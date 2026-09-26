Nacionales -deportes
El Salvador vence 3-1 a Martinica: la Selecta muestra su mejor versión con Bolillo Gómez
La selección de El Salvador comenzó con autoridad su participación en la Liga de Naciones de Concacaf 2026-27 al derrotar 3-1 a Martinica en el estadio Jorge “Mágico” González. Más allá de los tres puntos, la noche dejó una señal alentadora para el proceso de Hernán Darío “Bolillo” Gómez: durante buena parte del encuentro, especialmente en el primer tiempo, la Selecta mostró orden, velocidad para atacar los espacios y una contundencia que había sido una de sus principales deudas. Brayan Gil marcó un doblete y Harold Osorio firmó una actuación determinante con dos asistencias y un gol.
El Salvador golpeó muy temprano y prácticamente construyó la victoria en menos de media hora. Gil abrió el marcador al minuto 8 después de un envío de Osorio y volvió a aparecer al 18 para colocar el 2-0. Al 29, Osorio pasó de asistidor a goleador y completó el 3-0. La fórmula fue sencilla, pero efectiva: recuperación en bloque medio, pocos toques y pases profundos aprovechando los espacios que dejaba la defensa caribeña. Fue una Selecta vertical, con propósito y, sobre todo, capaz de transformar sus oportunidades en goles.
El rendimiento también representa un respaldo futbolístico para el trabajo de Gómez en un momento en el que el entrenador había reconocido públicamente la presión que rodeaba al equipo. Antes del encuentro, el colombiano sostuvo que esperaba ver reflejado en competencia oficial el progreso observado durante meses de trabajo. Ante Martinica apareció parte de esa evolución: hubo coordinación entre líneas, movilidad ofensiva y una sociedad Osorio-Gil que desequilibró continuamente. Medios locales calificaron esa primera mitad como la mejor de la era del “Bolillo”, una valoración sustentada no solo en los tres goles, sino en la claridad con la que El Salvador identificó y explotó las debilidades del rival.
La segunda parte, sin embargo, recordó que el proceso todavía tiene margen de crecimiento. La salida de Osorio por problemas físicos redujo la capacidad de la Selecta para manejar el mediocampo, Martinica adelantó líneas y Janis Antiste descontó de penal al 51. El Salvador pasó de dominar a resistir por varios tramos y terminó defendiendo una ventaja que había construido con brillantez en el primer tiempo. El mérito estuvo en no descomponerse: Gómez refrescó el ataque en el tramo final y el equipo consiguió cerrar el partido, aunque quedó como tarea pendiente sostener durante más minutos la intensidad y el control mostrados al comienzo.
El 3-1 coloca a El Salvador con tres puntos y diferencia de goles de +2, por delante de Jamaica y Surinam tras sus respectivos triunfos en el arranque del Grupo B. El siguiente examen será considerablemente distinto: la Selecta visitará a Guatemala este lunes 28 de septiembre a las 8:00 p. m., hora salvadoreña, en el estadio Manuel Felipe Carrera. Allí se podrá medir mejor cuánto de lo visto ante Martinica puede convertirse en una tendencia. Por ahora, el equipo de Gómez consiguió algo que necesitaba tanto como los puntos: volver a ofrecer argumentos futbolísticos para generar ilusión alrededor de la Azul y Blanco.
Deportes
FAS vs. Alianza sería reprogramado para octubre tras suspensión por lluvias en el estadio Óscar Quiteño
El esperado duelo entre FAS y Alianza, correspondiente a la jornada 10 del Apertura 2026, deberá esperar. El encuentro, que estaba programado para disputarse en el estadio Óscar Alberto Quiteño de Santa Ana, fue suspendido debido a las fuertes lluvias y tormentas eléctricas que dejaron el terreno de juego en malas condiciones. El cuerpo arbitral inspeccionó la cancha y, junto con los capitanes de ambos equipos, determinó que no existían condiciones seguras para jugar.
Juan Pablo Guzmán, director deportivo de FAS, informó posteriormente que el partido probablemente será reprogramado para octubre, aunque todavía no existe una fecha definitiva. La decisión de no trasladarlo inmediatamente al día siguiente también responde al calendario de Alianza, que tiene un compromiso internacional importante durante la semana, por lo que ambos clubes deberán encontrar un espacio disponible más adelante.
El calendario del Apertura 2026 ya presenta una carga considerable para ambos equipos. Originalmente, FAS y Alianza debían enfrentarse el 13 de septiembre y tienen programado un segundo duelo de fase regular para el 14 de noviembre. Además, octubre incluye varias jornadas del torneo local, por lo que la Primera División tendrá que ajustar cuidadosamente la nueva fecha para evitar choques con otros compromisos.
Los aficionados que adquirieron boletos para el partido suspendido deberán conservarlos. FAS explicó que quienes compraron entradas digitales recibirán nuevamente sus boletos por correo electrónico, mientras que los compradores de entradas físicas deberán guardar el comprobante correspondiente para gestionar el acceso cuando se confirme la nueva fecha.
Nacionales -deportes
FESFUT reconoce labor de Iván Barton y David Morán tras dirigir semifinal del Mundial 2026
La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) expresó su reconocimiento al árbitro salvadoreño Iván Barton y al asistente David Morán por su destacada participación en la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Francia.
A través de sus canales oficiales, la FESFUT destacó el desempeño del equipo arbitral salvadoreño, que representó a El Salvador en uno de los encuentros más importantes del torneo internacional.
La federación señaló que el trabajo de Barton y Morán vuelve a poner en alto el nombre de El Salvador en el fútbol mundial, al demostrar la calidad y preparación del arbitraje nacional en escenarios de máxima exigencia.
Nacionales -deportes
Avanzan los trabajos de construcción del nuevo Estadio Nacional
Los trabajos de construcción del nuevo Estadio Nacional continúan avanzando y comienzan a reflejar la magnitud de una de las obras de infraestructura deportiva más importantes en la historia del país.
Con cada etapa completada, el proyecto se acerca a convertirse en un escenario de primer nivel para competencias deportivas, espectáculos internacionales y eventos de gran escala, fortaleciendo la proyección de El Salvador en el ámbito regional.
Las autoridades destacan que esta moderna infraestructura tiene como objetivo brindar espacios de calidad para atletas, aficionados y futuras generaciones, marcando un antes y un después en el desarrollo deportivo nacional.