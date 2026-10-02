Nacionales
Capturan a distribuidor de droga de San Salvador
En San Salvador, la Policía reportó la captura de Kenneth Salvador Alvarado Martínez, de 25 años, quien se conducía en un vehículo en el que transportaba droga.
De acuerdo con la información policial, entre lo decomisado a Alvarado Martínez se encuentran varias porciones de marihuana, las cuales transportaba dentro de un bote plástico, además de dinero en efectivo y tres teléfonos celulares.
La corporación policial indicó que Alvarado Martínez será remitido por el delito de posesión y tenencia con fines de tráfico. Asimismo, señaló que continuará trabajando para erradicar el narcomenudeo.
En otro procedimiento, desarrollado en el caserío Los Filos, cantón Palacios, de Jutiapa, Cabañas Oeste, la Fuerza Armada, en conjunto con la Policía, ubicó a José Wilmer Molina Peña, alias Chon, señalado con función de gatillero.
Según la Fuerza Armada, Molina Peña intentó borrar sus tatuajes alusivos a la MS. La institución también señaló que el hombre posee antecedentes por homicidio agravado en grado de tentativa y resistencia.
La Fuerza Armada afirmó que el país ya no es territorio de pandillas.
Nacionales
Autoridades realizan entre 65 y 70 operativos de transporte de carga
Esta mañana, el Viceministerio de Transporte (VMT) continuó con las inspecciones y restricciones de circulación, según el horario establecido, para el transporte de carga. El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, verificó el dispositivo de inspección instalado sobre el bulevar Monseñor Romero.
Reyes explicó que, en promedio, se realizan entre 65 y 70 operativos de transporte de carga a escala nacional. Estos incluyen los retenes instalados en diferentes carreteras, las inspecciones en básculas, los trámites para verificar las condiciones técnicas de vehículos que han sufrido algún tipo de modificación y las restricciones de horario en las diferentes entradas y salidas del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
El VMT ha efectuado más de 1,800 controles al transporte de carga durante el último mes.
El funcionario destacó que la seguridad vial requiere prevención, por lo que el Gobierno del presidente Nayib Bukele mantiene las inspecciones al transporte de carga para constatar que las unidades circulen en condiciones adecuadas y dentro de los horarios establecidos.
En los principales accesos y salidas del AMSS, el transporte de carga tiene restricciones de circulación de lunes a sábado, de 4:30 de la madrugada a 9:00 de la mañana y de 4:00 de la tarde a 8:30 de la noche.
Por otra parte, Reyes informó que, además de los controles al transporte de carga, se supervisarán los talleres encargados de realizar la revisión técnica vehicular, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normativas de circulación y seguridad vial.
El viceministro señaló que se reforzarán los controles en los diferentes talleres de revisión técnica vehicular y que existen múltiples formas de verificar el cumplimiento de la normativa y evitar que se desvíen de las prácticas éticas. Asimismo, reiteró la invitación a quienes estén interesados y señaló que los requisitos están disponibles en la página web.
En entrevista radial, Reyes indicó que desde el 8 de agosto comenzó a aplicarse de forma obligatoria la revisión técnica vehicular a aproximadamente 17,000 vehículos de carga.
Explicó que esta medida constituye un primer paso y que se implementó de manera paulatina. Inicialmente, la revisión técnica se hizo obligatoria para todas las unidades de camiones articulados del año 1999 hacia atrás, es decir, las más antiguas, como requisito para obtener la renovación de su tarjeta de circulación.
Nacionales
Autoridades reportan 1,220 días con cero homicidios durante el régimen de excepción
Entre el 27 de marzo de 2022 y el 1 de octubre de 2026, durante la ejecución del régimen de excepción, las autoridades han reportado 1,220 días sin muertes a causa de la violencia a escala nacional.
Bajo esta medida de seguridad, las autoridades también reportan la captura de 93,162 integrantes de estructuras criminales y colaboradores, además de la incautación de 5,574 armas de fuego, 12,247 vehículos y 25,568 teléfonos celulares, los cuales, según el reporte, eran utilizados para la comisión de delitos y podrán servir como prueba ante los tribunales.
Asimismo, las instituciones informaron sobre el decomiso de drogas con un valor económico estimado de $1.735 millones, como resultado de los procedimientos ejecutados en el marco de la estrategia de seguridad.
En cuanto a las jornadas con cero homicidios, la última reportada por la Policía Nacional Civil (PNC) ocurrió el jueves 1 de octubre, convirtiéndose en la primera jornada de ese mes sin muertes a causa de la violencia.
En lo que va de 2026, las autoridades han reportado 232 días sin asesinatos. De estos, uno corresponde a octubre, 24 a septiembre, 25 a agosto, 27 a julio, 28 a junio, 26 a mayo, 27 a abril, 23 a marzo, 24 a febrero y 27 a enero.
Las estadísticas del Ministerio de Seguridad señalan que durante los 87 meses de gestión del presidente Nayib Bukele se contabilizan 1,334 días sin asesinatos.
Nacionales
MARN prevé lluvias y tormentas para este viernes en distintos puntos de El Salvador
El cielo se prevé de parcial a mayormente nublado durante la mañana, con mayor énfasis en las zonas central y oriental del país. Se esperan lluvias en sectores de la cordillera El Bálsamo, incluyendo puntos del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), así como en los departamentos de Usulután, San Miguel y La Unión.
Durante la tarde, el cielo estará nublado sobre la cordillera volcánica, donde se prevén lluvias y tormentas, con mayor énfasis en la cordillera El Bálsamo y la sierra Tecapa-Chinameca. También se esperan lluvias y tormentas en la zona oriental.
Para la noche, se prevé que las lluvias y tormentas se desplacen por la zona oriental, parte de la zona paracentral y la zona costera.
El viento estará del sureste, con velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora.
Las condiciones atmosféricas estarán influenciadas por la Zona de Convergencia Intertropical, las vaguadas y la formación de un campo depresionario durante la noche de este día. Estos sistemas mantendrán los cielos mayormente nublados y favorecerán la presencia de lluvias en sectores del territorio salvadoreño.