Virales
VIDEO | Así entrenan al robot humanoide chino que derribó a un humano en pelea en jaula
Medios chinos difundieron imágenes que muestran cómo la empresa EngineAI entrena a su robot humanoide T800 para ejecutar movimientos precisos, desde patadas y golpes potentes hasta mantener el equilibrio bajo impacto.
El robot, de 1,83 metros, se enfrentó este lunes a un hombre en lo que los organizadores presentaron como la primera pelea en jaula entre humano y robot en Estados Unidos.
This is how EngineAI trains its T800 humanoid robot to execute such precise movements, from powerful kicks and strikes to maintaining balance under impact. https://t.co/eVzwjKUOox pic.twitter.com/FQXXnr9kop
— Shanghai Daily (@shanghaidaily) September 22, 2026
Virales
VIDEO | Primer combate brutal entre un humano y un robot al estilo Terminator
El combate celebrado el pasado viernes en San Francisco (EE.UU.) ha sido presentado como el primer enfrentamiento de este tipo entre un humano y un robot humanoide modificado al estilo Terminator, el cíborg asesino de la famosa saga.
En las imágenes se ve al ‘influencer’ Frankie LaPenna enfrentarse al androide e intentar golpearla antes de que esta responda con una fuerza descomunal.
We just made history with the first Human VS Terminator robot fight.
Frankie LaPenna gave it his all 🥊 More fight footage coming soon! pic.twitter.com/iADpv9d8Wg
— REK (@REK) September 20, 2026
Principal
VIDEO | Toro provoca pánico en España al saltar barrera de seguridad
Un toro de media tonelada protagonizó un angustioso momento cuando saltó la barrera que separa el ruedo de las gradas en medio de una corrida de la Feria Taurina de Murcia, en España.
La inesperada reacción del animal quedó registrada en un video grabado por uno de los asistentes, que se ha viralizado en las redes.
En las imágenes se observa a ‘Malacara’, como ha sido llamado el macho bovino de la ganadería de Los Espartales, cuando es toreado en la arena por el portugués Duarte Fernandes, recoge 20 Minutos.
Un toro provocó momentos de tensión en España luego de saltar una barrera de seguridad durante un evento.
🎥 El momento quedó registrado en video y rápidamente generó reacciones en redes sociales.
Más información: https://t.co/LILYWo5TXw#CronioSV #España #Toro #Virales… pic.twitter.com/iGL6Ne34GH
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 22, 2026
Virales
VIDEO | Invitado se lanza por el ramo y termina ‘noqueando’ a la novia
Un momento inesperado se registró durante una boda en Balikesir, Turquía, cuando un joven se lanzó con gran ímpetu para atrapar el ramo de la novia y terminó derribándola.
En el video se observa cómo el joven empuja a la novia durante el intento por quedarse con el ramo, provocando que ambos cayeran al suelo ante la sorpresa de los invitados.
Tras el incidente, los asistentes permanecieron sorprendidos por unos instantes y posteriormente corrieron para auxiliar a la novia.
Balıkesir’de bir düğünde gelinin attığı çiçeği almak isteyen genç, yanlışlıkla gelini yere fırlattı. pic.twitter.com/mb2AgtI5Lh
— PROOF (@proofhaber) September 14, 2026