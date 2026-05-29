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El talento joven brilla con la música italiana
El escenario del Museo de Arte de El Salvador (MARTE) fue el testimonio del potencial artístico de cerca de 30 niños y jóvenes de la Escuela de Música Fundación Ancalmo, quienes protagonizaron el musical «Fior di canto» (La flor del canto). El evento, organizado junto a la Società Dante Alighieri y respaldado por el Ministerio de Cultura, se convirtió en una vitrina donde la disciplina, la técnica vocal y la pasión por la música de los jóvenes artistas asumieron el rol principal.
A pesar de su corta edad, los alumnos demostraron una madurez musical que cautivó a los asistentes. De hecho, uno de los mayores méritos de la noche fue su impecable interpretación en italiano, idioma que no dominan, pero que adoptaron con total naturalidad. Ante este despliegue, Massimiliano Giovannini, director de la Dante, no ocultó su admiración por el talento y la preparación de los jóvenes intérpretes sobre el escenario.
«Estamos impresionando con estos jóvenes y lo bonito es que ya son grandes, ya están crecidos a nivel musical, pero tiene muchos años para crecer más porque siempre se crece. De verdad fue impresionante», expresó.
El concierto no se limitó a una ejecución estática, sino que desafió a los jóvenes a desarrollar un libreto completo, combinando el canto (en italiano) con la expresión corporal y el teatro musical. La puesta en escena se estructuró en tres grandes bloques que exigieron versatilidad interpretativa:
Primer acto: Ambientado en una oficina, los artistas interpretaron cuatro canciones mientras interactuaban dinámicamente con partituras en mano, buscando matices y explorando la mejor versión de los temas. Aquí sonaron clásicos como «Maldita primavera» y «Otra como tú».
Segundo acto: La acción se trasladó a los camerinos, mostrando la preparación de diez jóvenes tras bambalinas. En este espacio de intimidad artística, las voces se unieron para dar vida a canciones como «Yo no te pido la luna».
Tercer acto: El clímax llegó con el formato de festival, donde los jóvenes desbordaron su energía interpretando éxitos de gran arraigo en América Latina como «Amores extraños» y la vibrante «Pa Panamericano».
La música como motor de oportunidades y crecimiento integral
Detrás de la presentación de esa noche se encuentra una visión institucional que concibe a la música como una herramienta de transformación social y desarrollo de habilidades cognitivas. El doctor Mario Enrique Ancalmo, presidente de la Fundación Ancalmo, reafirmó la filosofía que impulsa a la escuela de música, la cual actualmente atiende a más de 350 estudiantes.
«En la escuela el es slogan es, todo talento merece una oportunidad. Porque el talento, si usted no tiene una oportunidad, se va a perder y no hablo solo en música (…) nosotros en la escuela tratamos de ser esa oportunidad para desarrollar ese talento», agregó el presidente de la fundación.
El doctor Ancalmo destacó que el estudio formal del canto y de instrumentos como el piano, el violín y la guitarra no solo pule las aptitudes artísticas innatas de los niños desde los 5 años, sino que genera una formación integral. Según detalla, la práctica musical orienta y mejora significativamente la concentración de los jóvenes (incluyendo a estudiantes con discapacidades psicológicas), impactando de forma directa y positiva en su rendimiento escolar general y en su entorno familiar. Tras el éxito de esta velada musical, los organizadores reafirmaron su compromiso de seguir potenciando el talento local y adelantaron que ya trabajan en sus próximas producciones, entre ellas un espectáculo de danza con música italiana en vivo y el musical de autores nacionales titulado «El Salvador bajo mi piel».
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Estudiantes europeos recorren comunidades de Mejicanos para conocer el arte urbano salvadoreño
Este miércoles, 21 estudiantes de la Escuela Europea de Bruselas 1 realizaron un recorrido por diferentes comunidades de la colonia Jardín, en el distrito de Mejicanos, municipio de San Salvador Centro, como parte de las actividades del Graffitour, una iniciativa orientada a fortalecer el turismo urbano a través del arte y la cultura.
La visita se enmarca en las celebraciones del Mes de Europa, desarrolladas en coordinación entre el Gobierno de El Salvador y la Unión Europea.
Los estudiantes fueron recibidos por el director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, quien acompañó el inicio del recorrido por las comunidades Jardín, Najarro, Cabañas y Polanco.
Durante la jornada, los estudiantes conocieron diversos murales y expresiones artísticas creadas por habitantes de las comunidades, las cuales reflejan la identidad, historia y transformación social de estos sectores.
El Graffitour forma parte de las estrategias impulsadas por el Gobierno salvadoreño para promover el turismo urbano y fomentar espacios de convivencia comunitaria a través el arte. Además, la actividad permitió un intercambio cultural entre jóvenes europeos y residentes locales.
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El grafiti urbano salvadoreño será expuesto en Sevilla, España
El arte salvadoreño al grafiti será expuesto por primera vez en España como parte de la exposición que prepara para el próximo mes la Cámara de Comercio y Navegación de Sevilla, anunció dicha gremial empresarial.
«El Salvador, Belleza en Colores» es el nombre de la exposición que estará abierta desde el 3 al 28 de junio venidero en Galeria Expositiva de la Cámara de Comercio y Navegación de Sevilla, ubicada en la Plaza de la Concentración, 8 Casco Antiguo, 41004, Sevilla, España.
«El Salvador, Belleza en Colores» expondrá obras pictóricas de los artistas profesionales salvadoreños Renacho Melgar, Madger Linares, Carlos Ovidio Rosales Mejía HOBBES, Rodo Díaz, José Ángel Escobar Osorio “ANSEK”, Armando Márquez, Efraín Orellana “TNT”, Defie Mazariego, Nicolás F. Shi, David Rods, Abraham Osorio y Perseo Medina.
Los doce artistas grafiteros salvadoreños expondrán por primera vez este arte en territorio español mismo que hará que «Sevilla se llena de color salvadoreño», como dijo en su cuenta de Instagram Ignacio de Cossio Pérez de Mendoza, ex embajador de El Salvador en África.
«El Salvador, Belleza en Colores» será «una muestra única que reúne el talento, la identidad y la creatividad de destacados artistas salvadoreños contemporáneos, quienes, a través del grafiti urbano, el retrato y el arte moderno nos acercan al alma, la memoria y la fuerza cultural de El Salvador».
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Rebecca Hall y Gael García Bernal desafían la inmortalidad en Cannes
En una sociedad futurista donde la muerte es opcional, una mujer de 250 años decide que ya no quiere seguir viviendo. Con Rebecca Hall y Gael García Bernal, «The end of it», presentada en Cannes, explora la obsesión contemporánea por detener el tiempo.
Detrás de esta fábula de ciencia ficción está la directora catalana Maria Martínez Bayona, que imagina un mundo donde la humanidad consiguió derrotar el envejecimiento, pero no el vacío existencial.
«La muerte es lo que nos da la urgencia de aprender, de madurar. Es un motor de vida», señala a AFP Martínez Bayona, que estrena su primer largometraje en el festival francés.
La idea de la película nació después de que la realizadora leyera un artículo que afirmaba que la primera persona que podría llegar a vivir 150 años ya había nacido.
«Primero me pareció fascinante», recuerda. Pero a medida que imaginaba una sociedad donde la muerte dejara de ser inevitable, comenzaron a surgir preguntas más inquietantes sobre la forma en que los seres humanos vivirían, amarían o encontrarían sentido a sus vidas.
«¿Qué pasa si acabamos derrotando la muerte? La última frontera de la humanidad es justamente esa. Y si llegamos a ese punto, ¿qué pasa con la vida? ¿Cómo nos relacionamos?», se interroga Martínez Bayona.
El hastío de vivir para siempre
En «The end of it», la vida eterna se logra mediante la limpieza de sangre, el reemplazo óseo y con sofisticados tratamientos médicos.
La protagonista, interpretada por la actriz británico-estadounidense Rebecca Hall, es una artista que decide abandonar todos esos protocolos el día de su cumpleaños número 250, cuando comprende que la inmortalidad ha vaciado de sentido su existencia.
«Lo tengo todo, ya hice todo y ya vi todo», dice Claire, el personaje de Hall antes de anunciar una decisión impensable en ese mundo: morir.
«Claire vive en medio de lo absurdo y quiere parar», explica Martínez Bayona.
Su decisión desconcierta a quienes la rodean, especialmente a su marido, Diego, interpretado por el mexicano Gael García Bernal, incapaz de comprender por qué alguien renunciaría a una existencia aparentemente perfecta.
Paradójicamente, el personaje más empático de la historia termina siendo Sarah, la asistente de inteligencia artificial de Claire, interpretada por la estadounidense Beanie Feldstein.
«Me interesaba que la inteligencia artificial fuera casi más humana que los propios humanos», apunta la directora. «Sarah es realmente la única amiga y confidente que tiene Claire».
Un futuro que habla del presente
Aunque el filme transcurre en un futuro imaginario, la directora insiste en que habla directamente de la sociedad contemporánea y de la obsesión por borrar las huellas del tiempo.
«Hay muchos elementos, esta obsesión por estar en una edad y no movernos de ahí, una obsesión por cómo nos vemos, por cómo erosionar las arrugas», afirma.
Rodada en inglés, la película mezcla ciencia ficción, drama familiar y humor negro en un universo donde las fronteras culturales parecen haberse diluido.
Formada en la National Film and Television School de Londres, ciudad donde vive actualmente, Martínez Bayona (Reus, 1989) reconoce que trabajar con un elenco de este nivel en su primera película fue «un regalo y un reto».
«Son actores increíbles, que lo dan todo», sostiene.
Tras años de financiación complicada y un rodaje exigente, la realizadora asegura que su participación en Cannes, donde figura fuera de competición, llegó como una recompensa inesperada.
«Fue un shock», recuerda. «Acabábamos de terminar la película y sentí que era una manera muy bonita de cerrar el proceso».