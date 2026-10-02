Nacionales
Conductor ebrio provoca múltiple accidente y deja cuatro fallecidos y varios lesionados en carretera Los Chorros
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que José Adán Ramos Gómez, de 44 años, es el conductor del camión arenero involucrado en un accidente de tránsito registrado sobre el kilómetro 17 ½ de la carretera Panamericana, en Colón, La Libertad Oeste.
De acuerdo con la PNC, el camión arenero chocó contra un bus de la ruta 202 y otros vehículos. La institución señaló que la excesiva velocidad provocó que el conductor invadiera el carril. Además, indicó que Ramos Gómez no posee licencia de conducir.
🚨 #EnDesarrollo | CAPTURAN A CONDUCTOR SEÑALADO COMO RESPONSABLE DE MÚLTIPLE ACCIDENTE EN LOS CHORROS
La PNC capturó al conductor señalado como responsable del múltiple accidente de tránsito ocurrido en la carretera de Los Chorros.
En el percance estuvieron involucrados un… pic.twitter.com/KhGX980zwn
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 2, 2026
🚨 #ADVERTENCIA #ImagenesFuertes #EnDesarrollo | REPORTAN FUERTE ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN LOS CHORROS
El Cuerpo de @BomberosSV y las instituciones que integran el Sistema Nacional de @PROCIVILSV atienden un accidente de tránsito registrado en la carretera Panamericana, en el… pic.twitter.com/0P7VB1QWGH
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El conductor será remitido por los delitos de conducción peligrosa, homicidio culposo y lesiones culposas.
🚨 #ADVERTENCIA #ImagenesFuertes #EnDesarrollo | GRÚAS DEL VMT APOYAN EN RETIRO DE VEHÍCULOS TRAS MÚLTIPLE ACCIDENTE EN LOS CHORROSy
Grúas del @VMTElSalvador se han desplazado hasta la zona del accidente en la carretera de Los Chorros para apoyar en la atención de la emergencia… pic.twitter.com/klUUVP5F3x
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🚨 #ADVERTENCIA #ImagenesFuertes #EnDesarrollo | CONTINÚAN LABORES DE RESCATE TRAS MÚLTIPLE ACCIDENTE EN LOS CHORROS
Los equipos de socorro continúan con las labores de rescate tras un múltiple accidente de tránsito registrado en la carretera a Los Chorros, en el sector de la… pic.twitter.com/SEp7A8PL47
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En el accidente estuvieron involucrados un bus de la ruta 202, un camión arenero y tres vehículos particulares.
Equipos policiales y cuerpos de socorro trabajaron en el traslado de las personas lesionadas. Asimismo, se reportaron cuatro fallecidos y varios lesionados como consecuencia del percance vial.
🚨 #ADVERTENCIA #ImagenesFuertes #EnDesarrollo | El Cuerpo de Bomberos y las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil atienden un accidente de tránsito ocurrido en la carretera Panamericana, en el tramo de Los Chorros, sector de la báscula, en La… pic.twitter.com/68bXFtOVhw
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🚨 #EnDesarrollo #ACTUALIZACIÓN |CONDUCTOR DETENIDO POR ACCIDENTE EN LOS CHORROS HABRÍA MANEJADO EBRIO; REPORTAN CUATRO FALLECIDOS Y VARIOS LESIONADOS
José Adán Ramos Gómez, de 44 años, fue detenido por la @PNCSV, señalado como responsable del múltiple accidente de tránsito… pic.twitter.com/vG8ekzhN3e
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Nacionales
Premios Derecho y Negocios 2026: estos son los 29 líderes y firmas reconocidos en la gala 17
La revista Derecho y Negocios cerró su aniversario 17 con la entrega de 29 reconocimientos a firmas legales, empresas, funcionarios y profesionales. La gala se celebró el 1 de octubre, a las 7:00 p.m., en el Hotel Sheraton Presidente, en San Salvador, y reunió a representantes del sector jurídico, empresarial y público.
La edición 2026 no se limitó al ejercicio tradicional del derecho. También distinguió trayectorias y proyectos ligados a inversión, tecnología e innovación, en una noche en la que el discurso oficial giró en torno a la confianza, la ética y el uso de la inteligencia artificial.
La confianza, el eje del discurso
Manuel Carranza, presidente de Derecho y Negocios, abrió recordando los 17 años de la publicación. “Después de 17 años, la respuesta está aquí con todos ustedes: ha valido la pena”, dijo.
Carranza planteó que una empresa puede perder dinero o un cliente y recuperarse, pero que recuperar la confianza es mucho más difícil. Pidió que el sector público y el privado compartan el mismo objetivo para generar inversión y oportunidades. Sobre la inteligencia artificial, advirtió que hay principios que no deberían ceder: “la ética, la palabra, la responsabilidad y el respeto”.
Ulloa, Legal Master, y el derecho ante la inteligencia artificial
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, recibió el reconocimiento Legal Master, otorgado por su trayectoria jurídica y su paso por distintos ámbitos de la vida nacional. Agradeció a Carranza el trabajo de la revista, a la que calificó como la más prestigiosa de su tipo en el país, y dedicó la distinción a sus maestros, colegas, alumnos y familiares.
Ulloa defendió un Estado de Derecho sostenido en normas que garanticen igualdad de derechos y condiciones para el desarrollo. Sobre la inteligencia artificial dijo que “para algunos es una amenaza, para otros una oportunidad”, y llamó a los abogados a aprender a usarla tanto en el ejercicio privado como en las instituciones del Estado. También mencionó el marco que el país ha armado en innovación: la adopción del bitcoin, la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD), la Ley de Fomento de la Inteligencia Artificial y la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA).
Hayem, funcionaria del año
La ministra de Economía, María Luisa Hayem, fue reconocida como Funcionaria del Año. “Qué mejor día para celebrar los logros, no del Ministerio de Economía, no de María Luisa Hayem, sino de nuestro país”, dijo. En otra intervención atribuyó el premio a los equipos del ministerio, a los que describió como quienes impulsan startups, comercio, inversión e incentivos para nuevas empresas.
Invest in El Salvador (Invierte en El Salvador) recibió el premio a Institución Pública del Año. Camilo Trigueros fue distinguido por su trayectoria profesional en el sector público.
Kriete y Sanchia, en el centro empresarial
Fernando Kriete fue nombrado Empresario del Año. El ejecutivo, vicepresidente de la junta directiva de MRO Holdings —casa matriz de Aeroman—, dedicó el premio a los equipos con los que trabaja. “Yo personalmente me considero más emprendedor que empresario, porque me encanta construir”, afirmó. También dijo que lo más importante al hacer empresa es rodearse de personas más capaces y formar equipo. Mencionó nuevos proyectos de inversión tecnológica y el entorno que observa en El Salvador.
El reconocimiento llega en una semana en la que AAR Corp. acordó adquirir el 65 % de MRO Holdings. Kriete ha señalado que ese ingreso de capital acelerará planes de expansión, capacitación e inversión del centro de mantenimiento aeronáutico que opera en el Aeropuerto Internacional de El Salvador.
Sanchia International fue Empresa del Año. La compañía, de origen familiar y con operaciones en el país desde 1998, produce muebles y artículos plásticos. En febrero inauguró un Depósito de Perfeccionamiento Activo en San Juan Opico, con una inversión acumulada cercana a los 25 millones de dólares, y proyecta usar El Salvador como plataforma para llegar a decenas de mercados de América.
En el mismo bloque empresarial, Gloria de Romero recibió la Trayectoria Empresarial Nacional; Guillermo Catalán, la Trayectoria Empresarial Regional; y Mario Ancalmo, el premio a CEO Destacado del Año. La Casa de Mi Padre fue la Fundación Más Destacada del Año. AES El Salvador ganó como Departamento Legal Empresarial.
Arias, la firma más premiada
En el bloque jurídico, Arias se llevó tres de las categorías principales: Firma del Año, Derecho Corporativo, y Derecho Bancario y Financiero. La firma, fundada en 1942 en El Salvador, opera hoy como despacho regional con oficinas en seis países de Centroamérica.
Iuspublik obtuvo Firma Más Valorada por sus Clientes, Derecho Administrativo y Mercados Regulados, y Derecho Tributario. Hominid Abogados ganó Mayor Crecimiento y Derecho Inmobiliario.
BDS El Salvador fue Firma Boutique. Torres Legal se llevó Derecho de las Nuevas Tecnologías y compartió Litigios con Lex Litis Latam. Rivera Rodríguez Fajardo ganó en Propiedad Intelectual e Industrial, y GH Abogados en Mediación, Conciliación y Arbitraje.
Central Law fue reconocida con la Operación del Año. Roberta Gallardo fue Abogada del Año y Roberto Oliva de la Cotera, Abogado del Año. Cosette Georgina Fuentes recibió Proyección Profesional y Rafael Barraza, la Trayectoria Profesional en el Sector Privado.
Ganadores de los Premios Derecho y Negocios 2026
- Firma del Año: Arias
- Firma en Derecho Corporativo: Arias
- Firma en Derecho Bancario y Financiero: Arias
- Firma más valorada por sus clientes: Iuspublik
- Firma en Derecho Administrativo y Mercados Regulados: Iuspublik
- Firma en Derecho Tributario: Iuspublik
- Firma con mayor crecimiento: Hominid Abogados
- Firma en Derecho Inmobiliario: Hominid Abogados
- Firma boutique: BDS El Salvador
- Firma en litigios: Torres Legal y Lex Litis Latam
- Firma en Derecho de las Nuevas Tecnologías: Torres Legal
- Propiedad intelectual e industrial: Rivera Rodríguez Fajardo
- Mediación, conciliación y arbitraje: GH Abogados
- Operación del año: Central Law
- Departamento legal empresarial: AES El Salvador
- Empresa del año: Sanchia International
- Empresario del año: Fernando Kriete
- CEO destacado del año: Mario Ancalmo
- Trayectoria empresarial nacional: Gloria de Romero
- Trayectoria empresarial regional: Guillermo Catalán
- Fundación más destacada del año: La Casa de Mi Padre
- Institución pública del año: Invest in El Salvador
- Funcionaria del año: María Luisa Hayem
- Trayectoria profesional, sector público: Camilo Trigueros
- Trayectoria profesional, sector privado: Rafael Barraza
- Legal Master: Félix Ulloa
- Proyección profesional: Cosette Georgina Fuentes
- Abogada del año: Roberta Gallardo
- Abogado del año: Roberto Oliva de la Cotera
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Autoridades realizan entre 65 y 70 operativos de transporte de carga
Esta mañana, el Viceministerio de Transporte (VMT) continuó con las inspecciones y restricciones de circulación, según el horario establecido, para el transporte de carga. El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, verificó el dispositivo de inspección instalado sobre el bulevar Monseñor Romero.
Reyes explicó que, en promedio, se realizan entre 65 y 70 operativos de transporte de carga a escala nacional. Estos incluyen los retenes instalados en diferentes carreteras, las inspecciones en básculas, los trámites para verificar las condiciones técnicas de vehículos que han sufrido algún tipo de modificación y las restricciones de horario en las diferentes entradas y salidas del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
El VMT ha efectuado más de 1,800 controles al transporte de carga durante el último mes.
El funcionario destacó que la seguridad vial requiere prevención, por lo que el Gobierno del presidente Nayib Bukele mantiene las inspecciones al transporte de carga para constatar que las unidades circulen en condiciones adecuadas y dentro de los horarios establecidos.
En los principales accesos y salidas del AMSS, el transporte de carga tiene restricciones de circulación de lunes a sábado, de 4:30 de la madrugada a 9:00 de la mañana y de 4:00 de la tarde a 8:30 de la noche.
Por otra parte, Reyes informó que, además de los controles al transporte de carga, se supervisarán los talleres encargados de realizar la revisión técnica vehicular, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normativas de circulación y seguridad vial.
El viceministro señaló que se reforzarán los controles en los diferentes talleres de revisión técnica vehicular y que existen múltiples formas de verificar el cumplimiento de la normativa y evitar que se desvíen de las prácticas éticas. Asimismo, reiteró la invitación a quienes estén interesados y señaló que los requisitos están disponibles en la página web.
En entrevista radial, Reyes indicó que desde el 8 de agosto comenzó a aplicarse de forma obligatoria la revisión técnica vehicular a aproximadamente 17,000 vehículos de carga.
Explicó que esta medida constituye un primer paso y que se implementó de manera paulatina. Inicialmente, la revisión técnica se hizo obligatoria para todas las unidades de camiones articulados del año 1999 hacia atrás, es decir, las más antiguas, como requisito para obtener la renovación de su tarjeta de circulación.
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Capturan a distribuidor de droga de San Salvador
En San Salvador, la Policía reportó la captura de Kenneth Salvador Alvarado Martínez, de 25 años, quien se conducía en un vehículo en el que transportaba droga.
De acuerdo con la información policial, entre lo decomisado a Alvarado Martínez se encuentran varias porciones de marihuana, las cuales transportaba dentro de un bote plástico, además de dinero en efectivo y tres teléfonos celulares.
La corporación policial indicó que Alvarado Martínez será remitido por el delito de posesión y tenencia con fines de tráfico. Asimismo, señaló que continuará trabajando para erradicar el narcomenudeo.
En otro procedimiento, desarrollado en el caserío Los Filos, cantón Palacios, de Jutiapa, Cabañas Oeste, la Fuerza Armada, en conjunto con la Policía, ubicó a José Wilmer Molina Peña, alias Chon, señalado con función de gatillero.
Según la Fuerza Armada, Molina Peña intentó borrar sus tatuajes alusivos a la MS. La institución también señaló que el hombre posee antecedentes por homicidio agravado en grado de tentativa y resistencia.
La Fuerza Armada afirmó que el país ya no es territorio de pandillas.