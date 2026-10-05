Judicial
Cárcel para sujeto que ingresaba a hurtar a hospitales
Omar Iván Alfaro Cruz fue condenado a 12 años de prisión por el delito de hurto agravado y al pago de $1,000 en concepto de responsabilidad civil, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía, Alfaro Cruz se hacía pasar como paciente o acompañante para sustraer objetos de valor de empleados o del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
El condenado aprovechaba que el personal se encontraba realizando sus labores para hurtar teléfonos celulares y otros objetos de valor que permanecían a la vista.
Uno de los hechos ocurrió el 2 de mayo de 2025, cuando ingresó al Hospital Médico Quirúrgico, en San Salvador. Al llegar al área de Neumología, esperó a que ocurriera una emergencia para hurtar una tablet propiedad del ISSS.
La sentencia condenatoria fue dictada durante un juicio sumario por el Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador. Este procedimiento permitió agilizar el desarrollo del juicio.
Judicial
Capturan en Ciudad Arce a un hombre que lesionó con un corvo al vecino que defendió a su compañera de vida
La Policía Nacional Civil capturó en Ciudad Arce, La Libertad Centro, a José María Aguilar Cortez, de 41 años, señalado de atacar con un corvo a un vecino y provocarle una lesión en un brazo. Según las autoridades, el hecho ocurrió cuando Aguilar Cortez agredía a su compañera de vida: el vecino escuchó el alboroto, se acercó e intervino para defenderla, y fue entonces cuando recibió el ataque.
El detenido fue interceptado en ese distrito. No se han divulgado la identidad del vecino ni la de la mujer, ni el centro al que pudo haber sido trasladado el lesionado. La versión oficial ubica la agresión en La Libertad Centro y la captura en Ciudad Arce.
Aguilar Cortez tiene antecedentes por amenazas en 2008, lesiones en 2011 y 2020, y lesiones agravadas en 2012. En este caso será remitido por lesiones agravadas. También se evalúa sumarle violencia intrafamiliar en perjuicio de su compañera de vida. El proceso queda en manos de la Fiscalía.
Judicial
La Policía Nacional Civil capturó en San Miguel a un nicaragüense señalado de agredir a un hombre y a una adulta mayor.
La Policía Nacional Civil capturó este domingo a José Alfredo Centeno Pérez, de 39 años y nacionalidad nicaragüense, señalado de agredir a dos personas en la vía pública de San Miguel Centro. La detención se concretó en la 8.ª avenida Norte y 10.ª calle Oriente, el mismo sector donde ocurrieron los hechos, después de que un video del ataque circulara en redes y la PNC abriera un operativo para ubicarlo.
En la grabación, hecha con un celular desde un vehículo, la secuencia ocurre en dos momentos. Centeno Pérez se acerca a un hombre que estaba en la acera de una propiedad, lo sujeta del cuello y lo lanza contra el suelo, donde queda tendido varios segundos. Luego se cruza con una adulta mayor, sigue de largo, retrocede y la empuja por el pecho. Las identidades de las víctimas y la gravedad de las lesiones no han sido divulgadas.
La Policía Nacional Civil capturó a José Alfredo Centeno Pérez, de 39 años y nacionalidad nicaragüense, señalado de agredir a un hombre y a una adulta mayor en la vía pública de San Miguel.
En un video difundido en redes se observa cómo lo sujeta del cuello y lo lanza al suelo. Luego retrocede y empuja por el pecho a la adulta mayor. La captura se concretó en la 8.ª avenida Norte y 10.ª calle Oriente. Será remitido por desórdenes públicos y lesiones.
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 4, 2026
La PNC informó que Centeno Pérez será remitido por los delitos de desórdenes públicos y lesiones. El caso queda en manos de la Fiscalía. Las autoridades recordaron que este tipo de agresiones en la vía pública puede terminar en proceso judicial y en prisión.
Judicial
Capturan al representante legal de la empresa dueña de la volqueta del choque en Integración
La PNC capturó este miércoles a Marvin Alexis Hernández Ramírez, de 27 años, representante legal de GRUPO GEA S.A. de C.V., empresa propietaria de la volqueta que desencadenó el choque múltiple en el bulevar Constitución, cerca del redondel Integración, rumbo a Apopa. La Policía informó que será remitido a las instancias correspondientes. No detalló, por ahora, el delito exacto que se le imputa. La detención se suma a la del motorista y abre la línea de investigación sobre la empresa, no solo sobre quien iba al volante.
Horas antes había sido detenido Rudy Joel Rivera Hernández, de 30 años, conductor de la unidad. Resultó con una lesión en el brazo izquierdo y quedó bajo custodia en un hospital. La PNC lo remitirá por homicidio culposo y lesiones culposas. El ministro de Obras Públicas precisó un punto que varios posts resumieron mal: el motorista sí tenía tarjeta de circulación, pero no el permiso especial para circular con esa volqueta. “Al no tener los permisos cometió una irresponsabilidad al manejar una unidad por la cual esta persona no estaba autorizada”, dijo.
El siniestro, reportado a las 9:22 a.m., dejó dos muertos, ocho heridos y 15 vehículos; cuatro se incendaron. La Corte Suprema de Justicia confirmó que una de las víctimas es María Elisa Hernández Portillo, de 60 años, jueza de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de Chalatenango. La segunda es un hombre de 30 años que murió en el traslado. El funcionario indicó que la volqueta perdió los frenos y que la revisión de la carga descartó sobrepeso. Desde el 8 de agosto se han inspeccionado 1,653 unidades de carga antiguas y anunció más controles. La Fiscalía deberá establecer si, además de la falta de permiso, hubo fallas de mantenimiento atribuibles a la empresa.
Capturamos al representante legal del GRUPO GEA S.A. de C.V., empresa responsable de la volqueta que ocasionó el accidente de tránsito está mañana en las cercanías del redondel Integración, Apopa, San Salvador Oeste.
Lo identificamos como Marvin Alexis Hernández Ramírez, de 27… https://t.co/gfGDiomgCU pic.twitter.com/lLNv3V6JZt
— PNC El Salvador (@PNCSV) September 30, 2026