Nacionales
MARN prevé lluvias y tormentas para este viernes en distintos puntos de El Salvador
El cielo se prevé de parcial a mayormente nublado durante la mañana, con mayor énfasis en las zonas central y oriental del país. Se esperan lluvias en sectores de la cordillera El Bálsamo, incluyendo puntos del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), así como en los departamentos de Usulután, San Miguel y La Unión.
Durante la tarde, el cielo estará nublado sobre la cordillera volcánica, donde se prevén lluvias y tormentas, con mayor énfasis en la cordillera El Bálsamo y la sierra Tecapa-Chinameca. También se esperan lluvias y tormentas en la zona oriental.
Para la noche, se prevé que las lluvias y tormentas se desplacen por la zona oriental, parte de la zona paracentral y la zona costera.
El viento estará del sureste, con velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora.
Las condiciones atmosféricas estarán influenciadas por la Zona de Convergencia Intertropical, las vaguadas y la formación de un campo depresionario durante la noche de este día. Estos sistemas mantendrán los cielos mayormente nublados y favorecerán la presencia de lluvias en sectores del territorio salvadoreño.
Nacionales
Autoridades reportan 1,220 días con cero homicidios durante el régimen de excepción
Entre el 27 de marzo de 2022 y el 1 de octubre de 2026, durante la ejecución del régimen de excepción, las autoridades han reportado 1,220 días sin muertes a causa de la violencia a escala nacional.
Bajo esta medida de seguridad, las autoridades también reportan la captura de 93,162 integrantes de estructuras criminales y colaboradores, además de la incautación de 5,574 armas de fuego, 12,247 vehículos y 25,568 teléfonos celulares, los cuales, según el reporte, eran utilizados para la comisión de delitos y podrán servir como prueba ante los tribunales.
Asimismo, las instituciones informaron sobre el decomiso de drogas con un valor económico estimado de $1.735 millones, como resultado de los procedimientos ejecutados en el marco de la estrategia de seguridad.
En cuanto a las jornadas con cero homicidios, la última reportada por la Policía Nacional Civil (PNC) ocurrió el jueves 1 de octubre, convirtiéndose en la primera jornada de ese mes sin muertes a causa de la violencia.
En lo que va de 2026, las autoridades han reportado 232 días sin asesinatos. De estos, uno corresponde a octubre, 24 a septiembre, 25 a agosto, 27 a julio, 28 a junio, 26 a mayo, 27 a abril, 23 a marzo, 24 a febrero y 27 a enero.
Las estadísticas del Ministerio de Seguridad señalan que durante los 87 meses de gestión del presidente Nayib Bukele se contabilizan 1,334 días sin asesinatos.
Nacionales
Cinco capturados tras intentar embestir a policías durante operativo antidrogas
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que la noche del jueves capturó a cinco sujetos luego de que, según el reporte policial, intentaran embestir a agentes durante un procedimiento antidrogas desarrollado sobre la prolongación de la Alameda Juan Pablo II y avenida Los Olivos Segundo, en San Salvador.
La institución indicó que el personal policial resultó ileso y respondió en legítima defensa. Durante el procedimiento, uno de los sujetos resultó lesionado y fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo custodia policial.
Los capturados fueron identificados como Diego Alejandro Ponce, de 24 años; René Alfonso Ramírez Rodas, de 30 años; Francisco Stanley Portillo López, de 24 años; Kevin Alberto Violante Iglesias, de 23 años; y Moisés Eliseo Aguilar Mejía, de 23 años.
De acuerdo con la PNC, los cinco serán remitidos por los delitos de homicidio en grado de tentativa, tráfico ilícito y daños.
Nacionales
Juventud que innova: vicepresidente Ulloa entrega pabellón nacional a Team El Salvador
Juventud que innova. El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, recibió a representantes de FUSALMO y a los jóvenes que integran Team El Salvador, a quienes hizo entrega del pabellón nacional que los acompañará durante su participación en el FIRST Global Challenge 2026, en Incheon, República de Corea.
Durante el encuentro, el Vicepresidente Ulloa destacó la transformación educativa del país, resaltando que el Proyecto de Presupuesto 2027 destina al sector educación una inversión equivalente al 8.1 % del PIB, junto con una mayor incorporación de nuevas tecnologías. Asimismo, señaló que 1,198 estudiantes de 171 escuelas públicas alcanzaron, en PISA for Schools, resultados comparables con los promedios de Alemania y Suecia.
El Director de Proyectos de FUSALMO, Sr. Alfonso Viques, destacó el trabajo realizado a través de iniciativas orientadas a la educación, la innovación y el desarrollo de competencias científicas y tecnológicas. En el marco de su Ecosistema STEAM 2025, la organización alcanzó los siguientes resultados:
- 4,850 niños y jóvenes formados a través de la metodología STEAM.
- 20 centros educativos públicos alcanzados.
- 2,975 directores y docentes capacitados en enfoque STEAM.
- 53% de participación femenina, promoviendo mayores oportunidades para niñas y jóvenes.
La participación de Team El Salvador en el FIRST Global Challenge 2026 representa una oportunidad para que jóvenes salvadoreños pongan en práctica sus conocimientos en ciencia, tecnología, ingeniería e innovación, al tiempo que representan al país en un escenario internacional. La competencia reúne a estudiantes de más de 190 países y este año se desarrolla bajo la temática “Igniting Innovation”, enfocada en la prevención, mitigación y recuperación ante incendios.
Al finalizar el encuentro, el Vicepresidente Ulloa deseó el mayor de los éxitos a los jóvenes que integran Team El Salvador, destacando la importancia de continuar impulsando espacios que fortalezcan sus capacidades, potencien su talento y les permitan representar al país en escenarios internacionales vinculados con la ciencia, la tecnología y la innovación.