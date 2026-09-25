Nacionales
MARN prevé lluvias en distintos periodos del día en El Salvador
Durante la mañana, el cielo estará poco nublado y no se esperan lluvias. Cerca del mediodía, se prevé un cielo parcialmente nublado, con lluvias dispersas en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y El Bálsamo, así como al norte de Santa Ana y Chalatenango.
Durante la tarde, se pronostican lluvias dispersas en diferentes puntos del país, con mayor énfasis en la cordillera volcánica central y occidental. Estas condiciones también abarcarán el Área Metropolitana de San Salvador, el sector sur de Cuscatlán, La Libertad y la zona montañosa norte.
Para la noche, las lluvias dispersas continuarán principalmente en la zona oriental, la zona montañosa norte y sectores costeros. Estas condiciones persistirán hasta las primeras horas de la madrugada del sábado.
El viento variará entre 10 y 20 kilómetros por hora. El ambiente será poco cálido durante el día, mientras que durante la noche y la madrugada se mantendrá fresco.
Estas condiciones estarán influenciadas por la formación de una baja presión frente a las costas de Guatemala, cuya cercanía genera un ingreso adicional de humedad desde el océano Pacífico y mantiene próxima la Zona de Convergencia Intertropical frente a la costa centroamericana.
Nacionales
Autoridades localizan granada abandonada en Nahuizalco
Efectivos de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil (PNC) aseguraron un predio baldío tras el hallazgo de una granada en la colonia La Italiana, cantón Sabana Grande, distrito de Izalco, departamento de Sonsonate.
Tras localizar el artefacto explosivo, las autoridades acordonaron el área para realizar su extracción de manera segura y evitar riesgos para los residentes de la zona.
Actualmente, las autoridades investigan cómo la granada llegó hasta el lugar donde fue encontrada y quiénes la llevaron.
Nacionales
Tome nota: VMT anuncia circulación controlada en KM 5 de la Carretera Panamericana
El Viceministerio de Transporte (VMT) informó que desde las 10:00 p.m. del viernes 25 hasta las 2:00 a.m. del sábado 26 de septiembre se instalará un dispositivo de circulación vehicular controlada en el kilómetro 5 de la carretera Panamericana, en el sector de San Bartolo, Ilopango.
La medida se implementará debido a maniobras con grúa que se realizarán para el traslado de una planta de tratamiento de aguas residuales, por lo que un tramo de la carretera permanecerá cerrado durante ese periodo.
Ante esta situación, el VMT instó a los automovilistas a planificar sus viajes y buscar vías alternas para evitar el congestionamiento vehicular.
Nacionales
San Vicente Sur se prepara para el séptimo Festival del Jocote Corona
San Vicente Sur se prepara para recibir a turistas nacionales y extranjeros durante el séptimo Festival del Jocote Corona, una actividad organizada por la alcaldía con el objetivo de promover la producción local de este fruto, cultivado en las faldas del volcán Chichontepec.
El festival se desarrollará en el parque Cañas, donde los asistentes podrán disfrutar de gastronomía, música en vivo, artistas invitados y diferentes productos elaborados a base de jocote.
Como parte de la celebración también se realizarán diversos concursos, entre ellos el tradicional comelón de jocotes, que tendrá premios superiores a $100.
La actividad busca apoyar la economía de productores y emprendedores locales, así como promover la gastronomía y los derivados del jocote, entre ellos postres y vinos.
Los organizadores invitaron a las familias a participar y disfrutar de esta celebración, que se extenderá hasta las 11:00 de la noche.