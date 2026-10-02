Nacionales
Juventud que innova: vicepresidente Ulloa entrega pabellón nacional a Team El Salvador
Juventud que innova. El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, recibió a representantes de FUSALMO y a los jóvenes que integran Team El Salvador, a quienes hizo entrega del pabellón nacional que los acompañará durante su participación en el FIRST Global Challenge 2026, en Incheon, República de Corea.
Durante el encuentro, el Vicepresidente Ulloa destacó la transformación educativa del país, resaltando que el Proyecto de Presupuesto 2027 destina al sector educación una inversión equivalente al 8.1 % del PIB, junto con una mayor incorporación de nuevas tecnologías. Asimismo, señaló que 1,198 estudiantes de 171 escuelas públicas alcanzaron, en PISA for Schools, resultados comparables con los promedios de Alemania y Suecia.
El Director de Proyectos de FUSALMO, Sr. Alfonso Viques, destacó el trabajo realizado a través de iniciativas orientadas a la educación, la innovación y el desarrollo de competencias científicas y tecnológicas. En el marco de su Ecosistema STEAM 2025, la organización alcanzó los siguientes resultados:
- 4,850 niños y jóvenes formados a través de la metodología STEAM.
- 20 centros educativos públicos alcanzados.
- 2,975 directores y docentes capacitados en enfoque STEAM.
- 53% de participación femenina, promoviendo mayores oportunidades para niñas y jóvenes.
La participación de Team El Salvador en el FIRST Global Challenge 2026 representa una oportunidad para que jóvenes salvadoreños pongan en práctica sus conocimientos en ciencia, tecnología, ingeniería e innovación, al tiempo que representan al país en un escenario internacional. La competencia reúne a estudiantes de más de 190 países y este año se desarrolla bajo la temática “Igniting Innovation”, enfocada en la prevención, mitigación y recuperación ante incendios.
Al finalizar el encuentro, el Vicepresidente Ulloa deseó el mayor de los éxitos a los jóvenes que integran Team El Salvador, destacando la importancia de continuar impulsando espacios que fortalezcan sus capacidades, potencien su talento y les permitan representar al país en escenarios internacionales vinculados con la ciencia, la tecnología y la innovación.
Sucesos
Dos motociclistas lesionados tras fuerte accidente en Santa Ana
Un accidente de tránsito se registró sobre la avenida Independencia, en la ciudad de Santa Ana, donde dos motociclistas colisionaron entre sí.
De acuerdo con reportes ciudadanos, ambos conductores resultaron lesionados tras el impacto.
Equipos de emergencia acudieron al lugar para brindar asistencia a los afectados. Mientras tanto, autoridades de tránsito se presentaron en la zona para verificar el incidente y determinar las responsabilidades correspondientes.
Nacionales
Capturan a conductor sin licencia tras accidente en la carretera Troncal del Norte
Un conductor fue capturado luego de verse involucrado en un accidente de tránsito en el que un motociclista resultó lesionado, ocurrido esta mañana sobre la carretera Troncal del Norte.
De acuerdo con el reporte de las autoridades, el detenido fue identificado como José Narciso Rivera García, de 72 años.
Según la información proporcionada, Rivera García conducía sin licencia sobre el kilómetro 44 de la carretera Troncal del Norte, en la calle principal de El Tule 2, en El Paisnal, San Salvador, cuando ocurrió el accidente.
Tras el hecho, el motociclista resultó lesionado y fue necesaria la intervención de las autoridades.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acudieron a la escena para realizar la inspección correspondiente.
Rivera García fue capturado y deberá enfrentar el proceso correspondiente por el hecho.
Nacionales
MARN pronostica abundante lluvia en los próximos días
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) pronostica un incremento de las lluvias para este fin de semana debido a la influencia de una zona de convergencia intertropical que genera abundante nubosidad en el Pacífico de Centroamérica.
El MARN también mantiene bajo vigilancia la posible formación de una baja presión frente a las costas de Guatemala, fenómeno que podría convertirse en un ciclón tropical y generar precipitaciones en El Salvador.
«Se mantiene un monitoreo constante sobre la zona de convergencia intertropical que está posicionada frente a la costa pacífica de Centroamérica. Esta es una zona que trae más humedad de lo habitual y genera más nubosidad e incrementa la producción de lluvia», informó David Pichinte, meteorólogo del MARN, durante la entrevista AM de Canal 10.
De acuerdo con Pichinte, estas condiciones propiciarán mañanas más nubladas y lluvias intermitentes, mientras que en algunas zonas podrían registrarse condiciones de temporal.
«Al tener la zona de convergencia intertropical, se pueden formar bajas presiones y dejarnos mucha lluvia. Por ello, estamos emitiendo informes especiales y boletines meteorológicos con detalles sobre las probables condiciones», señaló el meteorólogo.
Además, el MARN mantiene vigilancia sobre otros fenómenos atmosféricos. Pichinte explicó que cerca del domingo podría formarse una baja presión en la parte occidental de Guatemala y que existe la posibilidad de que este sistema evolucione a un ciclón tropical.
«Este sería el vigésimo ciclón del Pacífico y muchos de estos se han formado cerca de la costa salvadoreña, por eso mismo mantenemos siempre la vigilancia permanente», señaló el experto.
El MARN también monitorea el paso de ondas tropicales que se generan desde África y que pueden producir un incremento en las lluvias.
Por otra parte, el huracán Rachel se encuentra cerca de las costas mexicanas, con vientos sostenidos de 155 kilómetros por hora y desplazándose hacia el noroeste a nueve kilómetros por hora. Según el MARN, este sistema mantendrá una influencia indirecta sobre El Salvador.