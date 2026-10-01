Autoridades intensifican controles al transporte de carga y decomisan aproximadamente 25 unidades

“El Salvador recibe al mundo en un momento muy especial de nuestra historia”, expresó la ministra de Turismo, Morena Valdez, al inaugurar el Día Mundial del Turismo 2026, una celebración que convirtió a San Salvador en punto de encuentro de autoridades, empresarios y representantes internacionales del sector.

La ministra destacó la transformación experimentada por el país y el nuevo escenario que atraviesa la industria turística salvadoreña. ONU Turismo ubicó recientemente a El Salvador como el país con mayor crecimiento turístico de las Américas y el segundo a escala mundial, según informó Valdez.

La celebración, realizada el 27 de septiembre bajo el lema “Agenda digital e inteligencia artificial para rediseñar el turismo”, puso a la innovación en el centro del debate y abrió una conversación internacional sobre cómo la tecnología está cambiando la manera de viajar, promover destinos y generar oportunidades para las comunidades.

La secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Al Nuwais, quien realizó su primera visita oficial a El Salvador, destacó las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial para transformar la industria turística.

Su mensaje, sin embargo, fue más allá de la tecnología. Al Nuwais defendió una transformación digital capaz de beneficiar tanto a viajeros como a trabajadores, pequeñas empresas y comunidades locales, bajo una premisa esencial: “El progreso solo cuenta si llega a todas las personas”.

La celebración reunió a delegaciones internacionales, autoridades, empresarios, académicos y especialistas, que analizaron el impacto de la inteligencia artificial en la planificación de destinos, la experiencia de los viajeros y el futuro de una industria cada vez más digitalizada.

Para Randa Hasfura Anastas, representante de El Salvador ante ONU Turismo, el encuentro tuvo además un significado particular: reflejó el creciente interés internacional que está despertando la evolución turística del país.

“El Salvador está hoy bajo una mirada internacional distinta. Ante los ojos de ONU Turismo, nuestro país ha experimentado un crecimiento admirable y excepcionalmente acelerado, mientras otros destinos avanzan de manera más paulatina. Esa evolución ha hecho que el organismo vuelva su mirada hacia El Salvador y observe con especial interés lo que está ocurriendo aquí”, afirmó Hasfura.

La representante salvadoreña señaló que el crecimiento no debe entenderse únicamente a través de las estadísticas, sino también como una oportunidad para consolidar una presencia más relevante del país en los espacios internacionales de turismo.

Los datos acompañan esa percepción. El Salvador registró un incremento del 37 % en las llegadas internacionales durante el primer semestre de 2026, en comparación con el mismo período de 2025, de acuerdo con cifras de ONU Turismo citadas por Hasfura.

La celebración del Día Mundial del Turismo dejó así una imagen difícil de ignorar: El Salvador no solo recibió al mundo. Durante una jornada, el mundo turístico puso sus ojos en El Salvador.

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