Nacionales
Restos de Francisco Morazán son trasladados a nuevo mausoleo en San Salvador
El Presidente Nayib Bukele informó que los restos de Francisco Morazán fueron trasladados a un nuevo mausoleo construido especialmente para su resguardo permanente.
El mausoleo está ubicado a un costado del Palacio Nacional, dentro del nuevo Jardín Centroamérica, en el Centro Histórico de San Salvador.
El espacio estará abierto al público a partir de este jueves 24 de septiembre, desde las 7:00 p. m., y la entrada será completamente gratuita.
Presidente Nayib Bukele: “Hemos trasladado los restos de Francisco Morazán a un nuevo mausoleo, construido especialmente para custodiarlos por siempre. El mausoleo se encuentra a un costado del Palacio Nacional, dentro del nuevo Jardín Centroamérica”.
Los restos de Francisco… pic.twitter.com/bgDmDsmmNA
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 24, 2026
Economia
“Tejemetsan ne tay tupal”, “Somos lo que es nuestro”
La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) dedicó el Sorteo LOTRA N.º 467, realizado en el marco de su “Miércoles de Alegría”, a “Tejemetsan ne tay tupal”, expresión que significa “Somos lo que es nuestro” y que invita a reconocer, valorar y mantener vivas las historias, tradiciones, palabras, juegos y expresiones que forman parte de la identidad salvadoreña.
La actividad destacó la importancia de acercar la cultura a las niñas y niños desde sus primeros años, mediante historias, juegos y celebraciones que contribuyan a mantener vivas las tradiciones y conectar a las nuevas generaciones y sus familias con sus raíces.
En este contexto, el Despacho de la Primera Dama, Gabriela de Bukele, impulsa iniciativas orientadas a acercar a la niñez a la cultura y las tradiciones salvadoreñas mediante experiencias de aprendizaje, descubrimiento y entretenimiento.
Entre estas iniciativas se encuentran la Colección Literaria Árbol de Vida, el Festival Tradiciones de mi Tierra y el Festival A Jugar con Lula, propuestas que utilizan libros, historias, celebraciones y juegos como herramientas para acercar a las nuevas generaciones a la identidad salvadoreña.
Durante la fase previa del sorteo, Alejandra Orozco, Coordinadora de Proyectos Educativos y Culturales del Despacho de la Primera Dama, compartió detalles de estas iniciativas y presentó los Premios Mayores y los Maletines de Balotas de Colores.
Asimismo, el equipo de la Lotería entregó el cuadro conmemorativo con el vigésimo que circuló durante toda la semana.
Los resultados del Sorteo LOTRA N.º 467 fueron los siguientes:
- Primer Premio: $175,000, correspondiente al billete N.º 18243, vendido.
- Segundo Premio: $20,000, correspondiente al billete N.º 19013, vendido.
- Tercer Premio: $10,000, correspondiente al billete N.º 05175, no vendido.
La lista completa de números ganadores puede consultarse en www.lnb.gob.sv.
Principal
Ellos eran Joselyn y René, la pareja que falleció en un fatal accidente de tránsito
Joselyn Aracely Molina y René Alberto Orante Aguilera viajaban ayer por la tarde en su automóvil cuando fueron víctimas de un accidente de tránsito en la carretera que conduce de Ahuachapán hacia Santa Ana, en el distrito de El Refugio.
El vehículo en el que se desplazaba la pareja fue impactado por un camión mientras circulaban por dicha carretera.
Tras el siniestro vial, Joselyn Aracely y René Alberto fueron auxiliados por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y peatones, quienes los trasladaron en un automóvil particular hacia el hospital más cercano.
Sin embargo, ambos fallecieron debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el accidente.
La PNC arrestó al conductor del camión involucrado, quien, de acuerdo con la información proporcionada, conducía sin licencia al momento del siniestro vial.
En el vehículo también viajaba el hijo de la pareja, un bebé de seis meses de edad, quien sobrevivió al accidente y resultó con lesiones leves..
🚨 CONDUCTOR DE CAMIÓN ES DETENIDO TRAS ACCIDENTE QUE DEJÓ DOS FALLECIDOS
La @PNC detuvo a José Adrián Rivera Clemente, de 24 años de edad, conductor de un camión que invadió el carril contrario y colisionó un vehículo particular.
En el hecho, fallecieron en el hospital dos… pic.twitter.com/iHTgJmEYeN
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 23, 2026
Un bebé de seis meses resultó con lesiones leves tras un accidente de tránsito ocurrido en Ahuachapán, en el que sus padres fallecieron posteriormente debido a la gravedad de las heridas.
👉 Leé la nota completa para conocer los detalles del accidente.https://t.co/pdG9TAI1Sv…
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 23, 2026
Economia
Nuevos vínculos para la inversión
El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, arribó en Santo Domingo, República Dominicana, para desarrollar una agenda oficial orientada a estrechar los lazos entre ambas naciones y a promover el intercambio de experiencias en áreas de interés común.
Como parte de su agenda, el Vicepresidente sostuvo un encuentro con representantes del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD), donde se abordaron temas relacionados al desarrollo económico y social, así como, perspectivas y experiencias que contribuyen al robustecimiento de la cooperación y el diálogo institucional.
El Vicemandatario resaltó la importancia de continuar fortaleciendo los vínculos económicos y comerciales entre El Salvador y República Dominicana, fomentando un mayor acercamiento entre empresarios, inversionistas y sectores productivos de ambas naciones.
En ese sentido, extendió una invitación a los empresarios dominicanos para conocer de primera mano la seguridad, las oportunidades de inversión que ofrece El Salvador, así como sus incentivos fiscales y condiciones favorables para el establecimiento y desarrollo de nuevos proyectos. Asimismo, se abordó el potencial para ampliar los intercambios comerciales y generar mayores espacios de articulación entre ambos sectores productivos.
En el encuentro también participaron, el Presidente del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD), Samuel Sena; la Embajadora de El Salvador en República Dominicana, Dania Elena Tolentino y el Cónsul Honorario de El Salvador en Israel, Yossi Abadi.
El Salvador se ha convertido en un epicentro donde inversionistas proyectan nuevas oportunidades de crecimiento y expansión, impulsados por las condiciones que actualmente ofrece el país para el desarrollo de negocios y nuevos proyectos.