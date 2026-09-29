Más de 21 mil jóvenes reciben certificación DI para beca de educación superior

El meteorólogo Amides Figueroa, del Ministerio de Medio Ambiente, compartió el pronóstico del tiempo para las próximas horas y las condiciones previstas para este martes.

De acuerdo con el pronóstico oficial, durante la tarde se esperan lluvias y tormentas, principalmente en la zona norte y las cordilleras de Apaneca-Ilamatepec, El Bálsamo y Tecapa-Berlín. Estas condiciones también podrían presentarse en algunos sectores del Área Metropolitana de San Salvador.

Durante la noche, las lluvias podrían continuar en la zona norte y en sectores del oriente del país. Mientras tanto, el ambiente se mantendrá cálido durante la tarde y fresco durante la noche y la madrugada.

PRONOSTICAN LLUVIAS Y TORMENTAS PARA ESTA TARDE EN VARIAS ZONAS DEL PAÍS El meteorólogo Amides Figueroa, del Ministerio de Medio Ambiente, informó que durante la tarde de este martes se prevén lluvias y tormentas, principalmente en la zona norte y las cordilleras de… pic.twitter.com/JA4iVtbloi — Diario Digital Cronio (@croniosv) September 29, 2026

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) señala que estas condiciones están relacionadas con la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical y una vaguada en superficie, fenómenos que favorecen el ingreso de humedad y la formación de nubosidad.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse pendiente de las actualizaciones oficiales ante posibles cambios en las condiciones del tiempo.

🚨 #TomeNota REPORTAN FUERTE LLUVIA ELÉCTRICA Y GRANIZO EN LOS PRÓCERES Reportan fuerte lluvia eléctrica, acompañada de rayos y granizo, sobre el bulevar de Los Próceres, a la altura de la UCA.#CronioSV #LosPróceres #Lluvia #Granizo #Clima pic.twitter.com/kGXvv9FNlb — Diario Digital Cronio (@croniosv) September 29, 2026

FUERTE TORMENTA AFECTA SANTA TECLA Y OTROS PUNTOS DEL PAÍS Una fuerte tormenta se registra en Santa Tecla, mientras lluvias y tormentas de moderada a fuerte intensidad afectan distintos sectores del Área Metropolitana de San Salvador. ¿Y en su zona cómo está el clima?… pic.twitter.com/n1VgXiyE0s — Diario Digital Cronio (@croniosv) September 29, 2026

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