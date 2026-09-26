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Nacionales

VIDEO – Denuncian pollos rostizados con moho y olor a podrido en Súper Selectos: exigen inspección sanitaria urgente

Publicado

hace 47 minutos

el

Una ciudadana grabó y difundió pollos rostizados empaquetados en Súper Selectos que presentaban manchas amarillentas, signos de descomposición y un olor insoportable en la sección de carnes, productos que seguían exhibidos para la venta. El video, compartido por medios locales, muestra los paquetes naranjas etiquetados como “Pollo Rostizado” en anaqueles junto a otros similares, lo que genera preocupación inmediata por el riesgo de intoxicación alimentaria para las familias que confían en la cadena.
El pollo asado o rostizado listo para consumir es un producto perecedero que, si no se mantiene a temperatura adecuada o se retira a tiempo, favorece el crecimiento de bacterias como Salmonella o Clostridium y la aparición de moho. En El Salvador, la Norma Técnica de Alimentos del Ministerio de Salud y las facultades de la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS) y la Defensoría del Consumidor exigen controles de higiene, rotación de inventario y retiro inmediato de mercancía no apta; las denuncias pueden hacerse al 194. Casos similares de quejas por carne o pollo en mal estado en sucursales de la misma cadena se han reportado en años anteriores.
Súper Selectos, con más de 120 sucursales en el país, aún no ha emitido un pronunciamiento público sobre este video puntual. Las autoridades sanitarias y de protección al consumidor están llamadas a verificar el establecimiento, decomisar lo necesario y revisar los protocolos de conservación de alimentos preparados, para evitar que un descuido se convierta en un brote de enfermedad.
Los consumidores deben revisar color, olor y fecha de los productos listos para llevar y reportar irregularidades. La inocuidad alimentaria no es un detalle menor: es un derecho básico que las cadenas de supermercados y las instituciones de control deben garantizar de forma permanente.
@diario_digital_cronioDenuncia ciudadana: alimentos en mal estado en Súper Selectos Una ciudadana documentó pollos rostizados con evidentes signos de descomposición, moho y mal olor, aún exhibidos en anaqueles para la venta. En la sección de carnes el olor a podrido es insoportable. Esto no es un descuido menor. Es un riesgo directo para la salud de las familias que compran ahí confiando en que el producto es apto para el consumo. @superselectos: ¿qué controles de calidad e higiene están aplicando? Estos productos deben ser retirados de inmediato. @Defensoria_910 @SaludSV: se requiere una inspección urgente. Los consumidores merecemos alimentos seguros, no productos en descomposición. #DenunciaCiudadana #SaludPública #DerechosDelConsumidor #CRONIO

♬ sonido original – Diario Digital Cronio

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Sucesos

“Cielos petateados” llaman la atención en Soyapango este viernes

Publicado

hace 7 horas

el

25 septiembre, 2026

Por

La preocupación se hizo presente entre algunos salvadoreños que este viernes por la mañana levantaron la mirada al cielo y observaron una particular formación de nubes que, de acuerdo con la tradición popular, es considerada una señal de que podrían ocurrir terremotos.

En redes sociales se viralizó una fotografía de los llamados “cielos petateados”, captada en el distrito de Soyapango, donde esta formación fue observada durante las primeras horas de este viernes.

Según la creencia popular, los “cielos petateados” anuncian que un sismo podría ocurrir próximamente. Sin embargo, no existe evidencia científica que establezca una relación directa entre este tipo de formación de nubes y la ocurrencia de sismos.

Desde el punto de vista científico, esta formación es conocida como altocúmulos o cirrocúmulos y refleja la presencia de humedad y movimiento en las capas medias de la atmósfera.

Este tipo de nubes suele estar asociado con la llegada de lluvias, tormentas o un descenso en la temperatura, como ocurre con el ingreso de un frente frío, durante las siguientes 24 a 48 horas.

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Nacionales

Tome nota: ANDA suspenderá servicios de agua potable el 30 de septiembre

Publicado

hace 9 horas

el

25 septiembre, 2026

Por

La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) anunció este viernes que realizará trabajos de mejora en la infraestructura eléctrica del Sistema Zona Norte el miércoles 30 de septiembre, por lo que se suspenderá temporalmente el suministro de agua potable en 12 distritos.

De acuerdo con la institución, los trabajos tendrán una duración de 12 horas y comenzarán a las 6:00 de la mañana para finalizar a las 6:00 de la tarde del 30 de septiembre.

Los distritos que resultarán afectados son San Salvador, Ciudad Delgado, Soyapango, Cuscatancingo, Mejicanos, Ayutuxtepeque, Apopa, San Martín, Ilopango, Santa Tecla, Zaragoza y San José Villanueva.

ANDA detalló que las obras contribuirán a fortalecer la continuidad del suministro de agua potable en los hogares abastecidos por los sistemas Zona Norte y Torogoz.

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Nacionales

Capturan a mujer que atacó a su pareja con un arma blanca en Santa Ana

Publicado

hace 9 horas

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25 septiembre, 2026

Por

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a una mujer señalada de atacar a su pareja con un cuchillo, provocándole una lesión abdominal, según informaron las autoridades.

El hecho ocurrió durante la mañana del jueves, al interior del apartamento donde ambos residen, ubicado en la colonia Santa Lucía, en Santa Ana Centro.

La detenida fue identificada como Nadia Iveth Ramírez Barrera, de 34 años de edad.

La víctima fue trasladada a un hospital, donde recibió atención médica y posteriormente se informó que se encuentra estable.

De acuerdo con la PNC, Ramírez Barrera será remitida por el delito de lesiones.

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