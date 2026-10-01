Sucesos
Dos motociclistas lesionados tras fuerte accidente en Santa Ana
Un accidente de tránsito se registró sobre la avenida Independencia, en la ciudad de Santa Ana, donde dos motociclistas colisionaron entre sí.
De acuerdo con reportes ciudadanos, ambos conductores resultaron lesionados tras el impacto.
Equipos de emergencia acudieron al lugar para brindar asistencia a los afectados. Mientras tanto, autoridades de tránsito se presentaron en la zona para verificar el incidente y determinar las responsabilidades correspondientes.
Sucesos
Motociclista muere tras chocar contra un autobús en Joya de Cerén
Un hombre que se conducía a bordo de una motocicleta perdió la vida esta mañana tras verse involucrado en un accidente de tránsito ocurrido en el departamento de La Libertad.
De acuerdo con reportes, la víctima murió de manera inmediata luego de chocar contra un autobús del transporte colectivo en las cercanías del parque arqueológico Joya de Cerén.
Tras el impacto, el hombre quedó atrapado debajo de la unidad de transporte junto con la motocicleta.
Socorristas que fueron alertados sobre la emergencia acudieron al lugar para inspeccionar la escena; sin embargo, el motociclista ya había fallecido.
Las autoridades policiales realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.
Sucesos
Cámaras captan momento en que vehículo ignora luz roja y embiste a motociclista
Las cámaras del sistema de videovigilancia Sivar Seguro captaron un nuevo accidente vial en San Salvador, esta vez sobre el paseo General Escalón.
En las imágenes compartidas por la Alcaldía de San Salvador se observa el momento en que un vehículo ignora la luz roja del semáforo en la intersección de la 87.ª avenida norte y embiste a un motociclista.
El clip muestra cómo el automóvil tipo sedán arrolla al conductor de la motocicleta, quien en ese momento tenía el derecho de vía.
Tras la colisión, el vehículo involucrado continuó su marcha sin detenerse para responder por lo ocurrido, mientras el motociclista quedó lesionado sobre el pavimento.
Sucesos
Rastra provoca choque múltiple cerca de Tropigas, en la carretera Izalco-Sonsonate
Una rastra impactó esta tarde contra dos vehículos en la carretera que conduce de Izalco a Sonsonate, a la altura de Tropigas, y uno de esos automotores terminó golpeando a un motociclista. El percance dejó al menos ocho personas atendidas. No se reportan fallecidos. Comandos de Salvamento de Sonsonate confirmó la atención en el sitio. Un reporte ubica el hecho también en jurisdicción de Sonzacate.
Los socorristas indicaron que la mayoría presentaba crisis nerviosa, presión arterial elevada y golpes en distintas partes del cuerpo. El caso más delicado fue el del motociclista, de 25 años, con lesiones en la pierna izquierda, la espalda y el tórax. Fue evaluado en la escena y trasladado a un hospital de Sonsonate. No se han publicado nombres de las demás víctimas ni de los conductores.
La causa exacta sigue en investigación: aún no hay parte de la PNC sobre velocidad, invasión de carril o falla mecánica. El choque ocurre el mismo día de otros dos siniestros graves —el múltiple del redondel Integración, en San Salvador, y el de la carretera Litoral en San Nicolás Lempa— y refuerza la alerta sobre el tránsito de carga pesada en vías mixtas. Quienes circulen por Izalco-Sonsonate deben tomar precaución mientras se retiran las unidades.
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