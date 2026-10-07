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Ahorra y Gana alcanza casi 6 millones de oportunidades y más de 112 mil participantes en su octavo sorteo
Puma Energy entrega el último Volkswagen Tera del séptimo sorteo y sortea hoy el primer Volkswagen Taos de la promoción
Puma Energy El Salvador celebra hoy el octavo sorteo de su promoción “Ahorra y Gana”, una iniciativa que continúa generando oportunidades para sus clientes y que, a 80% de avance, registra casi 6 millones de oportunidades de ganar, más de 112,000 participantes y más de 245,000 premios instantáneos entregados.
El evento se desarrolla en Puma San Antonio Abad y reúne a clientes, aliados y representantes de Puma Energy para celebrar los resultados alcanzados por la promoción y continuar premiando a sus participantes.
Como parte de la jornada, Puma Energy realiza la entrega oficial de los premios correspondientes al séptimo sorteo, realizado la semana anterior en Puma Palermo. Entre ellos se encuentra el último Volkswagen Tera de la promoción sorteado hasta ese momento, que hoy es entregado oficialmente a Alberto Castellanos, ganador del vehículo.
La celebración da paso al octavo sorteo de Ahorra y Gana, en el que cuatro participantes reciben 30,000 puntos Puma PRIS, equivalentes a $300 cada uno, y se conoce además al ganador del primer Volkswagen Taos de la promoción.
De esta manera, la jornada representa un nuevo hito para Ahorra y Gana: mientras se entregan los premios que ya fueron sorteados, nuevos participantes tienen la oportunidad de convertir sus participaciones en una historia para contar.
“Hoy estamos celebrando el resultado de una promoción que ha logrado convertir cada visita, cada compra y cada participación en una nueva oportunidad para nuestros clientes. Entregamos el último Volkswagen Tera correspondiente al séptimo sorteo y, al mismo tiempo, damos paso a una nueva historia con el primer Volkswagen Taos que sorteamos hoy. Esto demuestra que Ahorra y Gana sigue avanzando y que todavía hay muchas oportunidades por delante”, señaló José Mario Basagoitia, Gerente de Retail de Puma Energy El Salvador.
La promoción entra en su recta final
Con el octavo sorteo, Ahorra y Gana continúa avanzando hacia su etapa final, pero todavía quedan importantes premios por entregar.
Después del sorteo de hoy, los participantes continuarán compitiendo por:
- 1 Volkswagen Taos
- 1 Volkswagen Amarok
- 8 paquetes de 30,000 puntos Puma PRIS, equivalentes a $300 cada uno
- Más de 95,000 premios instantáneos
Puma Energy invita a los participantes a seguir utilizando Puma PRIS, canjear los premios instantáneos obtenidos y continuar participando, ya que mientras más utilizan la plataforma, más oportunidades tienen de ganar dentro de la promoción.
Los clientes también pueden aprovechar los beneficios disponibles mediante las alianzas bancarias vigentes, así como los beneficios asociados a Puma Cleantec, fortaleciendo la propuesta de valor de Puma para quienes visitan sus estaciones.
“Aún queda mucho por ganar. Hoy conocemos al ganador del primer Volkswagen Taos, pero la promoción continúa con dos Taos más, una Amarok, paquetes de puntos PRIS y miles de premios instantáneos. Nuestra invitación es a no dejar pasar las oportunidades que todavía quedan: usar Puma PRIS, canjear los premios instantáneos y seguir participando”, agregó Marcela Zamudio, Gerente de Marketing de Puma Energy.
“Ahorra y Gana” mantiene así una premisa sencilla: detrás de cada tanque lleno hay una historia, y cada visita a Puma puede convertirse en una oportunidad para vivir una nueva.
Ahorra y Gana en cifras
Casi 6 millones de oportunidades de ganar
Más de 112,000 participantes
Más de 245,000 premios instantáneos entregados
80% de avance de la promoción
Próximo sorteo
El próximo sorteo de Ahorra y Gana se realizará el viernes 16 de octubre en la agencia Volkswagen Santa Elena.
Puma PRIS. Ahorra Tiempo y dinero.
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EL SISTEMA FEDECRÉDITO EQUIPA A LOS 12 CLUBES DE LA COPA SISTEMA FEDECRÉDITO CON TECNOLOGÍA PARA ELEVAR EL RENDIMIENTO DE SUS JUGADORES
El SISTEMA FEDECRÉDITO y la Liga de Primera División entregaron computadoras y balones a los 12 equipos que conforman la Copa SISTEMA FEDECRÉDITO, como parte del patrocinio con el que se impulsa el desarrollo del fútbol joven salvadoreño; los equipos podrán usar estas herramientas para analizar el rendimiento de sus jugadores y llevar el torneo a un nivel más competitivo.
“En el SISTEMA FEDECRÉDITO creemos en el talento de nuestros jóvenes y queremos que tengan las mejores condiciones para desarrollarlo. Hoy los cuerpos técnicos podrán entender mejor cómo rinde cada jugador, y eso se traduce en mejores decisiones y en más oportunidades para que sigan creciendo” expresó la licenciada Gloria Ávalos, Jefe de Marketing Comercial de FEDECRÉDITO.
El SISTEMA FEDECRÉDITO en conjunto con la Liga de Primera División y los 12 equipos, entregarán chalecos con tecnología de monitoreo y dispositivos GPS, con ellos, los cuerpos técnicos podrán medir la distancia recorrida, la velocidad y la carga de trabajo de cada jugador, de esta forma, podrán apoyarse en esos datos para planificar la preparación física y prevenir lesiones.
“Esta tecnología cambia la forma en que trabajan nuestros clubes. Medir con precisión la carga de cada jugador nos permite cuidarlos mejor y prepararlos mejor. Agradecemos al SISTEMA FEDECRÉDITO por una alianza que va más allá del patrocinio y que se nota en la cancha”, afirmó René Ayala, Presidente de la Liga de Primera División.
Esta entrega se suma al patrocinio integral que el SISTEMA FEDECRÉDITO brinda al torneo, que incluye suplementos vitamínicos, indumentaria deportiva, refrigerios y transporte para los equipos. Con este apoyo en tecnología, se da un paso más: los jóvenes futbolistas ahora también cuentan con herramientas modernas para crecer dentro y fuera de la cancha.
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Hoy se entrega el séptimo sorteo de Ahorra y Gana: cuatro premios de $300 y el último Volkswagen Tera de la promoción
Con más de 5.2 millones de chances, 108 mil participantes y más de 212 mil premios ya entregados, la promoción entra en su recta final: quedan solo 22 días para ahorrar y ganar con Puma PRIS.
Puma Energy El Salvador realiza hoy, miércoles 30 de septiembre, en Puma Palermo, el séptimo sorteo de Ahorra y Gana, la promoción que ha convertido las visitas a las estaciones Puma en oportunidades reales de ganar. En esta jornada se conocen cuatro ganadores de 30,000 puntos PRIS, equivalentes a $300 cada uno, y al ganador del último Volkswagen Tera de la promoción.
En el marco del mismo evento se realiza la entrega oficial de los premios del sexto sorteo a sus ganadores: Iván Aguiluz, Jairo Alegría, Ángel Ochoa y Tania Velázquez, quienes reciben 30,000 puntos PRIS cada uno, y Manuel Villeda, quien recibe las llaves de su Volkswagen Tera. Historias reales de personas que hicieron una visita a Puma, participaron con Puma PRIS y salieron con un premio.
El reloj corre: lo que todavía está en juego
Con el sorteo de hoy, la promoción entra en su etapa final. Después del séptimo sorteo, todavía quedan por entregar 2 Volkswagen Taos, 1 Volkswagen Amarok y 12 paquetes de 30,000 puntos PRIS, además de los 125.128 premios instantáneos que continúan disponibles. La promoción cierra el 22 de octubre en Puma Madreselva, y a partir de hoy solo quedan 22 días. Cada semana que pasa es una semana menos de oportunidades para participar.
Participar es sencillo: cada visita a una estación Puma con Puma PRIS suma oportunidades con sus compras desde $1 y para los que quieren más oportunidades por cada $10 reciben una oportunidad adicional, si los productos son de Super7 o gasolina Super con Cleantec PRO sus oportunidades se multiplican por dos y cuando se paga directamente desde la APP las oportunidades se multiplican por cuatro.
Quien aún no tiene la aplicación puede descargarla hoy; quien ya la tiene, puede usarla en cada visita. Quien deja pasar los días, deja pasar oportunidades: los sorteos se acercan a su fin y los premios disponibles se reducen.
Palabras de la Directora Comercial
“Cada visita a una estación Puma tiene detrás a un cliente, una familia, una rutina. Con Ahorra y Gana queremos que esa rutina se convierta también en una oportunidad. Hoy celebramos siete sorteos y más de 212 mil premios entregados, y lo que hemos visto es que ganar con Puma PRIS sí pasa. Puma PRIS es hoy la mejor forma de ahorrar y ganar en cada visita, pero la promoción está llegando a su recta final. Invitamos a todos los salvadoreños a descargar la aplicación, usarla en cada visita a Puma y no dejar pasar las oportunidades que todavía quedan; la próxima historia puede ser la suya”, Ana María Vicente, Directora Comercial de Puma Energy El Salvador
El sorteo cuenta con la participación de aliados de la promoción —Volkswagen, Cinemark y Pan Sinaí—, así como con la presencia de una representante del Bufete de Abogados Moreno Valencia, en el marco del proceso de transparencia de la actividad. Cada ganador es validado conforme a las bases de la promoción.
Acerca de Puma PRIS
Puma PRIS es el programa de lealtad y medio de pago de Puma Energy El Salvador, que premia a los clientes en cada visita a las estaciones Puma con puntos y beneficios, desde hace 5 años; además de otorgar descuentos bancarios con diferentes aliados como el Banco Industrial, que otorgamos 15% de descuento a todos los clientes que pagan desdela APP, con Davivienda 15% todos los días 15 del mes, más 2×1 en puntos PRIS, los días 20, 20% con el Banco Hipotecario y para la temporada más difícil del mes, los días 25 el 25% con EMMA y Credicomer.
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SISTEMA FEDECRÉDITO es reconocido entre las empresas con mejor reputación corporativa de El Salvador
El SISTEMA FEDECRÉDITO recibió el Premio “Reputación Corporativa 2026”, otorgado por Revista Summa, distinción que lo reconoce como una de las 25 empresas con mejor reputación corporativa de El Salvador. El galardón reconoce a organizaciones destacadas por la construcción y gestión de uno de los activos intangibles de mayor relevancia para el entorno empresarial: la confianza de sus diferentes audiencias.
El reconocimiento destaca la labor, liderazgo y desempeño del SISTEMA FEDECRÉDITO en la construcción de una reputación sustentada en aspectos como confianza, ética y transparencia institucional, así como en la percepción generada entre sus públicos de interés.
“Este reconocimiento tiene un significado importante para el SISTEMA FEDECRÉDITO porque la reputación no se construye a partir de una sola acción, sino del trabajo constante y de la confianza que generamos en las personas. Ser reconocidos entre las empresas con mejor reputación corporativa de El Salvador nos motiva a continuar actuando con responsabilidad, transparencia y cercanía, fortaleciendo las relaciones que hemos construido con los salvadoreños”, expresó Melissa Odette Villatoro, Gerente de Canales y Operaciones de FEDECRÉDITO.
La distinción cobra especial relevancia en un entorno en el que la reputación se ha convertido en un activo estratégico y su construcción trasciende cada vez más los canales tradicionales. La confianza continúa siendo uno de sus principales pilares y se fortalece a partir de la credibilidad, autenticidad, empatía y coherencia entre lo que una organización dice y hace. Sin embargo, el entorno digital ha agregado una nueva dimensión: hoy la percepción sobre una empresa puede comenzar a formarse incluso antes de que exista un contacto directo con ella, a partir de reseñas, conversaciones, publicaciones y menciones en plataformas digitales. En la actualidad los consumidores dependen de reseñas digitales para evaluar marcas locales, evidenciando el peso que ha adquirido la conversación en línea en la construcción de confianza.
Para el SISTEMA FEDECRÉDITO, formar parte de las 25 empresas reconocidas por su reputación corporativa en El Salvador representa también un reconocimiento al trabajo desarrollado para construir relaciones de largo plazo con sus diferentes públicos y mantener una gestión cercana a las necesidades de los salvadoreños.
Con este galardón, el SISTEMA FEDECRÉDITO suma una nueva distinción en 2026, lo que le da aún más valor a la importancia que tienen la confianza, la credibilidad y la transparencia en la relación entre las organizaciones y sus audiencias, así como su papel en la construcción de prestigio y valor sostenible en el tiempo.