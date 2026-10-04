Principal
Dos lesionados en un accidente en la 25 avenida Norte y 23 calle Poniente de San Salvador
Dos personas resultaron lesionadas esta mañana en un accidente de tránsito en la intersección de la 25 avenida Norte y la 23 calle Poniente, en San Salvador Centro. El choque involucró a dos vehículos. Elementos de la Cruz Verde Salvadoreña atendieron la emergencia: una de las víctimas fue estabilizada en el lugar y trasladada a un centro asistencial; la otra recibió atención en la escena y no requirió traslado.
La Policía Nacional Civil ya realiza las diligencias para establecer responsabilidades. Hasta el momento no se han divulgado las identidades de los lesionados, el tipo exacto de los vehículos ni la causa del impacto. Tampoco hay un parte oficial sobre la gravedad de las heridas de quien fue hospitalizado.
El percance se suma a una semana de alta siniestralidad, aunque con un saldo distinto al de los casos fatales recientes. Este domingo, tres personas murieron en el km 143 de la Panamericana, en el cantón El Havillal de San Miguel, tras el choque de un conductor ebrio contra un camión. El viernes, el accidente de Los Chorros dejó cinco muertos y 27 lesionados. El 30 de septiembre, una volqueta provocó dos muertos y ocho heridos en el bulevar Constitución. Entre el 1 de enero y el 3 de octubre, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial contabiliza 16,917 accidentes, con 12,013 lesionados y 1,093 fallecidos.
Judicial
Capturan en Ciudad Arce a un hombre que lesionó con un corvo al vecino que defendió a su compañera de vida
La Policía Nacional Civil capturó en Ciudad Arce, La Libertad Centro, a José María Aguilar Cortez, de 41 años, señalado de atacar con un corvo a un vecino y provocarle una lesión en un brazo. Según las autoridades, el hecho ocurrió cuando Aguilar Cortez agredía a su compañera de vida: el vecino escuchó el alboroto, se acercó e intervino para defenderla, y fue entonces cuando recibió el ataque.
El detenido fue interceptado en ese distrito. No se han divulgado la identidad del vecino ni la de la mujer, ni el centro al que pudo haber sido trasladado el lesionado. La versión oficial ubica la agresión en La Libertad Centro y la captura en Ciudad Arce.
Aguilar Cortez tiene antecedentes por amenazas en 2008, lesiones en 2011 y 2020, y lesiones agravadas en 2012. En este caso será remitido por lesiones agravadas. También se evalúa sumarle violencia intrafamiliar en perjuicio de su compañera de vida. El proceso queda en manos de la Fiscalía.
Judicial
La Policía Nacional Civil capturó en San Miguel a un nicaragüense señalado de agredir a un hombre y a una adulta mayor.
La Policía Nacional Civil capturó este domingo a José Alfredo Centeno Pérez, de 39 años y nacionalidad nicaragüense, señalado de agredir a dos personas en la vía pública de San Miguel Centro. La detención se concretó en la 8.ª avenida Norte y 10.ª calle Oriente, el mismo sector donde ocurrieron los hechos, después de que un video del ataque circulara en redes y la PNC abriera un operativo para ubicarlo.
En la grabación, hecha con un celular desde un vehículo, la secuencia ocurre en dos momentos. Centeno Pérez se acerca a un hombre que estaba en la acera de una propiedad, lo sujeta del cuello y lo lanza contra el suelo, donde queda tendido varios segundos. Luego se cruza con una adulta mayor, sigue de largo, retrocede y la empuja por el pecho. Las identidades de las víctimas y la gravedad de las lesiones no han sido divulgadas.
La Policía Nacional Civil capturó a José Alfredo Centeno Pérez, de 39 años y nacionalidad nicaragüense, señalado de agredir a un hombre y a una adulta mayor en la vía pública de San Miguel.
En un video difundido en redes se observa cómo lo sujeta del cuello y lo lanza al suelo. Luego retrocede y empuja por el pecho a la adulta mayor. La captura se concretó en la 8.ª avenida Norte y 10.ª calle Oriente. Será remitido por desórdenes públicos y lesiones.
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 4, 2026
La PNC informó que Centeno Pérez será remitido por los delitos de desórdenes públicos y lesiones. El caso queda en manos de la Fiscalía. Las autoridades recordaron que este tipo de agresiones en la vía pública puede terminar en proceso judicial y en prisión.
Nacionales
Lluvias y cielo nublado este domingo en El Salvador por la ZCIT y una baja presión
El Salvador amanece con cielo mayormente nublado y lluvias de moderadas a suaves en gran parte del territorio, según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). El radar ya registra precipitaciones en Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, San Salvador —incluida la zona sur del Área Metropolitana—, La Paz, Usulután, San Miguel y La Unión, con desplazamiento hacia el noroeste. En la mañana se concentran en la cordillera volcánica, la zona occidental y la franja costera.
Por la tarde el cielo pasará a parcialmente nublado, con lluvias de nuevo en la cordillera, la zona norte y el occidente. En la noche las precipitaciones serán puntuales en el norte, el oriente y la costa. El MARN advierte que pueden venir con actividad eléctrica y ráfagas ocasionales de 30 km/h o más; el viento se mantendrá entre 10 y 20 km/h. El ambiente será ligeramente cálido de día y fresco de noche. En la mañana se esperan de 15 a 22 °C en montaña, de 22 a 26 °C en valles interiores, de 24 a 30 °C en el oriente y de 26 a 28 °C en la costa. Las máximas del día rondan los 28 °C en San Salvador y Santa Ana, y hasta 33 °C en La Libertad, San Miguel y La Unión.
El patrón responde a la Zona de Convergencia Intertropical, que aporta humedad desde el Pacífico, y a una baja presión al suroeste de Guatemala. El MARN mantiene vigilancia porque la ZCIT seguiría cerca de la costa y el lunes también habría lluvias en la franja costera, el oriente, la cordillera y el norte. El sábado, la estación de Santa Rosa de Lima, en La Unión, acumuló 72.2 milímetros, el mayor registro del país. Medio Ambiente recomienda precaución en carretera por el piso mojado.