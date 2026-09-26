Nacionales
VIDEO – Denuncian pollos rostizados con moho y olor a podrido en Súper Selectos: exigen inspección sanitaria urgente
@diario_digital_cronioDenuncia ciudadana: alimentos en mal estado en Súper Selectos Una ciudadana documentó pollos rostizados con evidentes signos de descomposición, moho y mal olor, aún exhibidos en anaqueles para la venta. En la sección de carnes el olor a podrido es insoportable. Esto no es un descuido menor. Es un riesgo directo para la salud de las familias que compran ahí confiando en que el producto es apto para el consumo. @superselectos: ¿qué controles de calidad e higiene están aplicando? Estos productos deben ser retirados de inmediato. @Defensoria_910 @SaludSV: se requiere una inspección urgente. Los consumidores merecemos alimentos seguros, no productos en descomposición. #DenunciaCiudadana #SaludPública #DerechosDelConsumidor #CRONIO
Sucesos
“Cielos petateados” llaman la atención en Soyapango este viernes
La preocupación se hizo presente entre algunos salvadoreños que este viernes por la mañana levantaron la mirada al cielo y observaron una particular formación de nubes que, de acuerdo con la tradición popular, es considerada una señal de que podrían ocurrir terremotos.
En redes sociales se viralizó una fotografía de los llamados “cielos petateados”, captada en el distrito de Soyapango, donde esta formación fue observada durante las primeras horas de este viernes.
Según la creencia popular, los “cielos petateados” anuncian que un sismo podría ocurrir próximamente. Sin embargo, no existe evidencia científica que establezca una relación directa entre este tipo de formación de nubes y la ocurrencia de sismos.
Desde el punto de vista científico, esta formación es conocida como altocúmulos o cirrocúmulos y refleja la presencia de humedad y movimiento en las capas medias de la atmósfera.
Este tipo de nubes suele estar asociado con la llegada de lluvias, tormentas o un descenso en la temperatura, como ocurre con el ingreso de un frente frío, durante las siguientes 24 a 48 horas.
Nacionales
Tome nota: ANDA suspenderá servicios de agua potable el 30 de septiembre
La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) anunció este viernes que realizará trabajos de mejora en la infraestructura eléctrica del Sistema Zona Norte el miércoles 30 de septiembre, por lo que se suspenderá temporalmente el suministro de agua potable en 12 distritos.
De acuerdo con la institución, los trabajos tendrán una duración de 12 horas y comenzarán a las 6:00 de la mañana para finalizar a las 6:00 de la tarde del 30 de septiembre.
Los distritos que resultarán afectados son San Salvador, Ciudad Delgado, Soyapango, Cuscatancingo, Mejicanos, Ayutuxtepeque, Apopa, San Martín, Ilopango, Santa Tecla, Zaragoza y San José Villanueva.
ANDA detalló que las obras contribuirán a fortalecer la continuidad del suministro de agua potable en los hogares abastecidos por los sistemas Zona Norte y Torogoz.
#TomeNota @ANDASV informa que el 30 de septiembre realizará trabajos de mejora en la infraestructura eléctrica del sistema zona norte, por lo que se suspenderá el servicio durante 12 horas, de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.
Los sectores afectados serán: San Salvador, Ciudad Delgado,… pic.twitter.com/MztpjriRuE
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 25, 2026
Nacionales
Capturan a mujer que atacó a su pareja con un arma blanca en Santa Ana
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a una mujer señalada de atacar a su pareja con un cuchillo, provocándole una lesión abdominal, según informaron las autoridades.
El hecho ocurrió durante la mañana del jueves, al interior del apartamento donde ambos residen, ubicado en la colonia Santa Lucía, en Santa Ana Centro.
La detenida fue identificada como Nadia Iveth Ramírez Barrera, de 34 años de edad.
La víctima fue trasladada a un hospital, donde recibió atención médica y posteriormente se informó que se encuentra estable.
De acuerdo con la PNC, Ramírez Barrera será remitida por el delito de lesiones.