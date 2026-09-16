2

Connect with us

Nacionales

Presidente Bukele inaugura centro escolar en el cantón Los Toles, Ahuachapán

Publicado

hace 11 minutos

el

El presidente Nayib Bukele asistió este 15 de septiembre al cantón Los Toles, en Ahuachapán, para participar en la inauguración de una nueva carretera y del Centro Escolar Cantón Los Toles. El mandatario estuvo acompañado por su esposa, la Primera Dama de la República, Gabriela de Bukele, y sus hijas, Layla y Aminah, en el marco de la celebración del Día de la Independencia de El Salvador.

Durante la actividad, Layla Bukele, hija mayor del presidente, invitó a los estudiantes del Centro Escolar Cantón Los Toles a conocer las instalaciones renovadas por la Dirección de Obras Municipales.

«¿Quieren ver su escuela? Vamos a verla», dijo Layla Bukele antes de ingresar junto a los estudiantes al centro educativo, quienes observaron por primera vez las instalaciones completamente remodeladas.

Durante el acto de inauguración, Kimberly Ramírez, estudiante encargada de brindar un discurso, expresó su agradecimiento por las obras realizadas en la comunidad.

«Es para mí un gran honor dirigirme a ustedes en este día tan especial. Antes que nada, quiero agradecer a Dios por compartir este momento y por darnos la oportunidad de ser parte de una transformación para nuestra comunidad, que desde hace mucho tiempo se esperaba. Hoy estamos reunidos para celebrar la promesa cumplida de nuestro presidente Nayib Bukele con la pavimentación de la calle y la construcción de nuestro centro escolar», declaró la estudiante.

Ramírez también recordó las dificultades que enfrentaban los habitantes para transitar por la vía que conecta Arco Durán con el cantón Los Toles, especialmente durante la época lluviosa. Actualmente, la carretera se encuentra totalmente pavimentada.

Por su parte, el presidente Bukele señaló que las obras inauguradas forman parte de una promesa realizada el 15 de septiembre del año anterior.

«En primer lugar, estamos felices, igual que ustedes, de inaugurar no solo dos obras importantes para las comunidades, sino además una promesa que hicimos exactamente el 15 de septiembre del año pasado», declaró.

El mandatario explicó que el proyecto vial inicialmente contemplaba conectar el distrito de Ahuachapán con el cantón Los Toles mediante un trayecto de ocho kilómetros. Sin embargo, la obra fue ampliada para alcanzar los 12 kilómetros y conectar también con un caserío ubicado en la zona y con el centro escolar, a petición de las comunidades aledañas.

Bukele relató que, durante el desarrollo del proyecto, recibió la propuesta de ampliar aún más la carretera, debido a que esta quedaría a tres kilómetros de Guatemala.

«Pero luego me dijeron (el Ministerio de Obras Públicas): “presidente, la hemos ampliado tanto que estamos a tres kilómetros de Guatemala”. Entonces me dijeron: “si la ampliamos tres kilómetros más, llegamos a Guatemala”. Yo dije: “lleguemos a Guatemala”. Porque aunque ahorita ese es un paso normal, con el tiempo, eso va a traer, primero a Dios, que Guatemala haga su calle también, va a traer un paso fronterizo», explicó.

De acuerdo con el mandatario, la nueva obra vial también generará condiciones para el desarrollo de actividades económicas en la zona, como inversión, empleo y turismo, debido al flujo de viajeros que utilizarán la carretera.

Bukele indicó que este movimiento podría generar la necesidad de nuevos establecimientos, entre ellos gasolineras, farmacias y supermercados. «Eso va a significar más empleos», subrayó.

En cuanto al centro escolar, las instalaciones ahora cuentan con juegos para niños, zona de recreo, comedor, cocina, aulas y baños renovados, además de un área para primera infancia.

El proyecto representó una inversión de $1.2 millones y beneficiará a alrededor de 200 estudiantes.

El presidente también destacó que los beneficios de la nueva carretera alcanzarán a estudiantes de otros centros educativos y a comunidades ubicadas a lo largo de la vía.

«Y no solo del Centro Escolar Cantón Los Toles, sino de cinco centros escolares que se ven beneficiados con la carretera nueva. Además de muchas comunidades, a lo largo de 15 kilómetros de carretera, que iba a ser originalmente ocho, y casi que se duplicó el proyecto para poder llegar a más gente», destacó Bukele.

La obra beneficia directamente a cerca de 4,000 familias de Chancuyo, Palo Piqué, Los Toles y sectores aledaños, además de facilitar el traslado de estudiantes y mejorar la conexión entre estas comunidades.

Según los datos del proyecto, alrededor de 1,007 vehículos circulan diariamente por esta carretera.

Related Topics:
Continue Reading
Advertisement

Nacionales

Así celebraron los niños del Hospital Bloom los 205 años de Independencia

Publicado

hace 4 horas

el

15 septiembre, 2026

Por

Los niños de Educación Inclusiva y del Servicio de Apoyo Educativo Hospitalario del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom participaron en un acto cívico para conmemorar los 205 años de Independencia de El Salvador.

La actividad permitió que los pequeños se sumaran a las celebraciones patrias y vivieran desde el hospital una jornada dedicada a la identidad y al orgullo de ser salvadoreños.

El acto destacó la importancia de que el sentimiento patriótico se fomente desde la infancia y que los niños tengan participación en las actividades relacionadas con la conmemoración de la Independencia del país.

Continue Reading

Nacionales

FOTOS – VIDEOS | El Salvador celebra 205 años de independencia con desfiles patrios

Publicado

hace 8 horas

el

15 septiembre, 2026

Por

Foto: Valentina Martínez

Miles de salvadoreños se congregaron este 15 de septiembre para conmemorar los 205 años de independencia de El Salvador, durante una jornada marcada por la música, el talento estudiantil y el orgullo nacional.

Las calles de San Salvador se llenaron de azul y blanco, música y alegría durante el Desfile de Independencia 2026, que reunió a estudiantes, docentes y familias para participar en esta celebración cívica.

El recorrido partió desde la plaza Divino Salvador del Mundo y avanzó por la alameda Roosevelt hasta llegar al Parque Cuscatlán. A lo largo del trayecto, cientos de participantes mostraron su talento, disciplina y entusiasmo.

La Banda El Salvador abrió el desfile con sus interpretaciones, dando paso al ritmo de las bandas de paz y a las presentaciones de las cachiporras.

Estudiantes de distintas instituciones educativas participaron con entusiasmo, acompañados por el aplauso de las familias que se acercaron para disfrutar del desfile.

Este año, además, estudiantes de la Escuela Nacional de Música, la Escuela Nacional de Danza y el Centro Nacional de Artes (Cenar) se incorporaron por primera vez a la actividad, sumando expresiones artísticas a la tradicional celebración.

Los trajes típicos y las danzas también formaron parte del recorrido, reflejando la riqueza cultural salvadoreña y las tradiciones que acompañan la conmemoración de la independencia.

Uno de los momentos más solemnes de la jornada fue la entonación del himno nacional, que reunió a los asistentes en un instante de respeto y orgullo por el país.

Entre banderas, melodías y coreografías, El Salvador celebró una nueva fiesta de independencia, en una jornada que combinó tradición, identidad y convivencia familiar.

Continue Reading

Economia

El 92.1 % de los demandados por cuotas alimenticias son hombres

Publicado

hace 8 horas

el

15 septiembre, 2026

Por

La Procuraduría General de la República (PGR) reporta que del total de las demandas por cuotas alimenticias presentadas ante la institución entre el 1.° de enero de 2025 y el 31 de agosto de este año el 92.1 % corresponde a hombres y el 7.9 % a mujeres.

De acuerdo con las cifras de la PGR, durante 2025 recibieron 11,462 demandas de cuotas alimenticias, de las cuales, 10,544 fueron en contra de hombres y 918 en contra de mujeres.

Mientras que, entre el 1.° de enero y el 31 de agosto de este año, el acumulado de demandas recibidas asciende a 5,751, de las cuales 5,317 fueron contra hombres y 434 contra mujeres. Sumando los dos períodos, entre 2025 y 2026, la PGR totalizó 17,213 de mandas de cuotas alimenticias recibidas, de las cuales, 15,861 son contra hombres y 1,352 son contra mujeres.

La cuota alimenticia establecida en el artículo 248 del Código de Familia debe cubrir necesidades de sustento, vivienda, vestido, conservación de la salud y educación del alimentario. El beneficiario no solo puede ser un hijo, sino la cónyuge, los hermanos y padres.

«El pago podrá efectuarse mediante depósito personal o por medio de retención de planilla, según la modalidad designada», explicó Álex Mejía, procurador especializado de familia de la PGR.

En estos casos, el dinero está disponible de inmediato. «Este mecanismo permite que la persona beneficiaria disponga de su cuota alimenticia desde el momento en que la persona alimentante realiza el depósito correspondiente, favoreciendo una gestión más ágil y eficiente», afirmó Mejía.
Aunque tradicionalmente es mayor el número de hombres demandados en las sedes de la PGR, también se registraron casos en contra de mujeres, quienes son obligadas a responder económicamente por sus hijos.

La obligatoriedad de responder económicamente por sus descendientes aplica para quienes están en el territorio nacional, y también la PGR dispone de facultades legales para gestionar cuotas en el extranjero. Entre el 1.° de enero y el 31 de agosto de 2026, la PGR logró que 220 hombres residentes en el extranjero enviaran ayuda económica a sus hijos, además de 17 mujeres.

DINERO ENTREGADO

Entre 2025 y 2026 se ha entregado más de $57 millones en concepto de cuota alimentaria, según datos de la PGR. Durante 2025, la institución gestionó a favor de los beneficiarios $34,344,590.12.

Mientras que, entre el 1.° de enero y el 31 de agosto de 2026, lo pagado en concepto de cuotas alimenticias es un monto de $22,892,334.47. Eso hace un total en ambos períodos de $57,236,924.59.

«Es importante aclarar que estos montos incluyen, además de la cuota correspondiente, amortizaciones, indemnizaciones, prestaciones, aguinaldos y otros conceptos asociados», explicó Mejía. «Entre 2025 y lo que va de 2026 se ha beneficiado aproximadamente a 7,600 familias nuevas mediante la gestión de fijaciones de cuotas alimenticias», agregó el funcionario.

En el caso de ingresos desde el extranjero, la PGR registró en 2025 el envío de 2,315 cuotas alimenticias con un equivalente a $391,274. Dicho monto provino principalmente de Estados Unidos.

Continue Reading

Publicidad

Lo Más Leído