Nacionales
Más de 21 mil jóvenes reciben certificación DI para beca de educación superior
Más de 21 mil jóvenes salvadoreños que participaron en procesos formativos están recibiendo la certificación DI, con la que podrán continuar el proceso para estudiar una carrera de educación superior mediante las becas habilitadas por el Gobierno de El Salvador a través de la Dirección de Integración.
“La madrugada del 29 de septiembre será inolvidable para más de 21 mil jóvenes que han estado trabajando por conquistar sus sueños de ingresar a una institución de educación superior como becados DI”, informó la Dirección de Integración.
Para 2027, el Gobierno habilitó más de 46 mil cupos para más de 600 carreras en 46 universidades, escuelas técnicas y centros de formación profesional que han firmado convenios para incorporarse al programa de becas.
De acuerdo con las cifras de la Dirección de Integración, 21,122 jóvenes estudiantes de bachillerato asistieron a las actividades del proceso formativo y están habilitados para recibir su certificación DI. Antes del 6 de octubre deberán acudir a preinscribirse en los diferentes centros de estudio, cumplir con los requisitos de admisión y adaptarse a los cupos disponibles en las carreras seleccionadas.
“A partir de la 1:00 de la mañana, miles de hogares salvadoreños estarán iluminados por la alegría y la ilusión que sentirán las familias al ver que sus jóvenes han obtenido la certificación DI, con base en el esfuerzo, dedicación, compromiso y entrega de cada uno al participar en las diferentes actividades del Programa Proceso Formativo”, agregó Integración.
De los jóvenes que participaron en el proceso formativo, 14,627 asistieron a seis actividades formativas, mostraron buen desempeño y obtuvieron una certificación DI Plus, con la que pueden ingresar a cualquier carrera universitaria, técnica o técnica vocacional.
Asimismo, 3,876 jóvenes recibieron certificación DI Universitaria; 1,586 obtuvieron certificación DI Técnica para una carrera técnica de hasta tres años; y 1,033 recibieron la certificación DI para un curso técnico vocacional de hasta 12 meses.
De acuerdo con el cronograma de Integración, entre el 6 y el 13 de octubre, los centros de estudio deberán notificar los ingresos con base en los requisitos establecidos y los cupos disponibles.
Nacionales
VIDEOS | MARN prevé lluvias y tormentas durante la tarde de este martes
El meteorólogo Amides Figueroa, del Ministerio de Medio Ambiente, compartió el pronóstico del tiempo para las próximas horas y las condiciones previstas para este martes.
De acuerdo con el pronóstico oficial, durante la tarde se esperan lluvias y tormentas, principalmente en la zona norte y las cordilleras de Apaneca-Ilamatepec, El Bálsamo y Tecapa-Berlín. Estas condiciones también podrían presentarse en algunos sectores del Área Metropolitana de San Salvador.
Durante la noche, las lluvias podrían continuar en la zona norte y en sectores del oriente del país. Mientras tanto, el ambiente se mantendrá cálido durante la tarde y fresco durante la noche y la madrugada.
PRONOSTICAN LLUVIAS Y TORMENTAS PARA ESTA TARDE EN VARIAS ZONAS DEL PAÍS
El meteorólogo Amides Figueroa, del Ministerio de Medio Ambiente, informó que durante la tarde de este martes se prevén lluvias y tormentas, principalmente en la zona norte y las cordilleras de… pic.twitter.com/JA4iVtbloi
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 29, 2026
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) señala que estas condiciones están relacionadas con la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical y una vaguada en superficie, fenómenos que favorecen el ingreso de humedad y la formación de nubosidad.
Las autoridades recomiendan a la población mantenerse pendiente de las actualizaciones oficiales ante posibles cambios en las condiciones del tiempo.
🚨 #TomeNota REPORTAN FUERTE LLUVIA ELÉCTRICA Y GRANIZO EN LOS PRÓCERES
Reportan fuerte lluvia eléctrica, acompañada de rayos y granizo, sobre el bulevar de Los Próceres, a la altura de la UCA.#CronioSV #LosPróceres #Lluvia #Granizo #Clima pic.twitter.com/kGXvv9FNlb
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 29, 2026
FUERTE TORMENTA AFECTA SANTA TECLA Y OTROS PUNTOS DEL PAÍS
Una fuerte tormenta se registra en Santa Tecla, mientras lluvias y tormentas de moderada a fuerte intensidad afectan distintos sectores del Área Metropolitana de San Salvador.
¿Y en su zona cómo está el clima?… pic.twitter.com/n1VgXiyE0s
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 29, 2026
Principal
VIDEO | Abandonan a dos perritos dentro de una bolsa en el mercado Roldán
Dos perritos fueron encontrados abandonados dentro de una bolsa en las instalaciones del mercado Roldán, ubicado en La Paz Este.
De acuerdo con información difundida por la municipalidad, una mujer de avanzada edad habría dejado a los animales en el lugar, donde permanecieron solos y sin atención.
Tras recibir el reporte, personal de la Contravencional, junto a Gio y su grupo de rescate, acudió al mercado para poner a salvo a los cachorros.
Los dos perritos se encuentran ahora bajo resguardo y, según informó la municipalidad, próximamente estarán disponibles para adopción.
El caso pone nuevamente sobre la mesa la importancia de la tenencia responsable de mascotas y de buscar alternativas de protección antes de recurrir al abandono.
El mercado Roldán se encuentra en La Paz Este, municipio encabezado por la alcaldesa Marcela Pineda.
RESCATAN A DOS CACHORROS ABANDONADOS DENTRO DE UNA BOLSA EN LA PAZ ESTE 💔🐾
Dos perritos fueron encontrados abandonados dentro de una bolsa en las instalaciones del mercado Roldán, en La Paz Este.
De acuerdo con información difundida por la municipalidad, una mujer de avanzada… pic.twitter.com/XiS0s4aGe3
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Sucesos
Accidente de tránsito deja a una persona lesionada de gravedad en Cabañas
Esta mañana, una persona resultó gravemente lesionada tras sufrir un accidente de tránsito en la carretera principal de San Isidro, Cabañas.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el conductor perdió el control del vehículo, se salió de la vía y posteriormente impactó contra un separador.
Debido a la fuerza del impacto, el automóvil quedó completamente destruido.
Instituciones de socorro acudieron al lugar para brindar atención a la víctima, cuyo estado de salud fue reportado como delicado. Posteriormente, fue trasladada hacia un centro asistencial.