida de la Feria Taurina de Murcia, en España.

La inesperada reacción del animal quedó registrada en un video grabado por uno de los asistentes, que se ha viralizado en las redes.

En las imágenes se observa a ‘Malacara’, como ha sido llamado el macho bovino de la ganadería de Los Espartales, cuando es toreado en la arena por el portugués Duarte Fernandes, recoge 20 Minutos.

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Virales

VIDEO | Invitado se lanza por el ramo y termina ‘noqueando’ a la novia

Publicado

hace 1 semana

el

15 septiembre, 2026

Por

Un momento inesperado se registró durante una boda en Balikesir, Turquía, cuando un joven se lanzó con gran ímpetu para atrapar el ramo de la novia y terminó derribándola.

En el video se observa cómo el joven empuja a la novia durante el intento por quedarse con el ramo, provocando que ambos cayeran al suelo ante la sorpresa de los invitados.

Tras el incidente, los asistentes permanecieron sorprendidos por unos instantes y posteriormente corrieron para auxiliar a la novia.

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