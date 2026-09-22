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Accidente en San Vicente deja dos víctimas mortales de una misma familia; se dirigían a una actividad de su iglesia
Carmen Elena Rodríguez Alarcón falleció este lunes en un hospital, donde permanecía ingresada tras sufrir graves lesiones en el accidente de tránsito ocurrido el domingo en Santo Domingo, San Vicente.
Carmen Elena era tía de Santiago Alarcón, el niño de 9 años que murió en el mismo percance y cuyos restos fueron sepultados este lunes. Ambos viajaban en un camión rumbo a una actividad cristiana cuando el vehículo fue impactado por otro automotor.
Con el fallecimiento de Carmen Elena, el accidente deja dos víctimas mortales de una misma familia.
Desde Diario Digital Cronio expresamos nuestras sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos, y acompañamos su dolor ante esta irreparable pérdida.
🕊️ ACCIDENTE EN SANTO DOMINGO DEJA DOS VÍCTIMAS MORTALES DE UNA MISMA FAMILIA
Carmen Elena Rodríguez Alarcón falleció el lunes en un hospital, donde permanecía ingresada tras sufrir graves lesiones en el accidente de tránsito ocurrido el domingo en Santo Domingo, San Vicente.… pic.twitter.com/CfoUbAEDMd
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 22, 2026
Internacionales
Capturan a cuatro pandilleros salvadoreños en Guatemala
La Policía Nacional Civil de Guatemala reportó la captura de cuatro pandilleros salvadoreños que fueron ubicados en Amatitlán.
Los detenidos fueron identificados como Luis Fernando Jiménez Pérez, de 26 años; Francisco Ibarra Santacruz, de 19; Alexander Cuellar Pineda, de 27; y José Ángel Ramírez, de 28 años. Este último portaba un documento de identidad falso con otro nombre.
Los capturados son como Luis Fernando Jiménez Pérez, de 26 años; Francisco Ibarra Santacruz, de 19 años; Alexander Cuellar Pineda, de 27 años; y José Ángel Ramírez, de 28 años, quien portaba un DPI falso con otro nombre. pic.twitter.com/D345ZK5bDl
— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 22, 2026
Según las autoridades guatemaltecas, los cuatro son miembros de la Mara Salvatrucha y se desplazaban en un vehículo con placas salvadoreñas P-155DB.
Al percatarse de la presencia policial, los sujetos intentaron darse a la fuga, pero fueron neutralizados por los agentes.
Durante el registro, las autoridades incautaron dos armas de fuego, una de ellas con el registro alterado y otra con reporte de robo en El Salvador. También fueron decomisadas 24 municiones calibre 5.56 milímetros para fusil, 20 municiones calibre 9 milímetros, cinco teléfonos celulares y el vehículo con placas salvadoreñas.
La Policía Nacional Civil de Guatemala indicó que, en las próximas horas, se realizará el respectivo proceso de entrega de los cuatro pandilleros a las autoridades salvadoreñas, para que sean procesados por los crímenes en los que estén involucrados.
y otra con reporte de robo en El Salvador, 24 municiones calibre 5.56mm para fusil, 20 municiones calibre 9mm, 5 teléfonos celulares y 1 vehículo con placas salvadoreñas.https://t.co/uixtjuDRH7 pic.twitter.com/jazAeIe6ML
— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 22, 2026
Nacionales
Régimen de excepción registra 93,162 capturas desde marzo de 2022
El Gabinete de Seguridad informó que, bajo el régimen de excepción, se contabilizan 93,162 capturas de personas vinculadas a pandillas entre el 27 de marzo de 2022 y el 15 de septiembre de 2026.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, afirmó que el Gobierno mantiene su compromiso de localizar a integrantes y colaboradores de estructuras delictivas. Según sus declaraciones, el Estado busca llevar ante la justicia a quienes representan una amenaza para la población.
El régimen de excepción fue implementado tras el incremento de homicidios registrado entre el 25 y 26 de marzo de 2022, cuando se contabilizaron 76 crímenes contra la vida. Durante su vigencia, las autoridades también han reportado la incautación de armas de fuego, vehículos y teléfonos celulares vinculados a las estructuras delictivas.
De acuerdo con el último balance citado, durante este periodo se han incautado 5,574 armas de fuego, 12,247 vehículos y 25,568 celulares. Estos objetos, según el reporte, han sido incorporados a expedientes presentados por la Fiscalía como elementos para establecer vínculos con las estructuras delictivas.
Desde su implementación, el régimen de excepción ha sido prorrogado en 54 ocasiones. La última extensión se encuentra vigente del 29 de agosto al 27 de septiembre de 2026.
Villatoro también calificó el régimen de excepción como una herramienta constitucional para enfrentar a las pandillas y afirmó que las autoridades han logrado desarticular las estructuras criminales y capturar a una cantidad significativa de sus integrantes.
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Acer presenta una computadora compacta con gran potencia para inteligencia artificial
Acer presentó una nueva computadora de escritorio de tamaño compacto orientada a ofrecer capacidad de procesamiento para tareas avanzadas de inteligencia artificial sin ocupar demasiado espacio. Se trata del concepto Acer SFF RTX Spark, mostrado durante la conferencia global de la compañía next@Acer, realizada el 2 de septiembre en el marco de IFA 2026.
El equipo fue desarrollado junto a la plataforma NVIDIA RTX Spark y está diseñado para ejecutar tareas de inteligencia artificial directamente desde la computadora. Entre sus posibles usos se encuentran los asistentes de IA, la creación de contenido, los videojuegos y otras aplicaciones que requieren un alto nivel de procesamiento.
Una de las principales características del Acer SFF RTX Spark es su capacidad para ejecutar herramientas de inteligencia artificial de manera local, es decir, desde la propia computadora y sin depender siempre de servidores en internet.
Según Acer, el equipo puede alcanzar hasta 1 petaflop de rendimiento para tareas de inteligencia artificial y ofrecer hasta 128 GB de memoria. Estas características están orientadas a permitir que la computadora gestione tareas de IA y programas exigentes con mayor rapidez.