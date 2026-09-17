Jefe de la ONU pide una «coordinación global» sobre los riesgos de la IA

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que la lucha contra la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) presenta señales alentadoras, aunque advirtió que la emergencia sanitaria podría prolongarse durante varios meses más.

«Ahora comenzamos a observar señales alentadoras que muestran que estamos avanzando en la lucha contra la epidemia», declaró Tedros durante una conferencia de prensa en la sede de la organización, en Ginebra.

La República Democrática del Congo declaró, a mediados de mayo y con varias semanas de retraso, su decimoséptima epidemia de ébola. Esta enfermedad, considerada extremadamente mortal, ya había provocado más de 15,000 muertes en África durante los últimos 50 años, antes del brote actual.

Según el director de la OMS, hasta la fecha se han registrado más de 7,200 casos, incluidos más de 3,500 fallecimientos, distribuidos en siete provincias del país.

Tedros explicó que la transmisión del virus está disminuyendo en las zonas más afectadas de la provincia de Ituri, epicentro de la epidemia. Asimismo, indicó que Kivu del Sur no ha reportado nuevos casos desde mayo.

El funcionario también informó que los ensayos clínicos de tratamientos y de profilaxis posexposición están avanzando con mayor rapidez, gracias a una participación más amplia de las comunidades. Además, señaló que los ensayos clínicos de vacunas deberían comenzar en las próximas semanas.

Sin embargo, Tedros advirtió que la situación continúa siendo preocupante.

«Pero no se equivoquen, la epidemia continúa avanzando y causando muertes», afirmó.

Asimismo, manifestó que «los principales indicadores aún no están mejorando como deberían» y subrayó que la respuesta sanitaria deberá mantenerse y reforzarse durante muchos meses más, un periodo que, según sus declaraciones, será difícil.

«Por lo tanto, todavía nos quedan muchos meses por delante», añadió Maria Van Kerkhove, responsable de prevención y preparación ante epidemias y pandemias de la OMS.

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