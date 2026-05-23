Olivia Rodrigo regala una segunda dosis con «The Cure»

La Policía del estado brasileño de São Paulo detuvo a la popular influencer Deolane Bezerra por ser sospechosa de lavar dinero para la mayor facción criminal de Brasil, el Primeiro Comando da Capital (PCC).

Bezerra fue detenida junto a otras cinco personas en el marco de una operación durante la cual se bloquearon unos USD 65 millones.

Además, los agentes requisaron al menos 17 vehículos, incluyendo carros de lujo, y embargaron cuatro inmuebles vinculados a los investigados.

Entre los edificios registrados figura la mansión en la que vive Bezerra, una vasta propiedad en un condominio a las afueras de la ciudad de São Paulo con piscina y una amplia área verde.

¿Cómo operaba la organización criminal de Deolane Bezerra?

Según la Policía regional, los responsables de la trama usaban empresas fachada, transferían cantidades millonarias sin sustento económico, y adquirían bienes para ocultar el origen ilícito del dinero del PCC.

La investigación arrancó tras analizar un celular requisado en una operación anterior y que mostró conversaciones con los líderes de la facción y transferencias financieras.

Tres de los investigados fueron incluidos en la lista roja de la Interpol, al creer que se encuentran en Bolivia, Italia y España.

En este último país, vive Paloma Sanches Camacho, sobrina del máximo jefe del PCC, reportaron los medios brasileños.

Tiene 38 años y en su país la describen como una abogada penalista, supuesta empresaria e influencer. En su cuenta de Instagram cuenta con cerca de 22 millones de seguidores.

Acostumbra exhibir ante su público el alto nivel de vida que llevaba, con viajes frecuentes y compras en tiendas de lujo. También, hacía publicidad de productos cosméticos.

Se hizo conocida por una relación sentimental con el rapero MC Kevin, quien murió en mayo del 2021. Semanas antes la pareja se comprometió en una ceremonia en México.

Deolane Bezerra también es madre de un niño, fruto de una relación anterior.

El escándalo siempre ha sido una tónica en su vida. Por ejemplo, en su último cumpleaños estuvieron cantantes famosos de Brasil y costó unos USD 800.000, según El País Uruguay.

Además, la acusaron de haber separado a los invitados en celebridades y subcelebridades, lo que ella negó.

Bezerra ya fue detenida en septiembre de 2024 durante una operación que investigaba un supuesto lavado de dinero de plataformas de apuestas digitales ilegales y pasó varios días en prisión preventiva antes de ser liberada.

La nueva detención del pasado jueves, 21 de mayo, ocurrió justo cuando volvía de Italia.

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