SISTEMA FEDECRÉDITO es reconocido entre las empresas con mejor reputación corporativa de El Salvador

En su cuarto sorteo, Puma Energy sortea este 9 de septiembre un Volkswagen Saveiro Cabina Doble y cuatro paquetes de 30,000 puntos PRIS, equivalentes a $300 cada uno.

La promoción Ahorra y Gana continúa generando oportunidades entre los salvadoreños y, a casi un mes de su lanzamiento, ya registra 2,960,704 oportunidades otorgadas, correspondientes a 546,754 transacciones realizadas por clientes participantes.

La promoción, que inició el pasado 12 de agosto y se extenderá hasta el 22 de octubre, ya cuenta con 94,489 participantes, quienes han generado en promedio 31.2 oportunidades por participante.

Uno de los principales indicadores del dinamismo de la promoción es la cantidad de premios instantáneos entregados. A la fecha, 120,233 premios ya han llegado a manos de los participantes, lo que representa el 36.1% de los 338,014 premios instantáneos configurados para toda la promoción.

De esta manera, la cantidad de premios instantáneos entregados ya supera el número total de participantes, demostrando la frecuencia con la que los clientes están encontrando oportunidades de ganar durante sus visitas a las estaciones.

Cinco nuevos premios entran hoy en juego

En el marco del cuarto sorteo de Ahorra y Gana, que se realiza este miércoles 9 de septiembre en Puma Escalón, se seleccionarán cinco nuevos ganadores.

Los premios que se sortean hoy son:

1 Volkswagen Saveiro Cabina Doble, el único vehículo de este tipo contemplado dentro de la promoción.

4 paquetes de 30,000 puntos PRIS, equivalentes a $300 cada uno.

El sorteo se realizará bajo la mecánica y condiciones establecidas para la promoción y contará con la presencia de representantes de Puma Energy, aliados y observadores que acompañan el proceso para garantizar la transparencia de la selección.

Una promoción que convierte cada visita en una oportunidad

“Ahorra y Gana nace con un propósito muy sencillo: que cada vez que nuestros clientes nos visiten tengan más oportunidades de ganar. Los resultados que estamos viendo nos muestran que esa dinámica está siendo recibida positivamente por los salvadoreños”, señaló Marcela Zamudio, Gerente de Marketing de Puma Energy El Salvador.

La ejecutiva agregó que la promoción busca, además de premiar a los clientes, fortalecer el vínculo con Puma PRIS, el programa de fidelidad de Puma Energy.

Cada compra genera oportunidades para participar, mientras que determinadas acciones permiten multiplicarlas. Los clientes pueden incrementar sus posibilidades al utilizar Puma PRIS, realizar compras en Super7, utilizar Cleantec Pro y, especialmente, al realizar el pago utilizando la aplicación Puma PRIS.

Todavía quedan grandes premios por ganar

El cuarto sorteo no marca el final de la promoción. Por el contrario, todavía quedan importantes premios por entregar.

Después del sorteo de hoy, Ahorra y Gana continuará sorteando vehículos Volkswagen y paquetes de puntos PRIS, entre ellos:

3 Volkswagen Tera

3 Volkswagen Taos

1 Volkswagen Amarok

24 paquetes de 30,000 puntos PRIS, equivalentes a $300 cada uno.

A estos premios se suman los miles de premios instantáneos que continúan disponibles durante la vigencia de la promoción.

“Ahorra y Gana todavía tiene muchas historias por contar. Ya hemos visto cómo una compra puede convertirse en un premio y hoy vamos a conocer a cinco nuevos ganadores. La invitación para nuestros clientes es sencilla: si ya tienen Puma PRIS, que la sigan utilizando; y si todavía no son parte del programa, este es un buen momento para hacerlo”, concluyó Zamudio.

La promoción Ahorra y Gana estará vigente hasta el 22 de octubre de 2026 en las estaciones participantes de Puma Energy en El Salvador.

El próximo sorteo se realizará el 16 de septiembre en Puma Roosevelt.

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