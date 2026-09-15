Real Madrid sobrevive ante el Elche: gana 3-2 con sufrimiento y deja una preocupante imagen antes del derbi

La UEFA anunció que repartirá casi 2.400 millones de euros, equivalentes a cerca de 2.800 millones de dólares, entre los equipos que participen en la Liga de Campeones. Cada uno de los 36 clubes que disputen la primera fase recibirá una prima inicial de 18 millones de euros.

Además, cada victoria en la primera fase, que contempla ocho partidos, representará un ingreso adicional de 2,1 millones de euros, mientras que cada empate otorgará 700.000 euros.

A estas cantidades se sumarán primas según la instancia que alcance cada equipo en el torneo. La clasificación a octavos de final tendrá un premio de 11 millones de euros; los cuartos de final otorgarán 12,5 millones; los semifinalistas recibirán 15 millones adicionales y los finalistas, 18,5 millones.

El campeón de la competición obtendrá otros 6,5 millones de euros.

La UEFA también contempla bonificaciones adicionales bajo lo que denomina un “pilar de valor”, con una aportación global de 853 millones de euros para repartir entre todos los clubes participantes.

Este índice toma en cuenta el peso del mercado audiovisual en el país de cada club y el coeficiente histórico obtenido a partir de los resultados de los equipos en las competiciones europeas durante los últimos diez años.

De esta manera, el campeón de la Liga de Campeones puede llegar a embolsarse cerca de 110 millones de euros.

Para los clubes eliminados en la ronda de play-offs, la UEFA también contempla un pago de 4,2 millones de euros por cada equipo que dispute la Europa League.

Los equipos que participen en la segunda competición de mayor importancia de la UEFA se repartirán una aportación global de 565 millones de euros, una cifra considerablemente inferior a los ingresos que genera la Liga de Campeones.

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