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Uninet El Salvador participa en LACNIC 45: consolidando su compromiso con la innovación tecnológica y la mejor conectividad
Uninet El Salvador continúa consolidándose como una empresa innovadora y comprometida con la evolución tecnológica, fortaleciendo constantemente las capacidades de su equipo técnico para brindar una mejor experiencia de conectividad a sus usuarios.
Como parte de este compromiso, Uninet participa activamente en LACNIC 45, uno de los eventos más importantes del ecosistema de Internet en América Latina y el Caribe, desarrollado del 25 al 28 de mayo en el The Westin Playa Bonita.
Además, Uninet El Salvador forma parte de LACNIC, organización internacional responsable de la administración de recursos de Internet como IPv4, IPv6 y sistemas autónomos en la región, promoviendo el desarrollo tecnológico, la cooperación y la innovación digital en América Latina y el Caribe.
La participación de Uninet en este tipo de espacios internacionales reafirma su visión de futuro y su compromiso con la adopción de nuevas tendencias, tecnologías y estándares que permitan ofrecer servicios más eficientes, estables y preparados para las necesidades digitales actuales.
A través de la capacitación constante, alianzas estratégicas y vinculación con organismos líderes del sector, Uninet El Salvador continúa apostando por la innovación y el fortalecimiento de su infraestructura tecnológica, manteniéndose a la vanguardia de la transformación digital y la experiencia del usuario.
Empresarial
¿Puede El Salvador convertirse en el próximo Perú culinario?
El sabor salvadoreño siempre estuvo allí. En las pupusas hechas en casa. En las recetas que pasan de generación en generación. En las mesas familiares. En los mercados. En el aroma del chile, el loroco, las salsas y los sabores que forman parte de la identidad de un país. Durante años, países como Perú lograron transformar su cocina en una plataforma mundial de orgullo nacional, turismo, exportación e innovación.
Hoy, OPA Ingredients cree que El Salvador también puede hacerlo. Por eso inaugura en San Salvador su nuevo Food Innovation Hub, un espacio creado para tomar los sabores auténticos del país y ayudarlos a evolucionar hacia productos modernos, industriales y exportables, sin perder su esencia. “No se trata solo de comida. Se trata de identidad. Se trata de demostrar que nuestros sabores, nuestras recetas y nuestra tierra tienen el nivel para competir en cualquier mercado del mundo”, expresó Rudi Eyl, Chairman de Grupo Spice Society y OPA Ingredients. El nuevo hub unirá chefs, ciencia de alimentos, tendencias globales e industria para desarrollar:
• Salsas y dips
• Snacks y condimentos
• Marinados y soluciones culinarias
• Productos foodservice
• Innovación para restaurantes e industria alimentaria
La visión de OPA Ingredients parte de una idea simple: el sabor nace en la tierra. Muchos de los ingredientes utilizados por la compañía provienen de una red agrícola que impacta a más de 5,000 familias centroamericanas que viven del cultivo de especias, chiles y productos agrícolas vinculados a la cadena alimentaria. La empresa también busca conectar sabor con bienestar, ingredientes naturales y calidad mundial, alineándose con las nuevas tendencias globales de wellness, autenticidad y alimentación consciente. “Cuando logramos convertir una receta local en un producto exportable, no solo crece una empresa. Crecen agricultores, familias y comunidades enteras”, agregó Eyl. El Food Innovation Hub busca conectar tradición con innovación: tomar recetas auténticas salvadoreñas y convertirlas en productos capaces de competir en supermercados, restaurantes y cadenas internacionales. OPA Ingredients considera que Centroamérica tiene una oportunidad histórica: convertir su riqueza culinaria en una nueva plataforma de crecimiento económico, orgullo cultural y generación de empleo.
Valores Ceiba — Holcan Code
• Bienestar y Vida Saludable
• Calidad de Clase Mundial
• Experiencia y Conocimiento• Trabajo Honesto, Disciplina y Resiliencia
• Modelo Replicable y Sostenible
• Conexión Humana y Orgullo por Nuestra Tierra
Empresarial
Sorteo LOTRA N° 451 rinde homenaje al Team ESA y reparte $380,000 en premios
La Lotería Nacional celebró ayer el sorteo LOTRA N° 451 dedicado al lema “Más Rápido, más alto, más fuerte JUNTOS, TEAM ESA” del Comité Olímpico de El Salvador, en un acto que reconoce públicamente el trabajo de la entidad en el impulso del deporte de alto rendimiento y el esfuerzo de los atletas salvadoreños que representan al país en competencias internacionales.
El evento se enmarca en los tradicionales Miércoles de Alegría y refuerza el vínculo entre la institución y el Movimiento Olímpico nacional.
Según el protocolo oficial, el sorteo sirvió para visibilizar el compromiso del Comité Olímpico de El Salvador con la preparación de deportistas rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, ciclo en el que el país ha logrado aumentar el número de atletas clasificados y la incorporación de nuevas disciplinas.
Reconocimiento institucional y protocolo del sorteoDurante la ceremonia, Armando Bruni, presidente del Comité Olímpico de El Salvador, fue el encargado de presentar los premios mayores. Uriel Canjura, atleta OLY del Team ESA que participó en París 2024, presentó los maletines de balotas. Por su parte, Javier Milián, presidente de la Lotería Nacional, entregó el marco conmemorativo del sorteo.
El Comité Olímpico de El Salvador, como parte del Movimiento Olímpico, promueve valores de excelencia, respeto y trabajo en equipo, además de acompañar a los atletas en su preparación para competencias internacionales.
En los últimos años, el deporte salvadoreño ha fortalecido su proyección exterior, un avance que el sorteo de ayer buscó destacar y respaldar.
Resultados oficiales del Sorteo LOTRA N° 451
Primer Premio: $350,000 – Billete N° 06464 No Vendido
Segundo Premio: $20,000 – Billete N° 11855 Vendido
Tercer Premio: $10,000 – Billete N° 28055 Vendido
La Lotería Nacional informó que la lista completa de números ganadores está disponible para consulta pública. Además, el resumen de los premios principales se transmitirá hoy a las 5:30 p. m. por Canal 10.
Llamado a la participación responsableLa institución reiteró su invitación a la ciudadanía a participar en todos los sorteos de los Miércoles de Alegría, recordando que “ganarte la Lotería, eso te puede pasar a vos si participás”. El mensaje oficial enfatiza la importancia de jugar de forma responsable.
Con este sorteo, la Lotería Nacional no solo distribuyó $380,000 en premios mayores, sino que también posicionó al deporte olímpico salvadoreño como protagonista de una de sus tradicionales jornadas de sorteo, consolidando una alianza que combina entretenimiento, apoyo institucional y proyección nacional de cara al ciclo olímpico 2028
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Puma PRIS supera los 2.7 millones de participaciones y consolida su liderazgo como la app más completa del mercado
Puma Energy El Salvador realiza hoy, desde la estación Puma Santa Elena, el tercer sorteo en vivo de la promoción “Si la usas, viajas”, una iniciativa que continúa posicionando a Puma PRIS como una de las plataformas de beneficios y pagos digitales más robustas e innovadoras del país.
Con la promoción llegando oficialmente a su mitad, la campaña ya acumula más de 2,750,000 participaciones y ha entregado más de 12,500 premios instantáneos, equivalentes a más de 2,250,000 puntos PRIS, reflejando una alta adopción y fidelidad por parte de los usuarios.
Durante esta jornada se realiza también la entrega simbólica de premios a los ganadores del segundo sorteo:
• Víctor Campos
• Samuel Bonilla
Asimismo, hoy se sortean dos nuevos viajes dobles todo incluido al Gran Decameron Cartagena, manteniendo activa la emoción de una promoción que todavía cuenta con múltiples oportunidades para los clientes.
#NEGOCIOS Puma Energy El Salvador realiza hoy, desde la estación Puma Santa Elena, el tercer sorteo en vivo de la promoción “Si la usas, viajas”, una iniciativa que continúa posicionando a Puma PRIS como una de las plataformas de beneficios y pagos digitales más robustas e… pic.twitter.com/kVjEw8Ne9D
— Diario Digital Cronio (@croniosv) May 19, 2026
La dinámica continúa diferenciándose por su accesibilidad: los usuarios participan simplemente utilizando la aplicación Puma PRIS, sin consumos mínimos obligatorios. Además, por cada $10 en consumo reciben oportunidades adicionales, y al pagar directamente desde la app, duplican sus oportunidades de ganar.
Uno de los elementos más importantes de la promoción es que las oportunidades no se pierden. Todos aquellos clientes que ya participaron y aún no resultan ganadores, continúan acumulando oportunidades automáticamente para los próximos sorteos, incrementando sus probabilidades con cada uso.
Más allá de la promoción, Puma PRIS continúa consolidándose como la aplicación más completa del mercado, integrando en una sola plataforma:
• Programa de acumulación de puntos
• Beneficios y descuentos permanentes
• Medio de pago digital seguro y confiable
• Herramienta de ahorro diario en combustible y tiendas Super7
Actualmente, los usuarios reciben beneficios permanentes como:
• $0.04 de ahorro por galón en gasolina regular con Cleantec
• $0.06 de ahorro por galón en Cleantec Pro
• 1 punto PRIS por cada dólar consumido en Super7
• Beneficios especiales con bancos aliados todos los domingos y los días 15, 20 y 25 de cada mes
Como parte del fortalecimiento de este ecosistema de beneficios, Puma Energy incorpora además a Promerica como nuevo aliado financiero, ofreciendo 15% de descuento los días 15, reflejando la confianza de cada vez más instituciones en Puma PRIS y en el valor que genera para los consumidores salvadoreños.
A diferencia de otras aplicaciones, Puma PRIS no se limita a un esquema de acumulación de puntos, sino que ofrece una experiencia integral que permite a los usuarios ahorrar tiempo y dinero, realizar pagos de forma rápida y segura, y acceder constantemente a promociones de alto valor.
El próximo sorteo se realizará el 2 de junio en Puma Palermo, donde los clientes seguirán acumulando oportunidades mientras continúan disfrutando de todos los beneficios diarios de la aplicación.
Con iniciativas como “Si la usas, viajas”, Puma Energy reafirma su compromiso con la innovación, la fidelización y la creación de experiencias que generan valor real y experiencias inolvidables para los salvadoreños.