Thomas Girón: “Si desea cantar, no debe tener miedo ni vergüenza”

Estudiantes de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer (USAM), de distintas carreras profesionales, participaron en la exposición colectiva “El silencio del hambre y la luz de la abundancia”, con la cual invitaron a reflexionar sobre temas sensibles del mundo actual.

Los jóvenes se enfocaron en los Objetivos 1 y 2 de Desarrollo Sostenible, que forman parte de la agenda 2030 de Naciones Unidas. El primero se refiere a erradicar la pobreza extrema en todas sus formas y el segundo a poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible.

En total, 16 estudiantes presentaron 37 piezas como parte de la muestra colectiva que se llevó a cabo en la Sala Gabriela Mistral de la Embajada de Chile en El Salvador.

Flor Nuila, pintora, docente universitaria, tallerista y curadora de “El silencio del hambre y la luz de la abundancia” detalló que como parte del proceso formativo que impulsa la USAM a los estudiantes se les brindan diversos talleres artísticos para promover su sensibilidad social y potenciar sus habilidades creativas.

“Como universidad nos interesamos en proyectar el trabajo de los estudiantes, también para hacer un intercambio como sociedad y universidad”, dijo en la entrevista El Salvador Today, de Diario Digital Cronio.

Nuila indicó que esta es la quinta edición de una muestra pictórica vinculada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es decir, en las exposiciones previas se han abordado otras temáticas establecidas por la ONU.

“El arte sensibiliza y da el gusto a la estética, el gusto a la belleza en sí, aunque los géneros son complejos y son varios, y al mismo tiempo (provee) conocimiento, un conocimiento de valorar la vida por medio del arte”, agregó.

Según la curadora, los talleres artísticos para los estudiantes son gratuitos y en ellos pueden participar todos los interesados. Además, la universidad provee materiales y espacios adecuados para impartirlos.

En la exposición colectiva “El silencio del hambre y la luz de la abundancia” también participó el artista emergente D. Charrutini, quien colaboró con tres piezas inéditas.

Durante la inauguración de la muestra, la embajadora de Chile en El Salvador, María Soledad Morales, agradeció el empeño de los estudiantes. Mientras que el director de la Casa de la Cultura de la universidad, Victor Guerra -de la que dependen los talleres artísticos de los jóvenes- recordó el pensamiento humanista del gran literato salvadoreño Alberto Masferrer, de quien toma su nombre la universidad y cuya figura fue incluida en algunas de las obras pictóricas.

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