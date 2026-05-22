Principal
Condenan a 35 años de cárcel a un hombre por secuestro cometido en 2001
Luego de permanecer prófugo de la justicia durante más de 20 años, José Walter Cruz fue condenado a 35 años de prisión por su participación en un secuestro agravado ocurrido en octubre de 2001 en San Salvador.
De acuerdo con la Físcalia General de la República (FGR), la víctima transitaba por el redondel San Benito cuando fue interceptada por Cruz y otros sujetos, quienes utilizando armas de fuego la privaron de libertad.
Durante los 10 días que permaneció secuestrado, los captores exigieron a sus familiares una suma millonaria en efectivo a cambio de su liberación. Finalmente, la víctima logró recuperar su libertad.
Aunque el resto de los implicados ya habían sido procesados y condenados anteriormente por este mismo caso, Cruz logró evadir a las autoridades durante más de dos décadas, hasta que su captura se hizo efectiva en 2025.
El tribunal lo declaró culpable del delito de secuestro agravado y le impuso una pena de 35 años de cárcel.
Jetset
Rebecca Hall y Gael García Bernal desafían la inmortalidad en Cannes
En una sociedad futurista donde la muerte es opcional, una mujer de 250 años decide que ya no quiere seguir viviendo. Con Rebecca Hall y Gael García Bernal, «The end of it», presentada en Cannes, explora la obsesión contemporánea por detener el tiempo.
Detrás de esta fábula de ciencia ficción está la directora catalana Maria Martínez Bayona, que imagina un mundo donde la humanidad consiguió derrotar el envejecimiento, pero no el vacío existencial.
«La muerte es lo que nos da la urgencia de aprender, de madurar. Es un motor de vida», señala a AFP Martínez Bayona, que estrena su primer largometraje en el festival francés.
La idea de la película nació después de que la realizadora leyera un artículo que afirmaba que la primera persona que podría llegar a vivir 150 años ya había nacido.
«Primero me pareció fascinante», recuerda. Pero a medida que imaginaba una sociedad donde la muerte dejara de ser inevitable, comenzaron a surgir preguntas más inquietantes sobre la forma en que los seres humanos vivirían, amarían o encontrarían sentido a sus vidas.
«¿Qué pasa si acabamos derrotando la muerte? La última frontera de la humanidad es justamente esa. Y si llegamos a ese punto, ¿qué pasa con la vida? ¿Cómo nos relacionamos?», se interroga Martínez Bayona.
El hastío de vivir para siempre
En «The end of it», la vida eterna se logra mediante la limpieza de sangre, el reemplazo óseo y con sofisticados tratamientos médicos.
La protagonista, interpretada por la actriz británico-estadounidense Rebecca Hall, es una artista que decide abandonar todos esos protocolos el día de su cumpleaños número 250, cuando comprende que la inmortalidad ha vaciado de sentido su existencia.
«Lo tengo todo, ya hice todo y ya vi todo», dice Claire, el personaje de Hall antes de anunciar una decisión impensable en ese mundo: morir.
«Claire vive en medio de lo absurdo y quiere parar», explica Martínez Bayona.
Su decisión desconcierta a quienes la rodean, especialmente a su marido, Diego, interpretado por el mexicano Gael García Bernal, incapaz de comprender por qué alguien renunciaría a una existencia aparentemente perfecta.
Paradójicamente, el personaje más empático de la historia termina siendo Sarah, la asistente de inteligencia artificial de Claire, interpretada por la estadounidense Beanie Feldstein.
«Me interesaba que la inteligencia artificial fuera casi más humana que los propios humanos», apunta la directora. «Sarah es realmente la única amiga y confidente que tiene Claire».
Un futuro que habla del presente
Aunque el filme transcurre en un futuro imaginario, la directora insiste en que habla directamente de la sociedad contemporánea y de la obsesión por borrar las huellas del tiempo.
«Hay muchos elementos, esta obsesión por estar en una edad y no movernos de ahí, una obsesión por cómo nos vemos, por cómo erosionar las arrugas», afirma.
Rodada en inglés, la película mezcla ciencia ficción, drama familiar y humor negro en un universo donde las fronteras culturales parecen haberse diluido.
Formada en la National Film and Television School de Londres, ciudad donde vive actualmente, Martínez Bayona (Reus, 1989) reconoce que trabajar con un elenco de este nivel en su primera película fue «un regalo y un reto».
«Son actores increíbles, que lo dan todo», sostiene.
Tras años de financiación complicada y un rodaje exigente, la realizadora asegura que su participación en Cannes, donde figura fuera de competición, llegó como una recompensa inesperada.
«Fue un shock», recuerda. «Acabábamos de terminar la película y sentí que era una manera muy bonita de cerrar el proceso».
Jetset
Olivia Rodrigo regala una segunda dosis con «The Cure»
Olivia Rodrigo, una de las estrellas pop con mayor alcance en todo el mundo en la actualidad, ha lanzado un segundo adelanto de su próximo disco, esta vez con el sencillo titulado «The Cure», ya disponible en todas las plataformas digitales.
La canción formará parte de la producción titulada «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love» y que Rodrigo lanzará oficialmente al mercado en junio, aprovechando la ola de popularidad que su figura ha ganado en los últimos meses, siendo considerada una de las grandes estrellas emergentes en la industria musical.
El tema se presenta con todas las características que Rodrigo ha adoptado en su identidad musical y artística: una priorización de la armonía vocal por encima del ritmo, pero con el matiz pop y el uso de strings y sintetizadores para darle más sensibilidad a una letra ya de por sí sumamente profunda.
El primer adelanto de su próximo disco fue con el sencillo «Drop Dead», el cual fue lanzado oficialmente el pasado 17 de abril. La canción debutó sumando 10.7 millones de reproducciones en Spotify Global y superó los 100 millones de streams en apenas su primer mes.
Olivia Rodrigo está en un momento clave de su trayectoria: se aproxima el estreno de su álbum «You seem pretty sad for a girl so in love», el cual ha establecido desde ya un récord al convertirse en el tercer álbum con mas presaves en Spotify, superando los 3 millones hasta la fecha y generando la expectativa de ser una producción con series posibilidades de posicionarse fuerte de cara a los próximos Premios Grammy.
Principal
Estudiante de la UES es seleccionada para viajar a la NASA en Houston, Texas
La estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad de El Salvador (UES), Ariel Torres, ha sido seleccionada para participar en el International Air and Space Program (IASP) 2026 de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) en Houston, Texas, Estados Unidos.
Su ingreso al programa fue posible gracias a su destacado proyecto de Comunicación y Trayectoria Satelital, una propuesta de investigación enfocada en el desarrollo de redes de pequeños satélites.
«Mi participación en el IASP 2026 fue considerada gracias a mi proyecto que consiste en la comunicación y trayectoria satelital que estos son como pequeños satelites que se comunican a través de una red. Este proyecto va de la mano junto con el proyecto presentado en 2025 en la edición en la que participó mi compañera también de la UES, Ángela Pineda», explicó Torres.
De acuerdo a la alumna, esta gran oportunidad se realizará gracias al apoyo que está dando la Universidad de El Salvador a su gran proyecto «y también como estudiante me siento muy agradecida de que se me ha dado la infraestructura y también los medios para poder realizar mi investigación correspondiente al IASP 2026», comentó la joven.
Para la UES es muy destacable que sus estudiantes estén viajando con proyectos innovadores a representar a El Salvador en lugares de renombre internacional: «Este hito consolida a nuestra institución como un verdadero ecosistema de innovación y apoyo a la investigación científica, demostrando que el talento UES no tiene fronteras», se lee en un mensaje publicado en las redes sociales de la UES.
Torres se siente agradecida con la UES por el apoyo e invita a otros jóvenes a desarrollar proyectos innovadores: «Así que gracias a la Universidad de El Salvador he podido llegar a la NASA e invito a todos los estudiantes a creer en sus sueños ya que no hay oportunidad pequeña, no hay sueño pequeño ni loco, todas tus ideas se pueden hacer realidad, solamente hay que ser preseverante y también muy curioso», aconsejó la futura ingeniera mecánica.