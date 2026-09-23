Así estará el clima durante lo que resta del día en El Salvador

Un bebé de seis meses resultó con lesiones leves tras un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 79 de la carretera que conduce de Ahuachapán hacia Santa Ana, en el tramo de El Refugio, Ahuachapán Norte.

El menor viajaba junto a sus padres en el automóvil involucrado en el percance. La pareja de esposos resultó gravemente lesionada y posteriormente falleció en un hospital debido a la gravedad de las heridas.

El bebé fue trasladado para recibir atención médica y, según la información proporcionada, sus lesiones fueron leves.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de José Adrián Rivera Clemente, de 24 años, quien conducía el camión involucrado en el accidente.

De acuerdo con las autoridades, el conductor se habría distraído, invadió el carril contrario y chocó de frente contra el automóvil en el que viajaba la familia. Además, la PNC señaló que Rivera Clemente no portaba licencia de conducir.

🚨 CONDUCTOR DE CAMIÓN ES DETENIDO TRAS ACCIDENTE QUE DEJÓ DOS FALLECIDOS La @PNC detuvo a José Adrián Rivera Clemente, de 24 años de edad, conductor de un camión que invadió el carril contrario y colisionó un vehículo particular. En el hecho, fallecieron en el hospital dos… pic.twitter.com/iHTgJmEYeN — Diario Digital Cronio (@croniosv) September 23, 2026

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