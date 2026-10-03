Política
Vicepresidente Ulloa reafirma lazos con Corea del Sur y destaca cooperación por $30,5 millones en el Día Nacional.
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, participó este sábado en la celebración del Día Nacional de la República de Corea, acompañado del embajador de ese país en El Salvador, Kwak Tae Yeol. El acto, realizado en el marco del calendario cívico coreano, sirvió para reafirmar los lazos históricos entre ambas naciones y la voluntad de profundizar una agenda de cooperación orientada al desarrollo.
Durante su intervención, Ulloa expresó un saludo de felicitación al embajador Kwak y subrayó que la relación bilateral se sostiene en la hermandad, la colaboración y una visión compartida de progreso. “La participación de El Salvador en esta fecha importante constituye también una muestra de que seguimos siendo aliados confiables”, señaló el vicepresidente, quien destacó además el recorrido de Corea del Sur como referente de transformación y de tránsito hacia mayores niveles de desarrollo.
El embajador Kwak Tae Yeol, por su parte, puso el acento en los resultados concretos de la cooperación. “La relación entre nuestros países no se limita a reuniones, documentos o palabras, sino que se traduce en resultados que pueden verse en las calles, las escuelas, los hospitales y la vida cotidiana de los salvadoreños”, afirmó el diplomático durante la conmemoración.
La cooperación bilateral abarca áreas estratégicas como educación, salud, seguridad, desarrollo económico, movilidad urbana, transformación digital y fortalecimiento institucional. A través de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) se ejecutan actualmente cinco proyectos por un monto de 30,5 millones de dólares, además de otros fondos no reembolsables destinados a iniciativas conjuntas.
Las autoridades de ambos países coincidieron en que la conmemoración del Día Nacional coreano representa una oportunidad para expresar gratitud y solidaridad, y para reafirmar el compromiso de ampliar los canales de colaboración. La relación, según se subrayó en el acto, busca nuevas vías de desarrollo que beneficien de manera tangible a la población salvadoreña.
La presencia del vicepresidente Ulloa en la celebración diplomática se enmarca en una agenda de acercamiento con socios internacionales orientada a atraer cooperación técnica y financiera, y a consolidar alianzas que acompañen las prioridades nacionales en infraestructura, servicios públicos e innovación.
Política
Un legado que mantiene vigente el ideal de una Centroamérica unida
El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, participó en el acto conmemorativo por el 234.º aniversario del natalicio y herencia del General Francisco Morazán, realizado en la Plaza Morazán del Centro Histórico de San Salvador.
El Vicepresidente Ulloa expresó un fraterno saludo al Embajador de Honduras en el país, César Pinto Valle, y destacó la dimensión centroamericana de Morazán, a quien reconoció como uno de los grandes referentes históricos del ideal de unidad regional. En ese sentido, afirmó que para El Salvador representa un importante compromiso con la Unión Centroamericana albergar los restos del prócer, a quien se refirió como “el gran paladín de Centroamérica” y “el padre de la patria grande”.{
Asimismo, el Embajador hondureño expresó que conmemorar a Francisco Morazán trasciende el ejercicio de memoria histórica y representa una reflexión sobre el presente y el futuro de Centroamérica. Señaló que su visión estuvo orientada a construir una región unida, sustentada en principios como el Estado de Derecho, la separación de poderes, la igualdad ciudadana, la educación y la apertura económica, ideales que hoy encuentran continuidad en los esfuerzos de integración regional.
Esta ceremonia se enmarca en el Día del Soldado Hondureño, celebrado cada 3 de octubre en coincidencia con el natalicio de Francisco Morazán, figura histórica vinculada a los ideales de libertad y unidad regional. A 234 años de su nacimiento, el legado del prócer permanece vigente como parte de la memoria histórica centroamericana.
La colocación de la ofrenda floral contó con la participación de miembros del Gobierno, representantes del cuerpo diplomático y organismos internacionales acreditados en el país.
Política
Una trayectoria al servicio del Derecho y la institucionalidad
El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, recibió el reconocimiento “Legal Máster 2026” durante la Gala del 17.º Aniversario de la revista Derecho y Negocios, distinción que destaca su trayectoria, obra y compromiso con el desarrollo del derecho y el fortalecimiento institucional de El Salvador.
Al recibir la distinción, el Vicemandatario destacó la importancia de continuar robusteciendo el Estado de Derecho, mediante un sistema de normas que garantice la igualdad de derechos y genere las condiciones necesarias para el desarrollo de la sociedad. Asimismo, dedicó el reconocimiento a sus maestros, colegas, alumnos y familia, quienes han acompañado las distintas etapas de su vida académica y profesional.
Funcionarios del Gobierno del Presidente @nayibbukele participan en la 17.ª gala de los Premios Derecho y Negocios de la @RevistaDyN.@fulloa51 @VCpresidenciaSV @MariaLuisaHayem @EconomiaSV pic.twitter.com/Y9YAvcWsg5
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 2, 2026
También señaló que la inteligencia artificial está transformando la profesión jurídica y representa una oportunidad para modernizar su ejercicio, por lo que llamó a los abogados a incorporar estas nuevas herramientas tanto en el ámbito privado como en las carteras del Estado.
El Vicepresidente Ulloa resaltó que El Salvador ha venido construyendo una arquitectura jurídica para acompañar la innovación tecnológica, desde la adopción del Bitcoin, hasta la creación de la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD). También, hizo referencia a la Ley de Fomento de la Inteligencia Artificial y a la creación de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA).
La participación del Vicepresidente reafirmó el papel del Derecho como base para fortalecer la institucionalidad y acompañar las transformaciones que impulsan la innovación, la tecnología y el desarrollo económico del país.
El vicepresidente de la República, @fulloa51, recibe el reconocimiento Legal Master, un galardón que distingue su trayectoria y aporte en el ámbito jurídico.@VCpresidenciaSV pic.twitter.com/k7V23BLtKa
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Política
Integración para fortalecer la industria farmacéutica regional
El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa participó en el Primer Foro Centroamericano y del Caribe de la Industria Farmacéutica, un encuentro que reunió a representantes gubernamentales, autoridades sanitarias y actores de la industria para abordar los desafíos y oportunidades del sector.
Durante su disertación, el Vicepresidente Ulloa destacó el papel que desempeña la industria farmacéutica en el desarrollo económico del país, resaltando su capacidad para generar empleo, fortalecer las exportaciones y acompañar la nueva etapa de crecimiento económico.
Resaltó la contribución de la industria farmacéutica a la dinamización de la economía salvadoreña, señalando que durante 2025 el sector representó el 2.70% de las exportaciones totales de bienes del país, con productos farmacéuticos comercializados en 48 mercados internacionales. De igual manera, destacó su impacto en la generación de oportunidades, al registrar al cierre del 2025 más de 6,000 empleos directos.
El Vicemandatario también subrayó la importancia de continuar robusteciendo el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y los mecanismos de cooperación regional en materia de salud. En ese marco, destacó la experiencia de la negociación y compra conjunta de medicamentos como una muestra concreta de los beneficios que genera la coordinación entre los Estados.
El encuentro permitió impulsar el diálogo entre autoridades, representantes del sector y actores regionales, generando un espacio para compartir experiencias, identificar oportunidades de cooperación y continuar fomentando acciones conjuntas que contribuyan al progreso económico, social y productivo de la región.