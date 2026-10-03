Vicepresidente Ulloa reafirma lazos con Corea del Sur y destaca cooperación por $30,5 millones en el Día Nacional.

El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, participó este sábado en la celebración del Día Nacional de la República de Corea, acompañado del embajador de ese país en El Salvador, Kwak Tae Yeol. El acto, realizado en el marco del calendario cívico coreano, sirvió para reafirmar los lazos históricos entre ambas naciones y la voluntad de profundizar una agenda de cooperación orientada al desarrollo.

Durante su intervención, Ulloa expresó un saludo de felicitación al embajador Kwak y subrayó que la relación bilateral se sostiene en la hermandad, la colaboración y una visión compartida de progreso. “La participación de El Salvador en esta fecha importante constituye también una muestra de que seguimos siendo aliados confiables”, señaló el vicepresidente, quien destacó además el recorrido de Corea del Sur como referente de transformación y de tránsito hacia mayores niveles de desarrollo.

El embajador Kwak Tae Yeol, por su parte, puso el acento en los resultados concretos de la cooperación. “La relación entre nuestros países no se limita a reuniones, documentos o palabras, sino que se traduce en resultados que pueden verse en las calles, las escuelas, los hospitales y la vida cotidiana de los salvadoreños”, afirmó el diplomático durante la conmemoración.

La cooperación bilateral abarca áreas estratégicas como educación, salud, seguridad, desarrollo económico, movilidad urbana, transformación digital y fortalecimiento institucional. A través de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) se ejecutan actualmente cinco proyectos por un monto de 30,5 millones de dólares, además de otros fondos no reembolsables destinados a iniciativas conjuntas.

Las autoridades de ambos países coincidieron en que la conmemoración del Día Nacional coreano representa una oportunidad para expresar gratitud y solidaridad, y para reafirmar el compromiso de ampliar los canales de colaboración. La relación, según se subrayó en el acto, busca nuevas vías de desarrollo que beneficien de manera tangible a la población salvadoreña.

La presencia del vicepresidente Ulloa en la celebración diplomática se enmarca en una agenda de acercamiento con socios internacionales orientada a atraer cooperación técnica y financiera, y a consolidar alianzas que acompañen las prioridades nacionales en infraestructura, servicios públicos e innovación.

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