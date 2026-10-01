Dos motociclistas lesionados tras fuerte accidente en Santa Ana

Una rastra impactó esta tarde contra dos vehículos en la carretera que conduce de Izalco a Sonsonate, a la altura de Tropigas, y uno de esos automotores terminó golpeando a un motociclista. El percance dejó al menos ocho personas atendidas. No se reportan fallecidos. Comandos de Salvamento de Sonsonate confirmó la atención en el sitio. Un reporte ubica el hecho también en jurisdicción de Sonzacate.

Los socorristas indicaron que la mayoría presentaba crisis nerviosa, presión arterial elevada y golpes en distintas partes del cuerpo. El caso más delicado fue el del motociclista, de 25 años, con lesiones en la pierna izquierda, la espalda y el tórax. Fue evaluado en la escena y trasladado a un hospital de Sonsonate. No se han publicado nombres de las demás víctimas ni de los conductores.

La causa exacta sigue en investigación: aún no hay parte de la PNC sobre velocidad, invasión de carril o falla mecánica. El choque ocurre el mismo día de otros dos siniestros graves —el múltiple del redondel Integración, en San Salvador, y el de la carretera Litoral en San Nicolás Lempa— y refuerza la alerta sobre el tránsito de carga pesada en vías mixtas. Quienes circulen por Izalco-Sonsonate deben tomar precaución mientras se retiran las unidades.

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