Nacionales
Bebé de seis meses sobrevive a accidente en Ahuachapán, pero sus padres fallecen
Un bebé de seis meses resultó con lesiones leves tras un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 79 de la carretera que conduce de Ahuachapán hacia Santa Ana, en el tramo de El Refugio, Ahuachapán Norte.
El menor viajaba junto a sus padres en el automóvil involucrado en el percance. La pareja de esposos resultó gravemente lesionada y posteriormente falleció en un hospital debido a la gravedad de las heridas.
El bebé fue trasladado para recibir atención médica y, según la información proporcionada, sus lesiones fueron leves.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de José Adrián Rivera Clemente, de 24 años, quien conducía el camión involucrado en el accidente.
De acuerdo con las autoridades, el conductor se habría distraído, invadió el carril contrario y chocó de frente contra el automóvil en el que viajaba la familia. Además, la PNC señaló que Rivera Clemente no portaba licencia de conducir.
🚨 CONDUCTOR DE CAMIÓN ES DETENIDO TRAS ACCIDENTE QUE DEJÓ DOS FALLECIDOS
La @PNC detuvo a José Adrián Rivera Clemente, de 24 años de edad, conductor de un camión que invadió el carril contrario y colisionó un vehículo particular.
En el hecho, fallecieron en el hospital dos… pic.twitter.com/iHTgJmEYeN
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 23, 2026
Nacionales
Así estará el clima durante lo que resta del día en El Salvador
Durante este día se espera cielo de parcialmente nublado a nublado, con claros ocasionales. Para la tarde, las lluvias se concentrarán en varios sectores de todo el país, principalmente en la cadena montañosa norte y la cordillera volcánica.
Durante la noche, serán más probables las lluvias en la zona occidental, así como en la costa. Estas precipitaciones tendrán intermitencia en algunos sectores del país.
El viento variará entre 8 y 18 km/h, mientras que el ambiente se mantendrá relativamente fresco.
Estas condiciones estarán influenciadas por el huracán Polo, de categoría 4, ubicado al sur de México, y por su interacción con la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), que mantiene el campo depresionario sobre Centroamérica y El Salvador.
De acuerdo con la información proporcionada, esta situación favorecerá la presencia de lluvias en diferentes momentos durante los próximos días.
Sucesos
Motociclista fallece en accidente de tránsito
Un motociclista falleció en un accidente de tránsito registrado sobre la carretera Panamericana, en las cercanías del desvío hacia el municipio de Jucuapa, en el departamento de Usulután.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se desplazaron al lugar y acordonaron la escena para realizar el peritaje correspondiente, con el objetivo de determinar las circunstancias en las que ocurrió el percance.
La zona presenta carga vehicular pesada en sentido hacia el oriente del país, por lo que las autoridades se mantienen orientando la circulación mientras se desarrollan las diligencias.
Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada y tampoco se han establecido las causas que provocaron el accidente.
Nacionales
Capturan a homeboy de la MS-13 que intentó ocultar sus tatuajes alusivos a la pandilla
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Denis Vladimir Marroquín Delgado, de 48 años de edad, alias “Cura” o “Flaco”, a quien señala como integrante de la MS-13, con funciones de gatillero y extorsionista de la clica San Coco Locos Salvatruchos.
El hombre fue intervenido mediante Inteligencia Policial sobre el Paseo 15 de Septiembre, en Sonsonate Centro.
Según la PNC, al consultar sus datos en el sistema ONI, verificaron tatuajes originales alusivos a la pandilla, los cuales habría intentado eliminar mediante otros diseños.
De acuerdo con las investigaciones citadas por la institución, en el pasado habría privado de libertad a jóvenes que residían en zonas donde delinquía una pandilla contraria, para posteriormente quitarles la vida.
Marroquín Delgado será remitido por el delito de pertenencia a una organización terrorista conocida como pandilla.