Así celebraron los niños del Hospital Bloom los 205 años de Independencia

Foto: Valentina Martínez

Miles de salvadoreños se congregaron este 15 de septiembre para conmemorar los 205 años de independencia de El Salvador, durante una jornada marcada por la música, el talento estudiantil y el orgullo nacional.

Las calles de San Salvador se llenaron de azul y blanco, música y alegría durante el Desfile de Independencia 2026, que reunió a estudiantes, docentes y familias para participar en esta celebración cívica.

Un ambiente de fiesta y fervor patrio se vive en los alrededores de la Plaza Divino Salvador del Mundo.

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La juventud salvadoreña se une para celebrar los 205 años de Independencia de El Salvador, en una fiesta cívica que reúne a todos. Hoy, los estudiantes cuentan con más oportunidades para construir su futuro, gracias a la apuesta por la educación que impulsa el Gobierno del… pic.twitter.com/iwFe9Pjbnp — Diario Digital Cronio (@croniosv) September 15, 2026

La alameda Roosevelt se convierte en el escenario de una gran fiesta patria, donde los estudiantes y las familias celebran con orgullo los 205 años de Independencia de El Salvador. 📹: Diario Digital Cronio – Valentina Martínez#CronioSV #ElSalvador #IndependenciaDeElSalvador… pic.twitter.com/KEwqUtkDiZ — Diario Digital Cronio (@croniosv) September 15, 2026

🇸🇻 El Salvador conmemora su Independencia en un ambiente de paz y tranquilidad. Este 15 de septiembre, la Patria se viste de orgullo y libertad. La celebración destaca no solo los hechos históricos del país, sino también la paz recuperada, la seguridad alcanzada y la esperanza… pic.twitter.com/L94DZsaScH — Diario Digital Cronio (@croniosv) September 15, 2026

El recorrido partió desde la plaza Divino Salvador del Mundo y avanzó por la alameda Roosevelt hasta llegar al Parque Cuscatlán. A lo largo del trayecto, cientos de participantes mostraron su talento, disciplina y entusiasmo.

La plaza Divino Salvador del Mundo se llena de orgullo patrio, donde el azul y blanco resalta el civismo que vive El Salvador conmemorando 205 años de independencia, y que ahora los salvadoreños viven en paz gracias a las medidas de seguridad implementadas por el Gobierno del… pic.twitter.com/TVX3RXEP80 — Diario Digital Cronio (@croniosv) September 15, 2026

La Banda El Salvador abrió el desfile con sus interpretaciones, dando paso al ritmo de las bandas de paz y a las presentaciones de las cachiporras.

Estudiantes de distintas instituciones educativas participaron con entusiasmo, acompañados por el aplauso de las familias que se acercaron para disfrutar del desfile.

Este año, además, estudiantes de la Escuela Nacional de Música, la Escuela Nacional de Danza y el Centro Nacional de Artes (Cenar) se incorporaron por primera vez a la actividad, sumando expresiones artísticas a la tradicional celebración.

Por primera vez, estudiantes de la Escuela Nacional de Música, la Escuela Nacional de Danza y el Centro Nacional de Artes (Cenar) se suman al Desfile de Independencia 2026. Con entusiasmo y orgullo patrio, los jóvenes participan en esta celebración, como parte de las… pic.twitter.com/uHz6yFFZk9 — Diario Digital Cronio (@croniosv) September 15, 2026

Los trajes típicos y las danzas también formaron parte del recorrido, reflejando la riqueza cultural salvadoreña y las tradiciones que acompañan la conmemoración de la independencia.

Generaciones enteras han aprendido a celebrar la Independencia de El Salvador. Hoy, esa tradición vuelve a las calles con música, disciplina, alegría y el orgullo de ser salvadoreños.#CronioSV #ElSalvador #IndependenciaDeElSalvador #15DeSeptiembre #FiestasPatrias pic.twitter.com/GMrGkX9toJ — Diario Digital Cronio (@croniosv) September 15, 2026

El colorido de los trajes típicos y el ritmo de las danzas se hacen presentes en el Desfile de Independencia 2026, llenando de alegría y tradición las calles capitalinas. Cada presentación refleja la riqueza cultural que forma parte de nuestra identidad y acompaña esta fiesta… pic.twitter.com/X13xelsqIr — Diario Digital Cronio (@croniosv) September 15, 2026

Uno de los momentos más solemnes de la jornada fue la entonación del himno nacional, que reunió a los asistentes en un instante de respeto y orgullo por el país.

Entre banderas, melodías y coreografías, El Salvador celebró una nueva fiesta de independencia, en una jornada que combinó tradición, identidad y convivencia familiar.

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