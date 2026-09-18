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La IA avanza hacia la creación autónoma de nuevas versiones de sí misma, advierte Anthropic
El debate sobre los posibles riesgos asociados al desarrollo de la inteligencia artificial se ha intensificado en los últimos meses, impulsado por distintos incidentes y advertencias de profesionales del sector.
La empresa de inteligencia artificial Anthropic advirtió que los sistemas de IA son cada vez más capaces de participar en el desarrollo de futuras versiones de sí mismos, una situación que incrementa las preocupaciones sobre el ritmo de avance de esta tecnología.
Anthropic informó que su chatbot Claude ya lidera el 26 % de las tareas de investigación y desarrollo de la compañía relacionadas con IA, mientras que más del 90 % de esas actividades cuentan con algún nivel de colaboración entre humanos y sistemas de inteligencia artificial. La empresa aclaró que Claude todavía no opera de manera plenamente autónoma.
La compañía explicó que divulgó estas métricas para ofrecer mayor visibilidad sobre el ritmo de desarrollo de la IA, en momentos en que existe un debate sobre la posibilidad de desacelerar el avance de los modelos más avanzados.
El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, pidió recientemente ralentizar el desarrollo de la inteligencia artificial ante preocupaciones relacionadas con el avance de las capacidades de estos sistemas. Entre los aspectos señalados se encuentran la posible pérdida de empleos, el incremento del consumo energético y el impacto ambiental de los centros de datos.
También han aumentado las preocupaciones sobre la capacidad de los desarrolladores para mantener el control sobre los agentes de inteligencia artificial. El debate incluye incidentes en los que modelos de Anthropic y de OpenAI habrían realizado acciones fuera de entornos restringidos, según reportes citados en torno a la seguridad de estos sistemas.
Anthropic señaló que los modelos que aceleran su propio desarrollo podrían dificultar que los seres humanos comprendan o controlen estos sistemas. La compañía considera importante medir este proceso para determinar qué tan cerca se encuentra el desarrollo de la denominada auto-mejora recursiva, concepto que describe la capacidad de un modelo para construir de forma autónoma a su sucesor.
En agosto, Claude lideraba el 26 % de las tareas de investigación y desarrollo de IA de Anthropic. Según la metodología de la empresa, esto significa que puede completar la mayor parte de una tarea de principio a fin a partir de una instrucción general, mientras una persona mantiene la supervisión.
No obstante, Anthropic enfatizó que Claude no opera actualmente de manera completamente autónoma en ninguna de las áreas de investigación y desarrollo evaluadas.
La empresa también informó que en agosto contaba con aproximadamente 30,000 agentes de inteligencia artificial realizando labores de investigación e ingeniería en su plataforma interna más utilizada. Anthropic indicó que las acciones de estos agentes son supervisadas mediante sistemas de monitoreo.
De acuerdo con la información divulgada por la compañía, más de mil millones de decisiones de estos agentes fueron analizadas durante agosto y aproximadamente una de cada 47,000 fue bloqueada por el sistema de monitoreo por motivos de seguridad.
Anthropic prevé además avanzar hacia una mayor evaluación externa de sus sistemas mediante terceros independientes, como parte de sus esfuerzos para medir el ritmo de desarrollo y la supervisión de la inteligencia artificial.
Por otra parte, la empresa se prepara para una posible salida a bolsa antes que OpenAI, prevista para finales de este año, en un contexto de creciente debate sobre la seguridad y regulación de la inteligencia artificial.
Política
TSE contactará a compatriotas seleccionados para las JELVEX
De acuerdo con el calendario electoral, a partir del próximo 28 de septiembre el Tribunal Supremo Electoral (TSE) deberá contactar a los ciudadanos salvadoreños radicados en el exterior que sean seleccionados por sorteo para integrar las Juntas Electorales de Voto en el Extranjero (JELVEX).
El periodo establecido para realizar estas notificaciones finalizará el 16 de octubre de 2026. Posteriormente, el 30 de octubre se efectuará el nombramiento de las JELVEX y sus integrantes deberán tomar la respectiva protesta de ley el 31 de octubre.
La capacitación de los miembros de estas juntas se desarrollará, según el calendario electoral, del 31 de octubre al 28 de noviembre de 2026.
A escala mundial, el TSE habilitará 92 centros de votación en 29 países de cuatro continentes, con el objetivo de garantizar que los salvadoreños residentes en el exterior tengan acceso a su derecho al voto.
Por otra parte, continúa activo el periodo para que los salvadoreños en el extranjero actualicen la dirección de su Documento Único de Identidad (DUI). El TSE ha enfatizado en la importancia de realizar este procedimiento para facilitar la votación en el exterior, en caso de ser necesario.
El calendario electoral del TSE contempla las distintas etapas relacionadas con la organización de los organismos electorales temporales para las elecciones de 2027.
Política
Asamblea Legislativa juramenta a consejales del CNJ para el periodo 2026-2031
Los funcionarios asumirán sus cargos el próximo 22 de septiembre y su principal función será garantizar que el Órgano Judicial funcione de manera independiente, eficiente y transparente.
La Asamblea Legislativa juramentó a los 14 abogados que integrarán el máximo órgano de dirección y decisión del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), en el periodo 2026-20231.
Previamente, en una votación nominal y pública, se designó como consejales propietarios a Verónica Lisseth González Penado, Santos Guerra Grijalba, Magdaleno de Jesús Novelo Rodríguez, Alexander Efraín Ticas Navarro, Luis Alonso Ramírez Meléndez, Miguel Ángel Calero Ángel y Omar Alexander Hernández.
Como suplentes fueron elegidos Nelly Edith Posas Henríquez, Alba Geraldina Paredes de Bonifacio, María Francisca Leiva Rodríguez, Jennifer Isa Mansell García de Vásquez, Eduardo Antonio Pérez Hernández, Manuel Alexander Guevara Hernández y Elías Alexander Mejía Merlos.
Ellos deberán asumir sus cargos el próximo 22 de septiembre y lo concluirán la misma fecha de 2031.
Tres funcionarios propietarios e igual número de suplentes estarán en la institución en representación de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES).
Mientras que contarán con un delegado titular y un suplente la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador (UES); las universidades privadas; el Ministerio Público —Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos— y el gremio judicial.
La principal función que tendrán los consejales, como lo establece la normativa, será velar porque el Órgano Judicial de El Salvador funcione de manera independiente, eficiente y transparente.
Para ello, deberán elegir los perfiles idóneos de abogados salvadoreños y proponerlos para que se desempeñen como jueces y magistrados.
Tendrán que educar y actualizar permanentemente a los funcionarios y empleados judiciales, a través de la Escuela de Capacitación Judicial, para mejorar el servicio de justicia.
Además, evaluarán periódicamente el desempeño y el trabajo de los jueces para garantizar que actúen con rectitud, rapidez y apego a la ley.
Proceso de elección
Tras recibir el listado con las ternas propuestas por todos los sectores del gremio jurídico, el pasado 28 de agosto, la Comisión Política aprobó el calendario de entrevistas e inició formalmente el estudio de los perfiles de los 41 profesionales que se postularon para ser miembros del CNJ.
Durante siete sesiones de trabajo —que comenzaron el 31 de agosto y finalizaron el 16 de septiembre— fueron analizadas las hojas de vida de los candidatos, se conoció su trayectoria profesional, su formación académica y se escucharon los planes de trabajo, objetivos y propuestas que materializarían de llegar a ser electos.
Los legisladores también verificaron que los aspirantes cumplieran los requisitos legales y constitucionales. Asimismo, constataron que reunieran criterios técnicos y profesionales, entre ellos competencia notoria, idoneidad técnica comprobada, formación académica avanzada y visión institucional y modernización.
En el último encuentro, la comisión emitió un dictamen favorable para llevarlo a votación del pleno legislativo y proceder a la elección y juramentación de los consejeros en estricto apego a la Constitución de la República, Ley del Consejo Nacional de la Judicatura, el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa y la Jurisprudencia vinculante de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en materia de elección de funcionarios.
Como en cada proceso de elección de funcionarios de segundo grado, las reuniones de la Comisión Política fueron transmitidas por los diferentes medios legislativos y hubo acceso a la prensa. Con eso se dio cumplimiento a los principios de máxima publicidad, transparencia de cara a la población, democracia, pluralismo y participación.
Representaciones
FEDAES:
Propietarios
Santos Guerra Grijalba
Alexander Efraín Ticas Navarro
Magdaleno de Jesús Novelo Rodríguez
Suplentes
Eduardo Antonio Pérez Hernández
Alba Geraldina Paredes de Bonifacio
Manuel Alexander Guevara Hernández
Facultad de Derecho de la UES:
Propietario
Luis Alonso Ramírez Menéndez
Suplente
Elías Alexander Mejía Merlos
Universidades privadas:
Propietario
Verónica Lisseth González Penado
Suplente
María Francisca Leiva Rodríguez
Ministerio Público:
Propietario
Miguel Ángel Calero Ángel
Suplente
Jennifer Isa Mansell García de Vásquez
Sector judicial:
Propietario
Omar Alexander Hernández
Suplente
Nelly Edith Posas Henríquez
Nacionales
Prevén lluvias y actividad eléctrica en distintas zonas de El Salvador
El cielo estará poco nublado durante la mañana de este viernes, sin probabilidades de lluvias, según el pronóstico meteorológico.
Durante la tarde, se espera un cielo parcialmente nublado, con lluvias en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y del Bálsamo, así como en sectores del norte de los departamentos de Santa Ana, Chalatenango, San Miguel y Morazán.
Para la noche, se prevé que el cielo permanezca parcialmente nublado, con lluvias en las zonas oriental y central del país, principalmente en los departamentos de La Unión, San Miguel, Morazán, Usulután, Cabañas, San Vicente, Cuscatlán y San Salvador, incluyendo el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
Las lluvias estarán acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento superiores a los 40 kilómetros por hora. El viento variará entre los 10 y 20 kilómetros por hora.
En cuanto a las condiciones de temperatura, el ambiente será cálido durante el día y fresco durante la noche y la madrugada.
Estas condiciones meteorológicas estarán influenciadas por el flujo del este ligeramente acelerado y una vaguada en Centroamérica, factores que favorecerán la generación de lluvias en el territorio nacional.