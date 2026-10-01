Nacionales
MARN pronostica abundante lluvia en los próximos días
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) pronostica un incremento de las lluvias para este fin de semana debido a la influencia de una zona de convergencia intertropical que genera abundante nubosidad en el Pacífico de Centroamérica.
El MARN también mantiene bajo vigilancia la posible formación de una baja presión frente a las costas de Guatemala, fenómeno que podría convertirse en un ciclón tropical y generar precipitaciones en El Salvador.
«Se mantiene un monitoreo constante sobre la zona de convergencia intertropical que está posicionada frente a la costa pacífica de Centroamérica. Esta es una zona que trae más humedad de lo habitual y genera más nubosidad e incrementa la producción de lluvia», informó David Pichinte, meteorólogo del MARN, durante la entrevista AM de Canal 10.
De acuerdo con Pichinte, estas condiciones propiciarán mañanas más nubladas y lluvias intermitentes, mientras que en algunas zonas podrían registrarse condiciones de temporal.
«Al tener la zona de convergencia intertropical, se pueden formar bajas presiones y dejarnos mucha lluvia. Por ello, estamos emitiendo informes especiales y boletines meteorológicos con detalles sobre las probables condiciones», señaló el meteorólogo.
Además, el MARN mantiene vigilancia sobre otros fenómenos atmosféricos. Pichinte explicó que cerca del domingo podría formarse una baja presión en la parte occidental de Guatemala y que existe la posibilidad de que este sistema evolucione a un ciclón tropical.
«Este sería el vigésimo ciclón del Pacífico y muchos de estos se han formado cerca de la costa salvadoreña, por eso mismo mantenemos siempre la vigilancia permanente», señaló el experto.
El MARN también monitorea el paso de ondas tropicales que se generan desde África y que pueden producir un incremento en las lluvias.
Por otra parte, el huracán Rachel se encuentra cerca de las costas mexicanas, con vientos sostenidos de 155 kilómetros por hora y desplazándose hacia el noroeste a nueve kilómetros por hora. Según el MARN, este sistema mantendrá una influencia indirecta sobre El Salvador.
Nacionales
Capturan a conductor sin licencia tras accidente en la carretera Troncal del Norte
Un conductor fue capturado luego de verse involucrado en un accidente de tránsito en el que un motociclista resultó lesionado, ocurrido esta mañana sobre la carretera Troncal del Norte.
De acuerdo con el reporte de las autoridades, el detenido fue identificado como José Narciso Rivera García, de 72 años.
Según la información proporcionada, Rivera García conducía sin licencia sobre el kilómetro 44 de la carretera Troncal del Norte, en la calle principal de El Tule 2, en El Paisnal, San Salvador, cuando ocurrió el accidente.
Tras el hecho, el motociclista resultó lesionado y fue necesaria la intervención de las autoridades.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acudieron a la escena para realizar la inspección correspondiente.
Rivera García fue capturado y deberá enfrentar el proceso correspondiente por el hecho.
Nacionales
Autoridades capturan a mujer que lesionó con un envase de vidrio a dos hombres
Este jueves, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a Jackeline Carolina Ramírez López, de 24 años, señalada de lesionar con un envase de vidrio a dos hombres con quienes había estado ingiriendo bebidas alcohólicas.
Según el reporte de las autoridades, Ramírez López viajaba junto a ambos hombres en un vehículo de servicio de transporte por aplicación cuando posteriormente se inició una discusión.
Una de las personas lesionadas es pareja sentimental de Ramírez López.
Ambas víctimas fueron trasladadas a un hospital de la zona para recibir atención médica. La PNC informó que la condición de salud de los dos hombres es estable.
La mujer será remitida por el delito de lesiones.
Nacionales
Autoridades intensifican controles al transporte de carga y decomisan aproximadamente 25 unidades
El Gobierno salvadoreño mantiene los controles al transporte de carga en las principales vías del país, con más de 1,800 inspecciones realizadas hasta este jueves, informó David Aguirre, director general de Transporte de Carga del Viceministerio de Transporte (VMT).
De acuerdo con el funcionario, los dispositivos de control incluyen inspecciones físicas de los vehículos, verificación del peso, control de velocidad, pruebas antidoping y revisión de la documentación requerida para circular.
Aguirre detalló que, como resultado de estas acciones, hasta el momento han sido decomisadas aproximadamente 25 unidades. Sin embargo, aclaró que esta cifra es preliminar y continúa actualizándose conforme avanzan los operativos.
El director de Transporte de Carga señaló que entre las principales infracciones detectadas se encuentran el exceso de velocidad, la distracción al volante y la falta de mantenimiento de las unidades.
Asimismo, Aguirre destacó que el sobrepeso representa uno de los factores relacionados con los siniestros viales.
«Es importante destacar que los temas de velocidad, sobrepeso y distracción al volante han sido factores que se han visto involucrados en los siniestros viales», afirmó.