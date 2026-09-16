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Nacionales

Así celebraron los niños del Hospital Bloom los 205 años de Independencia

Publicado

hace 59 minutos

el

Los niños de Educación Inclusiva y del Servicio de Apoyo Educativo Hospitalario del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom participaron en un acto cívico para conmemorar los 205 años de Independencia de El Salvador.

La actividad permitió que los pequeños se sumaran a las celebraciones patrias y vivieran desde el hospital una jornada dedicada a la identidad y al orgullo de ser salvadoreños.

El acto destacó la importancia de que el sentimiento patriótico se fomente desde la infancia y que los niños tengan participación en las actividades relacionadas con la conmemoración de la Independencia del país.

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Nacionales

FOTOS – VIDEOS | El Salvador celebra 205 años de independencia con desfiles patrios

Publicado

hace 5 horas

el

15 septiembre, 2026

Por

Foto: Valentina Martínez

Miles de salvadoreños se congregaron este 15 de septiembre para conmemorar los 205 años de independencia de El Salvador, durante una jornada marcada por la música, el talento estudiantil y el orgullo nacional.

Las calles de San Salvador se llenaron de azul y blanco, música y alegría durante el Desfile de Independencia 2026, que reunió a estudiantes, docentes y familias para participar en esta celebración cívica.

El recorrido partió desde la plaza Divino Salvador del Mundo y avanzó por la alameda Roosevelt hasta llegar al Parque Cuscatlán. A lo largo del trayecto, cientos de participantes mostraron su talento, disciplina y entusiasmo.

La Banda El Salvador abrió el desfile con sus interpretaciones, dando paso al ritmo de las bandas de paz y a las presentaciones de las cachiporras.

Estudiantes de distintas instituciones educativas participaron con entusiasmo, acompañados por el aplauso de las familias que se acercaron para disfrutar del desfile.

Este año, además, estudiantes de la Escuela Nacional de Música, la Escuela Nacional de Danza y el Centro Nacional de Artes (Cenar) se incorporaron por primera vez a la actividad, sumando expresiones artísticas a la tradicional celebración.

Los trajes típicos y las danzas también formaron parte del recorrido, reflejando la riqueza cultural salvadoreña y las tradiciones que acompañan la conmemoración de la independencia.

Uno de los momentos más solemnes de la jornada fue la entonación del himno nacional, que reunió a los asistentes en un instante de respeto y orgullo por el país.

Entre banderas, melodías y coreografías, El Salvador celebró una nueva fiesta de independencia, en una jornada que combinó tradición, identidad y convivencia familiar.

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Economia

El 92.1 % de los demandados por cuotas alimenticias son hombres

Publicado

hace 5 horas

el

15 septiembre, 2026

Por

La Procuraduría General de la República (PGR) reporta que del total de las demandas por cuotas alimenticias presentadas ante la institución entre el 1.° de enero de 2025 y el 31 de agosto de este año el 92.1 % corresponde a hombres y el 7.9 % a mujeres.

De acuerdo con las cifras de la PGR, durante 2025 recibieron 11,462 demandas de cuotas alimenticias, de las cuales, 10,544 fueron en contra de hombres y 918 en contra de mujeres.

Mientras que, entre el 1.° de enero y el 31 de agosto de este año, el acumulado de demandas recibidas asciende a 5,751, de las cuales 5,317 fueron contra hombres y 434 contra mujeres. Sumando los dos períodos, entre 2025 y 2026, la PGR totalizó 17,213 de mandas de cuotas alimenticias recibidas, de las cuales, 15,861 son contra hombres y 1,352 son contra mujeres.

La cuota alimenticia establecida en el artículo 248 del Código de Familia debe cubrir necesidades de sustento, vivienda, vestido, conservación de la salud y educación del alimentario. El beneficiario no solo puede ser un hijo, sino la cónyuge, los hermanos y padres.

«El pago podrá efectuarse mediante depósito personal o por medio de retención de planilla, según la modalidad designada», explicó Álex Mejía, procurador especializado de familia de la PGR.

En estos casos, el dinero está disponible de inmediato. «Este mecanismo permite que la persona beneficiaria disponga de su cuota alimenticia desde el momento en que la persona alimentante realiza el depósito correspondiente, favoreciendo una gestión más ágil y eficiente», afirmó Mejía.
Aunque tradicionalmente es mayor el número de hombres demandados en las sedes de la PGR, también se registraron casos en contra de mujeres, quienes son obligadas a responder económicamente por sus hijos.

La obligatoriedad de responder económicamente por sus descendientes aplica para quienes están en el territorio nacional, y también la PGR dispone de facultades legales para gestionar cuotas en el extranjero. Entre el 1.° de enero y el 31 de agosto de 2026, la PGR logró que 220 hombres residentes en el extranjero enviaran ayuda económica a sus hijos, además de 17 mujeres.

DINERO ENTREGADO

Entre 2025 y 2026 se ha entregado más de $57 millones en concepto de cuota alimentaria, según datos de la PGR. Durante 2025, la institución gestionó a favor de los beneficiarios $34,344,590.12.

Mientras que, entre el 1.° de enero y el 31 de agosto de 2026, lo pagado en concepto de cuotas alimenticias es un monto de $22,892,334.47. Eso hace un total en ambos períodos de $57,236,924.59.

«Es importante aclarar que estos montos incluyen, además de la cuota correspondiente, amortizaciones, indemnizaciones, prestaciones, aguinaldos y otros conceptos asociados», explicó Mejía. «Entre 2025 y lo que va de 2026 se ha beneficiado aproximadamente a 7,600 familias nuevas mediante la gestión de fijaciones de cuotas alimenticias», agregó el funcionario.

En el caso de ingresos desde el extranjero, la PGR registró en 2025 el envío de 2,315 cuotas alimenticias con un equivalente a $391,274. Dicho monto provino principalmente de Estados Unidos.

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Nacionales

Banda El Salvador encabezará el Desfile de Independencia

Publicado

hace 11 horas

el

15 septiembre, 2026

Por

Con 1,000 integrantes, cuyas edades oscilan entre los 12 y los 20 años, la Banda El Salvador será la encargada de encabezar el desfile conmemorativo de los 205 años de independencia de El Salvador, este 15 de septiembre.

La agrupación está integrada por jóvenes provenientes de las zonas oriental, occidental y paracentral del país, quienes presentarán un amplio repertorio de canciones que incluye interpretaciones propias del folclore salvadoreño, además de otras sorpresas preparadas para la ocasión.

El maestro Mario Corpeño, director general de la banda, explicó que los integrantes han cumplido largas jornadas de ensayo para prepararse y ofrecer un gran espectáculo a los salvadoreños.

Sin embargo, la preparación de los jóvenes no se ha limitado a los ensayos para esta fecha especial. Desde su incorporación a la banda, reciben clases formativas, instrumentales y de solfeo rítmico una vez por semana.

«En cada sede ellos se preparan con sus maestros. Luego de eso vienen los ensayos de zona y después están los ensayos nacionales, donde se une toda la banda en San Salvador para acoplarla de manera presencial», manifestó Corpeño.

Además de Mario Corpeño, la Banda El Salvador cuenta con el respaldo de 48 maestros y tres psicólogos, quienes también contribuyen al crecimiento artístico y humano de los jóvenes.

La Banda El Salvador debutó el 15 de septiembre de 2022 con 300 integrantes. Posteriormente, amplió su número a 600 músicos y, en 2024, desfiló con 1,002 integrantes durante la celebración del 203.° aniversario de la firma del Acta de Independencia Centroamericana.

Como parte de su experiencia, la banda ya realizó su primera gira nacional, en la que presentó un amplio repertorio de música académica y popular para el deleite de miles de personas en diferentes ciudades y escenarios del país.

Las actividades están previstas para iniciar a las 8:00 de la mañana en la plaza Salvador del Mundo, mientras que las autoridades estiman que el recorrido concluya alrededor del mediodía en el parque Cuscatlán.

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