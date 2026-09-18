Nacionales
Avanza construcción del nuevo Mercado de Santa Ana
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó sobre los avances en la construcción del nuevo Mercado de Santa Ana, donde actualmente los equipos trabajan en el colado de las columnas que forman parte de la infraestructura del proyecto.
De acuerdo con la institución, la obra contempla más de 31,293 metros cuadrados de construcción y 2,387 locales comerciales, con el objetivo de brindar espacios limpios y ordenados para vendedores y usuarios.
El MOP señaló que la construcción del mercado contribuirá a dinamizar la economía local, mientras continúan los trabajos para completar la infraestructura que beneficiará a comerciantes y habitantes de Santa Ana.
La nueva obra sustituirá la infraestructura que resultó afectada por incendios en años anteriores.
Sucesos
Conductor de rastra se da a la fuga tras atropellar a un peatón en El Jobo
Un peatón resultó gravemente lesionado anoche tras ser atropellado por el conductor de una rastra en la carretera que conduce de Sonsonate hacia Acajutla, en el tramo conocido como El Jobo.
De acuerdo con el reporte, tras el accidente, el conductor del furgón se dio a la fuga y dejó al peatón en la carretera.
Instituciones de socorro atendieron al lesionado y, debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.
CONDUCTOR DE RASTRA SE DA A LA FUGA TRAS ATROPELLAR A UN PEATÓN EN EL JOBO
Un peatón resultó gravemente lesionado esta noche tras ser atropellado por el conductor de un furgón en la carretera que conduce de Sonsonate hacia Acajutla, en el tramo conocido como El Jobo.
De acuerdo… pic.twitter.com/Bkht9HmVnz
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 18, 2026
Nacionales
El Salvador cierra el 17 de septiembre con cero homicidios
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el jueves 17 de septiembre finalizó con cero homicidios en El Salvador, con lo que septiembre acumula 16 días sin muertes a causa de la violencia. Este dato también fue reportado por medios nacionales a partir de las estadísticas de la institución policial.
«Finalizamos el jueves 17 de septiembre, con 0 homicidios en el país», detalló la PNC.
De acuerdo con el texto proporcionado, este resultado se atribuye a las estrategias de seguridad implementadas por el Gobierno, entre ellas el Plan Control Territorial, cuyo objetivo es fortalecer la seguridad ciudadana y mantener la reducción de los índices de violencia en el país.
Los registros de la PNC reflejan los avances señalados en materia de seguridad, mientras que el texto destaca una tendencia positiva que ha permitido a miles de salvadoreños desarrollar sus actividades en un entorno más seguro.
Con estos resultados, el texto señala que El Salvador continúa posicionándose como un referente en materia de seguridad en la región.
Nacionales
Prevén lluvias y actividad eléctrica en distintas zonas de El Salvador
El cielo estará poco nublado durante la mañana de este viernes, sin probabilidades de lluvias, según el pronóstico meteorológico.
Durante la tarde, se espera un cielo parcialmente nublado, con lluvias en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y del Bálsamo, así como en sectores del norte de los departamentos de Santa Ana, Chalatenango, San Miguel y Morazán.
Para la noche, se prevé que el cielo permanezca parcialmente nublado, con lluvias en las zonas oriental y central del país, principalmente en los departamentos de La Unión, San Miguel, Morazán, Usulután, Cabañas, San Vicente, Cuscatlán y San Salvador, incluyendo el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
Las lluvias estarán acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento superiores a los 40 kilómetros por hora. El viento variará entre los 10 y 20 kilómetros por hora.
En cuanto a las condiciones de temperatura, el ambiente será cálido durante el día y fresco durante la noche y la madrugada.
Estas condiciones meteorológicas estarán influenciadas por el flujo del este ligeramente acelerado y una vaguada en Centroamérica, factores que favorecerán la generación de lluvias en el territorio nacional.