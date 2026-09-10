Economia
Sorteo LOTRA N.o 465 dedicado a “Simpatía y buen compañerismo” de la Asociación Grotto El Salvador
En el tradicional Miércoles de Alegría, se realizó el Sorteo LOTRA No. 465, dedicado a la “Simpatía y buen compañerismo” de la Asociación Grotto El Salvador, organización que trabaja desde 2021 en el país para brindar atención odontológica especializada y gratuita a niñas y niños con discapacidades intelectuales y motoras.
Durante la fase previa del sorteo, representantes de Grotto El Salvador compartieron con la audiencia la labor que desarrollan junto a instituciones como HOPAC, el Hogar Padre Vito Guarato y el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom.
Como parte de sus proyectos, la asociación ha contribuido al equipamiento de clínicas dentales con el objetivo de ampliar la atención de pacientes con parálisis cerebral.
Al finalizar la fase previa del sorteo, el Team Lotería entregó un cuadro conmemorativo a Guillermo Ayala, vicepresidente de la Asociación Grotto El Salvador, como reconocimiento por su participación en esta edición de LOTRA.
A través de sus dedicatorias, la institución busca acercar a los salvadoreños historias y organizaciones que trabajan en beneficio de la sociedad, aprovechando el alcance nacional de sus productos lotéricos para dar visibilidad a sus causas.
Resultados del Sorteo LOTRA No. 465
- Primer Premio: $205,000 – Billete No. 24184. No vendido.
- Segundo Premio: $20,000 – Billete No. 23366. Vendido.
- Tercer Premio: $10,000 – Billete No. 08581. No vendido.
La lista completa de números ganadores puede consultarse en www.lnb.gob.sv.
Economia
Sorteo LOTRA N.o 464 dedicado a La Laguna de Alegría
La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) dedicó el Sorteo LOTRA N.º 464 a la Laguna de Alegría, atractivo natural de origen volcánico ubicado en el cráter del volcán Tecapa y conocido como la «Esmeralda de América».
El nombre fue otorgado por la poetisa chilena Gabriela Mistral, quien quedó impresionada por el intenso color verde de sus aguas.
La Laguna de Alegría ofrece a sus visitantes experiencias relacionadas con la naturaleza, la aventura y la cultura local. Entre las actividades que pueden realizarse en sus alrededores se encuentra el senderismo, que permite apreciar el paisaje de montaña, la vegetación y las vistas del entorno volcánico. También se mantiene como una tradición la aplicación de barro volcánico y azufre de la zona.
Durante la fase previa del sorteo, Aldo Marroquín, propietario de Finca Margarita, ubicada en las cercanías de la Laguna de Alegría, realizó la presentación de los números mayores y la selección de maletines. Además, invitó a los salvadoreños a conocer y disfrutar de este destino turístico.
Los resultados del Sorteo LOTRA N.º 464 fueron los siguientes:
- Primer Premio: $175,000 — Billete N.º 26213, vendido.
- Segundo Premio: $20,000 — Billete N.º 18586, no vendido.
- Tercer Premio: $10,000 — Billete N.º 34014, no vendido.
La LNB señaló que los recursos generados por la comercialización de sus productos hacen posible la ejecución de acciones de beneficencia destinadas al bienestar de las comunidades.
A través de sus brigadas médicas, la institución acerca servicios de salud preventiva, entre ellos consultas médicas generales, odontológicas, ecografías mamarias y entrega de medicamentos.
Durante agosto, estas acciones beneficiaron a 11,448 salvadoreños, con una inversión de $69,954.00, como parte del programa Juntos Hacemos Beneficencia.
La lista completa de números ganadores puede consultarse en el sitio web de la Lotería Nacional de Beneficencia.
Economia
Conozca los nuevos precios de los combustibles en El Salvador
Los precios de referencia de los combustibles registrarán incrementos de hasta $0.10 por galón en El Salvador, de acuerdo con la información publicada por la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM). Los nuevos precios estarán vigentes del 1 al 14 de septiembre.
El combustible tendrá el mismo precio de referencia en las zonas central, occidental y oriental, mientras que las gasolinas superior y regular variarán según la región.
En la zona central, la gasolina superior aumentará $0.05 y tendrá un precio de $4.96 por galón, mientras que la gasolina regular subirá $0.05, hasta los $4.63. El diésel tendrá el mayor incremento, de $0.10, y se comercializará a $4.69 por galón.
En las zonas occidental y oriental, la gasolina superior tendrá un precio de $4.97 por galón, tras un incremento de $0.05. La gasolina regular subirá $0.05, hasta los $4.64, mientras que el diésel aumentará $0.10, alcanzando los $4.69 por galón.
Según la DGEHM, entre los factores que han incidido en la variación de los precios se encuentra la decisión de Rusia de prolongar las restricciones a las exportaciones de diésel, en medio de continuos ataques a su infraestructura de refinación, lo que reduce la oferta internacional de este derivado.
Asimismo, la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán ha generado inestabilidad en los precios internacionales del petróleo y sus derivados.
Economia
Sorteo LOTRA N.o 463 dedicado a + Deportes de INDES
El Sorteo LOTRA No. 463 fue dedicado a +Deportes de INDES, plataforma de comunicación que acerca a la ciudadanía el acontecer deportivo nacional y el trabajo desarrollado por el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES).
+Deportes inició sus transmisiones el 28 de agosto de 2023, a través de Canal 10, como un espacio de comunicación y difusión institucional. Desde entonces, informa sobre proyectos, programas, actividades y resultados del INDES, además de brindar cobertura a diferentes disciplinas, competencias y atletas.
A pocos días de cumplir tres años al aire, +Deportes también ha extendido su cobertura más allá de las fronteras nacionales, con enlaces y reportes desde escenarios deportivos internacionales. Entre estos destacan la World Winners Cup de fútbol playa, en Italia, y los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago de Chile, acercando a la audiencia el desempeño de atletas salvadoreños en competencias internacionales.
El programa también da seguimiento a las principales iniciativas, ligas, disciplinas y actividades desarrolladas por el INDES, contribuyendo a mantener informada a la población sobre el desarrollo del deporte en El Salvador.
Durante la fase previa del sorteo, Natán Flores, productor de +Deportes, participó en la presentación de los Premios Mayores, mientras que Eugenio Calderón, presentador del programa, realizó la presentación de los maletines de balotas de colores.
Como parte de la dedicatoria, el presidente de la Lotería Nacional de Beneficencia, Javier Milián, entregó el marco conmemorativo del sorteo a René Martínez, presidente del INDES, como reconocimiento a la labor de +Deportes en la difusión del acontecer deportivo nacional.
Resultados del Sorteo LOTRA No. 463
- Primer Premio: $555,000 – Billete No. 09518, vendido.
- Segundo Premio: $20,000 – Billete No. 22054, vendido.
- Tercer Premio: $10,000 – Billete No. 39680, vendido.
La lista completa de números ganadores puede consultarse en el sitio web de la Lotería Nacional de Beneficencia.