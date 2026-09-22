Accidente en San Vicente deja dos víctimas mortales de una misma familia; se dirigían a una actividad de su iglesia

El Gabinete de Seguridad informó que, bajo el régimen de excepción, se contabilizan 93,162 capturas de personas vinculadas a pandillas entre el 27 de marzo de 2022 y el 15 de septiembre de 2026.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, afirmó que el Gobierno mantiene su compromiso de localizar a integrantes y colaboradores de estructuras delictivas. Según sus declaraciones, el Estado busca llevar ante la justicia a quienes representan una amenaza para la población.

El régimen de excepción fue implementado tras el incremento de homicidios registrado entre el 25 y 26 de marzo de 2022, cuando se contabilizaron 76 crímenes contra la vida. Durante su vigencia, las autoridades también han reportado la incautación de armas de fuego, vehículos y teléfonos celulares vinculados a las estructuras delictivas.

De acuerdo con el último balance citado, durante este periodo se han incautado 5,574 armas de fuego, 12,247 vehículos y 25,568 celulares. Estos objetos, según el reporte, han sido incorporados a expedientes presentados por la Fiscalía como elementos para establecer vínculos con las estructuras delictivas.

Desde su implementación, el régimen de excepción ha sido prorrogado en 54 ocasiones. La última extensión se encuentra vigente del 29 de agosto al 27 de septiembre de 2026.

Villatoro también calificó el régimen de excepción como una herramienta constitucional para enfrentar a las pandillas y afirmó que las autoridades han logrado desarticular las estructuras criminales y capturar a una cantidad significativa de sus integrantes.

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