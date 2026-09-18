Hombre pierde la vida tras ser atropellado por una rastra

Personal de primera emergencia atendió un siniestro vial ocurrido en el By Pass de Santa Ana, en las cercanías de la Universidad Católica de El Salvador (UNICAES).

De acuerdo con la información preliminar, un vehículo impactó contra un motociclista, quien resultó con fuertes lesiones debido al percance.

Testigos informaron que el conductor del vehículo habría huido del lugar tras el accidente, dejando al motociclista lesionado.

Las circunstancias del siniestro serán determinadas por las autoridades correspondientes.

🚨 CONDUCTOR HUYE TRAS IMPACTAR A UN MOTOCICLISTA EN BY PASS DE SANTA ANA Personal de primera emergencia atendió un siniestro vial ocurrido en el By Pass de Santa Ana, en las cercanías de la Universidad Católica de El Salvador (UNICAES). De acuerdo con la información… pic.twitter.com/7azCHX0Uor — Diario Digital Cronio (@croniosv) September 18, 2026

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