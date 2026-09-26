VIDEO – Denuncian pollos rostizados con moho y olor a podrido en Súper Selectos: exigen inspección sanitaria urgente

Una ciudadana grabó y difundió pollos rostizados empaquetados en Súper Selectos que presentaban manchas amarillentas, signos de descomposición y un olor insoportable en la sección de carnes, productos que seguían exhibidos para la venta. El video, compartido por medios locales, muestra los paquetes naranjas etiquetados como “Pollo Rostizado” en anaqueles junto a otros similares, lo que genera preocupación inmediata por el riesgo de intoxicación alimentaria para las familias que confían en la cadena.

El pollo asado o rostizado listo para consumir es un producto perecedero que, si no se mantiene a temperatura adecuada o se retira a tiempo, favorece el crecimiento de bacterias como Salmonella o Clostridium y la aparición de moho. En El Salvador, la Norma Técnica de Alimentos del Ministerio de Salud y las facultades de la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS) y la Defensoría del Consumidor exigen controles de higiene, rotación de inventario y retiro inmediato de mercancía no apta; las denuncias pueden hacerse al 194. Casos similares de quejas por carne o pollo en mal estado en sucursales de la misma cadena se han reportado en años anteriores.

Súper Selectos, con más de 120 sucursales en el país, aún no ha emitido un pronunciamiento público sobre este video puntual. Las autoridades sanitarias y de protección al consumidor están llamadas a verificar el establecimiento, decomisar lo necesario y revisar los protocolos de conservación de alimentos preparados, para evitar que un descuido se convierta en un brote de enfermedad.

Los consumidores deben revisar color, olor y fecha de los productos listos para llevar y reportar irregularidades. La inocuidad alimentaria no es un detalle menor: es un derecho básico que las cadenas de supermercados y las instituciones de control deben garantizar de forma permanente.

@diario_digital_cronio Denuncia ciudadana: alimentos en mal estado en Súper Selectos Una ciudadana documentó pollos rostizados con evidentes signos de descomposición, moho y mal olor, aún exhibidos en anaqueles para la venta. En la sección de carnes el olor a podrido es insoportable. Esto no es un descuido menor. Es un riesgo directo para la salud de las familias que compran ahí confiando en que el producto es apto para el consumo. @superselectos: ¿qué controles de calidad e higiene están aplicando? Estos productos deben ser retirados de inmediato. @Defensoria_910 @SaludSV: se requiere una inspección urgente. Los consumidores merecemos alimentos seguros, no productos en descomposición. #DenunciaCiudadana #SaludPública #DerechosDelConsumidor #CRONIO ♬ sonido original – Diario Digital Cronio

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