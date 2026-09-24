Restos de Francisco Morazán son trasladados a nuevo mausoleo en San Salvador

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) dedicó el Sorteo LOTRA N.º 467, realizado en el marco de su “Miércoles de Alegría”, a “Tejemetsan ne tay tupal”, expresión que significa “Somos lo que es nuestro” y que invita a reconocer, valorar y mantener vivas las historias, tradiciones, palabras, juegos y expresiones que forman parte de la identidad salvadoreña.

La actividad destacó la importancia de acercar la cultura a las niñas y niños desde sus primeros años, mediante historias, juegos y celebraciones que contribuyan a mantener vivas las tradiciones y conectar a las nuevas generaciones y sus familias con sus raíces.

En este contexto, el Despacho de la Primera Dama, Gabriela de Bukele, impulsa iniciativas orientadas a acercar a la niñez a la cultura y las tradiciones salvadoreñas mediante experiencias de aprendizaje, descubrimiento y entretenimiento.

Entre estas iniciativas se encuentran la Colección Literaria Árbol de Vida, el Festival Tradiciones de mi Tierra y el Festival A Jugar con Lula, propuestas que utilizan libros, historias, celebraciones y juegos como herramientas para acercar a las nuevas generaciones a la identidad salvadoreña.

Durante la fase previa del sorteo, Alejandra Orozco, Coordinadora de Proyectos Educativos y Culturales del Despacho de la Primera Dama, compartió detalles de estas iniciativas y presentó los Premios Mayores y los Maletines de Balotas de Colores.

Asimismo, el equipo de la Lotería entregó el cuadro conmemorativo con el vigésimo que circuló durante toda la semana.

Los resultados del Sorteo LOTRA N.º 467 fueron los siguientes:

Primer Premio: $175,000, correspondiente al billete N.º 18243, vendido.

Segundo Premio: $20,000, correspondiente al billete N.º 19013, vendido.

Tercer Premio: $10,000, correspondiente al billete N.º 05175, no vendido.

La lista completa de números ganadores puede consultarse en www.lnb.gob.sv.

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