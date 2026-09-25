MARN prevé lluvias en distintos periodos del día en El Salvador

Durante la mañana, el cielo estará poco nublado y no se esperan lluvias. Cerca del mediodía, se prevé un cielo parcialmente nublado, con lluvias dispersas en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y El Bálsamo, así como al norte de Santa Ana y Chalatenango.

Durante la tarde, se pronostican lluvias dispersas en diferentes puntos del país, con mayor énfasis en la cordillera volcánica central y occidental. Estas condiciones también abarcarán el Área Metropolitana de San Salvador, el sector sur de Cuscatlán, La Libertad y la zona montañosa norte.

Para la noche, las lluvias dispersas continuarán principalmente en la zona oriental, la zona montañosa norte y sectores costeros. Estas condiciones persistirán hasta las primeras horas de la madrugada del sábado.

El viento variará entre 10 y 20 kilómetros por hora. El ambiente será poco cálido durante el día, mientras que durante la noche y la madrugada se mantendrá fresco.

Estas condiciones estarán influenciadas por la formación de una baja presión frente a las costas de Guatemala, cuya cercanía genera un ingreso adicional de humedad desde el océano Pacífico y mantiene próxima la Zona de Convergencia Intertropical frente a la costa centroamericana.

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