Uninet El Salvador participa en LACNIC 45: consolidando su compromiso con la innovación tecnológica y la mejor conectividad

Puma Energy El Salvador realiza hoy, desde la estación Puma Santa Elena, el tercer sorteo en vivo de la promoción “Si la usas, viajas”, una iniciativa que continúa posicionando a Puma PRIS como una de las plataformas de beneficios y pagos digitales más robustas e innovadoras del país.

Con la promoción llegando oficialmente a su mitad, la campaña ya acumula más de 2,750,000 participaciones y ha entregado más de 12,500 premios instantáneos, equivalentes a más de 2,250,000 puntos PRIS, reflejando una alta adopción y fidelidad por parte de los usuarios.

Durante esta jornada se realiza también la entrega simbólica de premios a los ganadores del segundo sorteo:

• Víctor Campos

• Samuel Bonilla

Asimismo, hoy se sortean dos nuevos viajes dobles todo incluido al Gran Decameron Cartagena, manteniendo activa la emoción de una promoción que todavía cuenta con múltiples oportunidades para los clientes.

#NEGOCIOS Puma Energy El Salvador realiza hoy, desde la estación Puma Santa Elena, el tercer sorteo en vivo de la promoción “Si la usas, viajas”, una iniciativa que continúa posicionando a Puma PRIS como una de las plataformas de beneficios y pagos digitales más robustas e… pic.twitter.com/kVjEw8Ne9D — Diario Digital Cronio (@croniosv) May 19, 2026

La dinámica continúa diferenciándose por su accesibilidad: los usuarios participan simplemente utilizando la aplicación Puma PRIS, sin consumos mínimos obligatorios. Además, por cada $10 en consumo reciben oportunidades adicionales, y al pagar directamente desde la app, duplican sus oportunidades de ganar.

Uno de los elementos más importantes de la promoción es que las oportunidades no se pierden. Todos aquellos clientes que ya participaron y aún no resultan ganadores, continúan acumulando oportunidades automáticamente para los próximos sorteos, incrementando sus probabilidades con cada uso.

Más allá de la promoción, Puma PRIS continúa consolidándose como la aplicación más completa del mercado, integrando en una sola plataforma:

• Programa de acumulación de puntos

• Beneficios y descuentos permanentes

• Medio de pago digital seguro y confiable

• Herramienta de ahorro diario en combustible y tiendas Super7

Actualmente, los usuarios reciben beneficios permanentes como:

• $0.04 de ahorro por galón en gasolina regular con Cleantec

• $0.06 de ahorro por galón en Cleantec Pro

• 1 punto PRIS por cada dólar consumido en Super7

• Beneficios especiales con bancos aliados todos los domingos y los días 15, 20 y 25 de cada mes

Como parte del fortalecimiento de este ecosistema de beneficios, Puma Energy incorpora además a Promerica como nuevo aliado financiero, ofreciendo 15% de descuento los días 15, reflejando la confianza de cada vez más instituciones en Puma PRIS y en el valor que genera para los consumidores salvadoreños.

A diferencia de otras aplicaciones, Puma PRIS no se limita a un esquema de acumulación de puntos, sino que ofrece una experiencia integral que permite a los usuarios ahorrar tiempo y dinero, realizar pagos de forma rápida y segura, y acceder constantemente a promociones de alto valor.

El próximo sorteo se realizará el 2 de junio en Puma Palermo, donde los clientes seguirán acumulando oportunidades mientras continúan disfrutando de todos los beneficios diarios de la aplicación.

Con iniciativas como “Si la usas, viajas”, Puma Energy reafirma su compromiso con la innovación, la fidelización y la creación de experiencias que generan valor real y experiencias inolvidables para los salvadoreños.

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