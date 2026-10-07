Haití posterga de manera indefinida las elecciones

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este martes que trabaja estrechamente con el Gobierno de Kenia para intensificar las medidas de control, luego de que el país confirmara su primer caso importado de la enfermedad provocada por la cepa Bundibugyo del virus del Ébola. El paciente falleció anoche en un hospital de Nairobi.

En una declaración emitida en Nairobi, la OMS señaló que el Gobierno keniano reforzará la coordinación de la respuesta y la investigación de casos, además de monitorear y registrar a los contactos para ampliar la vigilancia de la enfermedad.

La organización indicó que la respuesta se centrará en la revisión de los puntos de ingreso de alto riesgo, la comunicación clara de riesgos y la participación comunitaria.

Mohamed Janabi, director regional de la OMS para África, afirmó que Kenia ha implementado importantes medidas de control del brote y que la prioridad ahora es actuar con rapidez para detectar más casos antes de que el virus tenga la oportunidad de propagarse.

«Apoyaremos los esfuerzos en curso para reforzar la respuesta y, con una acción rápida y coordinada, podremos evitar que el virus se abra paso y detener un potencial brote mayor», declaró Janabi.

El secretario de Salud del gabinete, Aden Duale, confirmó este martes el fallecimiento del paciente, un ciudadano keniano que residió en República Democrática del Congo durante los últimos siete años.

La OMS y sus socios también han apoyado a Kenia mediante ejercicios de simulación del ébola y la capacitación de un grupo nacional de expertos en respuesta rápida, según la declaración.

Además, se han identificado y evaluado unidades de aislamiento en 27 distritos considerados de alto riesgo, se ha capacitado a gestores de casos y se han actualizado las herramientas de vigilancia del ébola.

La agencia de salud global también proporcionó alrededor de 1,000 pruebas de ébola y 1,000 equipos de protección personal en distritos de alto riesgo de Kenia.

La OMS indicó que, con base en la información disponible actualmente, no recomienda restricciones de viaje ni de comercio con República Democrática de Congo, Uganda o Kenia.

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