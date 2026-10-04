Principal
VMT multa con $150 a motorista de la ruta A1 captado chateando al volante
El Viceministerio de Transporte sancionó con $150 al conductor de la unidad placa MB 5392, de la ruta A1, captado manipulando el celular mientras conducía. La falta es la TO 113, la multa máxima por uso de dispositivos al volante. El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, confirmó la esquelas y dijo que esa conducta puso en riesgo a los usuarios del transporte público.
El video circuló este sábado. Usuarios denunciaron que el motorista iba chateando en el recorrido hacia Olocuilta. En las imágenes no se leía la placa. Tras la denuncia, el VMT identificó la unidad y aplicó la sanción. Rodríguez escribió que la distracción al volante es la principal causa de accidentes en el país.
Usuarios denuncian a un motorista de la ruta A1 por chatear mientras conducía el microbús, en un video que ya circula.
No hay placa ni respuesta oficial. La falta, si se confirma, se sanciona con $150. https://t.co/iODN74BXpm
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 3, 2026
La TO 113 cubre conducir usando teléfono, radio o cualquier aparato electrónico, y también llevar objetos que limiten la visibilidad o distraigan. La misma multa, $150, se impuso el 29 de septiembre a una conductora captada con el celular. El VMT pidió evitar esas acciones: «ponen en peligro la vida de todos los usuarios viales».
Sancionamos a conductor de la unidad placa MB 5392 de la ruta A-1 que fue captado manipulando su celular mientras conducía (falta TO 113 por $150).
Estas acciones ponen en peligro la vida de todos los usuarios viales, evítalas. https://t.co/4GPz8BAQ0x
— VMT (@VMTElSalvador) October 4, 2026
Internacionales
El G7 acuerda liberar hasta 100 millones de barriles de diésel y petróleo
Los líderes del G7 acordaron el viernes liberar hasta 100 millones de barriles de diésel y crudo en los próximos cuatro meses para aliviar el alza de los carburantes. La medida, coordinada por la Agencia Internacional de la Energía, empieza de inmediato e incluye una liberación sustancial de diésel en los primeros 20 días. El grupo no descartó discutir reservas adicionales.
El anuncio lo hizo el presidente francés, Emmanuel Macron, al cierre de una videoconferencia que presidió Francia, titular rotatorio del G7. Participaron Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Macron dijo que las decisiones «deberían hacer bajar los precios» de los productos petroleros, en particular el diésel. El comunicado no detalla cuánto del volumen será crudo y cuánto diésel, ni qué países socios aportarán barriles.
El acuerdo también cierra, por ahora, la amenaza de Washington de prohibir las exportaciones de diésel. Los siete se comprometieron a no imponer restricciones de energía entre ellos y pidieron a los productores que eviten vetos que tense más el mercado. El presidente Donald Trump escribió en Truth Social que Europa aceptó poner en el mercado «una cantidad masiva» de su diésel almacenado y que el proceso comenzará de inmediato.
El alza viene de la guerra en Oriente Medio. En marzo, la AIE ya coordinó una liberación de 400 millones de barriles, pero Trump ha criticado a Europa por no sacar esas reservas con la rapidez que pedía Washington. Esta vez el G7 también coordinará el mantenimiento de refinerías para que no paren al mismo tiempo y pedirá más producción de diésel a los países con capacidad de refinación.
El Brent llegó a bajar de 100 dólares el barril tras el anuncio y cerró el viernes cerca de 102. El diésel europeo cayó un 8 %, a 1,337.75 dólares por tonelada, su nivel más bajo desde inicios de septiembre. Para países importadores como El Salvador, un diésel más barato aliviaría transporte y alimentos, aunque el efecto en la bomba depende de cuánto se libere de verdad en las próximas tres semanas.
Nacionales
Denuncian a motorista de la ruta A1 por chatear mientras conduce el microbús
Usuarios del transporte público denunciaron a un motorista de la ruta A1 por manipular el teléfono mientras conducía el microbús. En un video que circula desde este sábado se observa al conductor con la vista en la pantalla, en lo que parece una conversación, al mismo tiempo que la unidad va en marcha. Pasajeros piden a las autoridades ubicarlo y sancionarlo.
Quienes grabaron el recorrido señalan que la unidad cubría el trayecto hacia Olocuilta. En las imágenes no se alcanza a leer la placa ni se identifica al piloto. Tampoco hay, hasta ahora, un pronunciamiento del Viceministerio de Transporte ni de la Policía de Tránsito sobre el caso.
Usar el celular al volante está tipificado como falta muy grave en el Reglamento General de Tránsito: uso indebido de dispositivos electrónicos mientras se conduce. La multa prevista es de $150. En octubre de 2025, un motorista de San Salvador fue sancionado con ese monto por transmitir en vivo desde el microbús.
La distracción pesa más en el transporte colectivo. Un microbús lleva pasajeros de pie, frena en paradas improvisadas y comparte carril con carros y motos. Bajar la vista a un chat, aunque sea unos segundos, alarga la distancia de reacción.
La denuncia también pide a dueños de unidades y motoristas que el caso no se quede en el video. Esta semana, los accidentes de carga en el bulevar Constitución y en Los Chorros dejaron siete muertos. El llamado de los usuarios es el mismo: la vía no admite un conductor con el teléfono en la mano.
Usuarios denuncian a un motorista de la ruta A1 por chatear mientras conducía el microbús, en un video que ya circula.
No hay placa ni respuesta oficial. La falta, si se confirma, se sanciona con $150. pic.twitter.com/iODN74BXpm
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 3, 2026
Nacionales
Lluvias y tormentas desde esta tarde hasta la madrugada del domingo, prevé el MARN
El Ministerio de Medio Ambiente prevé lluvias y tormentas desde esta tarde hasta la madrugada del domingo. El cielo estará mayormente nublado, con precipitaciones intermitentes, sobre todo en la zona costera, la cordillera volcánica y el oriente. No se descartan chubascos en el Área Metropolitana de San Salvador.
Por la tarde, el énfasis está en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y El Bálsamo, sectores del AMSS, la sierra Tecapa-Berlín y la franja montañosa norte de Chalatenango, Cabañas, Morazán y La Unión. En la noche, las lluvias se concentran en la costa y la franja volcánica. El domingo, en la madrugada, el cielo quedará parcialmente nublado, con lluvias costeras que podrían alcanzar la zona volcánica en las primeras horas.
El patrón lo sostienen la Zona de Convergencia Intertropical, pegada a la costa centroamericana, y una baja presión que se forma al suroeste de Guatemala. Otro centro de baja presión, previsto entre este sábado y el domingo al suroeste de El Salvador, mantiene la humedad del Pacífico sobre el país. El viento variará entre 10 y 20 km/h. La tarde seguirá cálida, con máximas de hasta 34 °C, y la noche y la madrugada serán frescas.
Medio Ambiente advirtió que los suelos ya acumulan humedad después de varios días de lluvia. El riesgo está en laderas, zonas de pendiente y márgenes de ríos, donde pueden ocurrir deslizamientos, caída de rocas o de árboles. Protección Civil pidió precaución y evacuar si se vive en un punto de riesgo.
El pronóstico no apunta a un temporal continuo. Las lluvias llegarán por periodos, con más actividad al final de la tarde y durante la noche. La próxima actualización del Observatorio está prevista para las 5:00 de la mañana del domingo.