VIDEO | Así entrenan al robot humanoide chino que derribó a un humano en pelea en jaula

Un toro de media tonelada protagonizó un angustioso momento cuando saltó la barrera que separa el ruedo de las gradas en medio de una corrida de la Feria Taurina de Murcia, en España.

La inesperada reacción del animal quedó registrada en un video grabado por uno de los asistentes, que se ha viralizado en las redes.

En las imágenes se observa a ‘Malacara’, como ha sido llamado el macho bovino de la ganadería de Los Espartales, cuando es toreado en la arena por el portugués Duarte Fernandes, recoge 20 Minutos.

Un toro provocó momentos de tensión en España luego de saltar una barrera de seguridad durante un evento. 🎥 El momento quedó registrado en video y rápidamente generó reacciones en redes sociales. Más información: https://t.co/LILYWo5TXw#CronioSV #España #Toro #Virales… pic.twitter.com/iGL6Ne34GH — Diario Digital Cronio (@croniosv) September 22, 2026

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