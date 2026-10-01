Nacionales
Autoridades intensifican controles al transporte de carga y decomisan aproximadamente 25 unidades
El Gobierno salvadoreño mantiene los controles al transporte de carga en las principales vías del país, con más de 1,800 inspecciones realizadas hasta este jueves, informó David Aguirre, director general de Transporte de Carga del Viceministerio de Transporte (VMT).
De acuerdo con el funcionario, los dispositivos de control incluyen inspecciones físicas de los vehículos, verificación del peso, control de velocidad, pruebas antidoping y revisión de la documentación requerida para circular.
Aguirre detalló que, como resultado de estas acciones, hasta el momento han sido decomisadas aproximadamente 25 unidades. Sin embargo, aclaró que esta cifra es preliminar y continúa actualizándose conforme avanzan los operativos.
El director de Transporte de Carga señaló que entre las principales infracciones detectadas se encuentran el exceso de velocidad, la distracción al volante y la falta de mantenimiento de las unidades.
Asimismo, Aguirre destacó que el sobrepeso representa uno de los factores relacionados con los siniestros viales.
«Es importante destacar que los temas de velocidad, sobrepeso y distracción al volante han sido factores que se han visto involucrados en los siniestros viales», afirmó.
Nacionales
Autoridades capturan a mujer que lesionó con un envase de vidrio a dos hombres
Este jueves, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a Jackeline Carolina Ramírez López, de 24 años, señalada de lesionar con un envase de vidrio a dos hombres con quienes había estado ingiriendo bebidas alcohólicas.
Según el reporte de las autoridades, Ramírez López viajaba junto a ambos hombres en un vehículo de servicio de transporte por aplicación cuando posteriormente se inició una discusión.
Una de las personas lesionadas es pareja sentimental de Ramírez López.
Ambas víctimas fueron trasladadas a un hospital de la zona para recibir atención médica. La PNC informó que la condición de salud de los dos hombres es estable.
La mujer será remitida por el delito de lesiones.
Nacionales
El Salvador se proyecta al mundo desde el Día Mundial del Turismo 2026
“El Salvador recibe al mundo en un momento muy especial de nuestra historia”, expresó la ministra de Turismo, Morena Valdez, al inaugurar el Día Mundial del Turismo 2026, una celebración que convirtió a San Salvador en punto de encuentro de autoridades, empresarios y representantes internacionales del sector.
La ministra destacó la transformación experimentada por el país y el nuevo escenario que atraviesa la industria turística salvadoreña. ONU Turismo ubicó recientemente a El Salvador como el país con mayor crecimiento turístico de las Américas y el segundo a escala mundial, según informó Valdez.
La celebración, realizada el 27 de septiembre bajo el lema “Agenda digital e inteligencia artificial para rediseñar el turismo”, puso a la innovación en el centro del debate y abrió una conversación internacional sobre cómo la tecnología está cambiando la manera de viajar, promover destinos y generar oportunidades para las comunidades.
La secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Al Nuwais, quien realizó su primera visita oficial a El Salvador, destacó las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial para transformar la industria turística.
Su mensaje, sin embargo, fue más allá de la tecnología. Al Nuwais defendió una transformación digital capaz de beneficiar tanto a viajeros como a trabajadores, pequeñas empresas y comunidades locales, bajo una premisa esencial: “El progreso solo cuenta si llega a todas las personas”.
La celebración reunió a delegaciones internacionales, autoridades, empresarios, académicos y especialistas, que analizaron el impacto de la inteligencia artificial en la planificación de destinos, la experiencia de los viajeros y el futuro de una industria cada vez más digitalizada.
Para Randa Hasfura Anastas, representante de El Salvador ante ONU Turismo, el encuentro tuvo además un significado particular: reflejó el creciente interés internacional que está despertando la evolución turística del país.
“El Salvador está hoy bajo una mirada internacional distinta. Ante los ojos de ONU Turismo, nuestro país ha experimentado un crecimiento admirable y excepcionalmente acelerado, mientras otros destinos avanzan de manera más paulatina. Esa evolución ha hecho que el organismo vuelva su mirada hacia El Salvador y observe con especial interés lo que está ocurriendo aquí”, afirmó Hasfura.
La representante salvadoreña señaló que el crecimiento no debe entenderse únicamente a través de las estadísticas, sino también como una oportunidad para consolidar una presencia más relevante del país en los espacios internacionales de turismo.
Los datos acompañan esa percepción. El Salvador registró un incremento del 37 % en las llegadas internacionales durante el primer semestre de 2026, en comparación con el mismo período de 2025, de acuerdo con cifras de ONU Turismo citadas por Hasfura.
La celebración del Día Mundial del Turismo dejó así una imagen difícil de ignorar: El Salvador no solo recibió al mundo. Durante una jornada, el mundo turístico puso sus ojos en El Salvador.
Nacionales
FGR se une a países de Suramérica para combatir narcotráfico y estafas cibernéticas
El Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, suscribió convenios de cooperación con representantes de Perú, Colombia y Ecuador para fortalecer la lucha contra estructuras de narcotráfico, estafas cibernéticas y otras formas de criminalidad organizada transnacional.
Los acuerdos fueron firmados en el marco de la XXXIII Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), desarrollada en Cusco, Perú, donde fiscales y procuradores generales de Iberoamérica abordaron temas de interés para sus respectivas naciones, con el propósito de fortalecer la cooperación en el combate al crimen organizado.
Los convenios suscritos con las fiscalías de Perú, Colombia y Ecuador contemplan el intercambio de información y la realización de investigaciones conjuntas.
Con el fiscal de Perú, Tomás Aladino Gálvez Villegas, Delgado firmó un documento que establece la creación de Equipos Conjuntos de Investigación (ECI) para atender casos relacionados con violencia de género, corrupción, trata de personas y criminalidad organizada transnacional.
El acuerdo también contempla el intercambio de conocimientos, experiencias y análisis criminal entre el Instituto Especializado de Educación Superior de la Fiscalía salvadoreña y la Escuela del Ministerio Público de la Fiscalía de la Nación de Perú.
En el caso de Colombia, el fiscal general acordó la implementación de ECI para investigar y desarticular redes dedicadas a estafas mediante medios cibernéticos, así como identificar sus fuentes de financiamiento y contribuir a la reparación de las víctimas.
Mientras tanto, con Ecuador se estableció una estrategia conjunta para combatir el narcotráfico. Esta permitirá ir más allá de la incautación de droga para identificar a los integrantes, responsables, colaboradores, vínculos y actividades de estas redes en ambos países, con el objetivo de desarticular sus estructuras y bases de operación.
«El Salvador, Perú, Colombia y Ecuador unen esfuerzos para compartir información, fortalecer las investigaciones y enfrentar de forma conjunta las estructuras criminales transnacionales», resaltó el Ministerio Público.