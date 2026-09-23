Motociclista fallece en accidente de tránsito

Un motociclista falleció en un accidente de tránsito registrado sobre la carretera Panamericana, en las cercanías del desvío hacia el municipio de Jucuapa, en el departamento de Usulután.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se desplazaron al lugar y acordonaron la escena para realizar el peritaje correspondiente, con el objetivo de determinar las circunstancias en las que ocurrió el percance.

La zona presenta carga vehicular pesada en sentido hacia el oriente del país, por lo que las autoridades se mantienen orientando la circulación mientras se desarrollan las diligencias.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada y tampoco se han establecido las causas que provocaron el accidente.

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