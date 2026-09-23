EE.UU. construirá dos nuevas bases militares en el sur y el este de Groenlandia

Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala decomisaron unas 93,000 piedras de crack, 40,500 dosis de cocaína y 486 paquetes rectangulares de posible droga durante diligencias realizadas en inmuebles de los municipios de Santa Catarina Pinula y San José Pinula, en el departamento de Guatemala, informó este martes la prensa del país centroamericano.

Las diligencias fueron efectuadas por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la PNC, en coordinación con fiscales del Ministerio Público. Durante los procedimientos también fueron localizados 46 frascos con marihuana, 33 bolsas con cocaína y cápsulas con polvo blanco de presunta cocaína.

En los inmuebles, las autoridades encontraron además 122,700 quetzales, equivalentes a unos 16,745 dólares en efectivo, así como una máquina contadora de dinero.

También fueron incautados materiales y precursores utilizados para la preparación de sustancias ilícitas, 50,000 recipientes plásticos vacíos en forma de colmillo, pesas y una máquina para sellar blísteres.

Como parte de las diligencias, las autoridades decomisaron armas de fuego, entre ellas un fusil, una lanzagranadas y una pistola de 9 milímetros con sus respectivos cargadores. También fueron encontradas municiones de uso exclusivo del Ejército.

De acuerdo con los informes, el Ministerio Público destacó que el operativo impacta actividades relacionadas con distintas etapas de la cadena del narcotráfico, desde la preparación y dosificación de sustancias hasta su empaque, almacenamiento y presunta distribución.

El decomiso se suma a una serie de operaciones contra el narcotráfico realizadas durante este año en Guatemala. Según estadísticas de la PNC, durante el primer semestre de 2026 fueron decomisados 8,402.4 kilogramos de cocaína, frente a los 1,596.2 kilogramos incautados en el mismo período de 2025, en el marco de las acciones de las fuerzas de seguridad contra estructuras dedicadas al tráfico y distribución de drogas.

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