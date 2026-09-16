Presidente Bukele inaugura centro escolar en el cantón Los Toles, Ahuachapán

El presidente Nayib Bukele asistió este 15 de septiembre al cantón Los Toles, en Ahuachapán, para participar en la inauguración de una nueva carretera y del Centro Escolar Cantón Los Toles. El mandatario estuvo acompañado por su esposa, la Primera Dama de la República, Gabriela de Bukele, y sus hijas, Layla y Aminah, en el marco de la celebración del Día de la Independencia de El Salvador.

Durante la actividad, Layla Bukele, hija mayor del presidente, invitó a los estudiantes del Centro Escolar Cantón Los Toles a conocer las instalaciones renovadas por la Dirección de Obras Municipales.

«¿Quieren ver su escuela? Vamos a verla», dijo Layla Bukele antes de ingresar junto a los estudiantes al centro educativo, quienes observaron por primera vez las instalaciones completamente remodeladas.

Durante el acto de inauguración, Kimberly Ramírez, estudiante encargada de brindar un discurso, expresó su agradecimiento por las obras realizadas en la comunidad.

«Es para mí un gran honor dirigirme a ustedes en este día tan especial. Antes que nada, quiero agradecer a Dios por compartir este momento y por darnos la oportunidad de ser parte de una transformación para nuestra comunidad, que desde hace mucho tiempo se esperaba. Hoy estamos reunidos para celebrar la promesa cumplida de nuestro presidente Nayib Bukele con la pavimentación de la calle y la construcción de nuestro centro escolar», declaró la estudiante.

Ramírez también recordó las dificultades que enfrentaban los habitantes para transitar por la vía que conecta Arco Durán con el cantón Los Toles, especialmente durante la época lluviosa. Actualmente, la carretera se encuentra totalmente pavimentada.

Por su parte, el presidente Bukele señaló que las obras inauguradas forman parte de una promesa realizada el 15 de septiembre del año anterior.

«En primer lugar, estamos felices, igual que ustedes, de inaugurar no solo dos obras importantes para las comunidades, sino además una promesa que hicimos exactamente el 15 de septiembre del año pasado», declaró.

El mandatario explicó que el proyecto vial inicialmente contemplaba conectar el distrito de Ahuachapán con el cantón Los Toles mediante un trayecto de ocho kilómetros. Sin embargo, la obra fue ampliada para alcanzar los 12 kilómetros y conectar también con un caserío ubicado en la zona y con el centro escolar, a petición de las comunidades aledañas.

Bukele relató que, durante el desarrollo del proyecto, recibió la propuesta de ampliar aún más la carretera, debido a que esta quedaría a tres kilómetros de Guatemala.

«Pero luego me dijeron (el Ministerio de Obras Públicas): “presidente, la hemos ampliado tanto que estamos a tres kilómetros de Guatemala”. Entonces me dijeron: “si la ampliamos tres kilómetros más, llegamos a Guatemala”. Yo dije: “lleguemos a Guatemala”. Porque aunque ahorita ese es un paso normal, con el tiempo, eso va a traer, primero a Dios, que Guatemala haga su calle también, va a traer un paso fronterizo», explicó.

De acuerdo con el mandatario, la nueva obra vial también generará condiciones para el desarrollo de actividades económicas en la zona, como inversión, empleo y turismo, debido al flujo de viajeros que utilizarán la carretera.

Bukele indicó que este movimiento podría generar la necesidad de nuevos establecimientos, entre ellos gasolineras, farmacias y supermercados. «Eso va a significar más empleos», subrayó.

En cuanto al centro escolar, las instalaciones ahora cuentan con juegos para niños, zona de recreo, comedor, cocina, aulas y baños renovados, además de un área para primera infancia.

El proyecto representó una inversión de $1.2 millones y beneficiará a alrededor de 200 estudiantes.

El presidente también destacó que los beneficios de la nueva carretera alcanzarán a estudiantes de otros centros educativos y a comunidades ubicadas a lo largo de la vía.

«Y no solo del Centro Escolar Cantón Los Toles, sino de cinco centros escolares que se ven beneficiados con la carretera nueva. Además de muchas comunidades, a lo largo de 15 kilómetros de carretera, que iba a ser originalmente ocho, y casi que se duplicó el proyecto para poder llegar a más gente», destacó Bukele.

La obra beneficia directamente a cerca de 4,000 familias de Chancuyo, Palo Piqué, Los Toles y sectores aledaños, además de facilitar el traslado de estudiantes y mejorar la conexión entre estas comunidades.

Según los datos del proyecto, alrededor de 1,007 vehículos circulan diariamente por esta carretera.

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