Nacionales
Lluvias y tormentas se esperan en varias zonas del país este jueves
Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado y no se esperan lluvias en el territorio salvadoreño. Sin embargo, desde mediados de la tarde se prevé la formación de nubosidad, acompañada de precipitaciones en distintos sectores del país.
Las lluvias se concentrarán en sectores de la cordillera Apaneca-Ilamatepec, la sierra Tecapa-Chinameca y las zonas montañosas del norte y nororiente.
Durante las primeras horas de la noche, se espera que las lluvias y tormentas que se originen en la zona oriental se desplacen hacia las regiones central y occidental del país. Las precipitaciones se presentarían principalmente en San Vicente, Cuscatlán, San Salvador, incluido el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), La Libertad y los sectores costeros central y occidental.
En cuanto al viento, este variará entre los 9 y 18 kilómetros por hora, con brisas ocasionales de hasta 30 kilómetros por hora. Durante las tormentas, podrían registrarse ráfagas momentáneas de hasta 40 kilómetros por hora.
Las temperaturas serán muy cálidas durante el día, mientras que las condiciones refrescarán durante la noche y la madrugada.
De acuerdo con el pronóstico, los principales sistemas atmosféricos presentes son el flujo acelerado del este y una vaguada con apoyo en niveles medios y altos de la atmósfera.
Economia
Sorteo LOTRA N.o 466 dedicado al «75.o aniversario» del Sindicato de la Industria Eléctrica
En el marco del “Miércoles de Alegría”, el Sorteo LOTRA N.° 466 fue dedicado al 75.° aniversario del Sindicato de la Industria Eléctrica de El Salvador (SIES), organización fundada el 15 de septiembre de 1951.
A lo largo de sus 75 años de historia, el SIES ha acompañado las transformaciones del sector eléctrico y la mejora de los derechos de sus trabajadores.
La organización ha construido su identidad alrededor de los principios de Libertad, Trabajo y Justicia, valores que forman parte de su emblema y filosofía y que también orientan su misión de representar los intereses de las personas trabajadoras de la industria eléctrica.
La trayectoria del SIES también incluye iniciativas de formación técnica. Desde sus primeros años, impulsó escuelas de capacitación en electricidad y, posteriormente, estas iniciativas dieron paso al Centro de Enseñanza Técnica de Electricidad del SIES (CETEL SIES), que continúa formando técnicos en electricidad y ofreciendo oportunidades de capacitación.
Durante la fase previa del sorteo, Morena del Carmen Contreras, secretaria de Actas del Sindicato de la Industria Eléctrica, realizó la presentación de los Premios Mayores y los Maletines de Balotas de Colores.
Asimismo, el Team Lotería entregó el cuadro conmemorativo a Joselito Acosta Álvarez, secretario general del Sindicato de la Industria Eléctrica, como parte de la dedicatoria a la organización por sus 75 años de trayectoria.
Resultados del Sorteo LOTRA N.° 466
- Primer Premio: $390,000 – Billete N.° 34644, vendido.
- Segundo Premio: $20,000 – Billete N.° 20835, vendido.
- Tercer Premio: $10,000 – Billete N.° 27528, vendido.
Nacionales
Autoridades capturan a pandillero de la 18R en Cuscatlán Norte
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Erick Alexander Barahona Martínez, alias “Spy”, en Suchitoto, Cuscatlán Norte.
De acuerdo con la institución, la detención ocurrió durante un patrullaje preventivo, cuando los agentes consultaron al sujeto en el sistema ONI y confirmaron que es miembro de la pandilla 18R.
La PNC indicó que Barahona Martínez será remitido por el delito de organizaciones terroristas.
Además, según la información proporcionada por la institución, el detenido cuenta con órdenes de captura por homicidio agravado y extorsión agravada.
El sujeto será puesto a disposición del juzgado correspondiente.
Nacionales
Tres capturados por provocar pelea mientras bebían alcohol en Corinto, Morazán
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de tres sujetos señalados de agredir físicamente a otro hombre en el municipio de Corinto, Morazán Norte.
Los detenidos fueron identificados como Óscar Armando Márquez González, de 31 años; Marvin Marcelino Alvarado Reyes, de 30 años; y Kelvin Josué Benítez Núñez, de 19 años, de nacionalidad hondureña.
De acuerdo con la información proporcionada por la PNC, los tres sujetos se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas junto a la víctima cuando uno de ellos botó una botella. Esta situación generó una discusión que terminó en una agresión física contra el hombre.
Los detenidos serán remitidos por el delito de lesiones.